Irene Vallejo y Alberto Manguel, galardonados en la FIL Guadalajara

Los escritores Irene Vallejo y Alberto Manguel fueron distinguidos ayer en la 36 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) con la Medalla Carlos Fuentes, que recibieron de manos de Silvia Lemus, viuda del autor de La muerte de Artemio Cruz.

La distinción se les otorgó tras abrir el tradicional Salón Literario de la FIL Guadalajara con una charla sobre la importancia de la lectura y el acceso a ésta, así como su relación con la democracia. Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM destacó que los libros El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo; y Una historia de la lectura, del argentino Alberto Manguel, son “dos grandes relatos sobre el libro y la lectura, maravillándonos a propios y extraños”.

En la charla que Manguel sostuvo con la también ensayista española, el escritor comentó: “El gran desafío, y disculpen que lo diga así en público, no es decirle a Irene Vallejo que el libro es maravilloso y qué lindo es leer y qué divertido, y qué es lo que se pierden los que no leen; no, el verdadero desafío es ir a los que no son lectores todavía. Todos tenemos la capacidad de ser lectores, pero muchos somos privilegiados”, apuntó.

Dijo que era necesario que las bibliotecas se conviertan en un espacio cotidiano, “como el inodoro, no como una cosa extraordinaria que viene de fuera”.

Por su parte, Vallejo recordó los tiempos en los que tener acceso a un libro era solamente para unos cuantos.

El verdadero desafío es ir a los que no son lectores todavía. Todos tenemos la capacidad de ser lectores, pero muchos somos privilegiados

Alberto Manguel, Escritor

“En sus primeros momentos, quienes disfrutaban de los libros se aseguraban de dejar fuera a las personas, a la mayoría de la sociedad, y custodiaron celosamente a ese tesoro de palabras. Fueron necesarios siglos y siglos de esfuerzo para que los libros se vayan expandiendo, para que fueran recibiendo a las personas que quedaron excluidas, y ese ha sido un gran logro colectivo”, rememoró.

Acerca de la importancia de la lectura y los libros para las democracias, Manguel refirió que los gobiernos deben hacerse cargo de garantizar el acceso a éstos.

“Es obligación del gobierno educar y fomentar la lectura”, dijo en referencia al conflicto actual entre el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro y el presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla por los recortes al presupuesto de la Universidad Autónoma de Guadalajara previstos para 2023 y por el descontento de un sector que pide que se cambie la presidencia de la feria. El sábado pasado, previo a la inauguración del encuentro, manifestantes bloquearon el acceso principal de la Expo Guadalajara.

“No sabemos, y tal vez no lo descubrimos nunca o lo hacemos muy tarde, el extraordinario poder que nos concede la lectura. Toda democracia vive bajo la sombra de la ambición de los gobernantes y ninguna está a salvo. En lo peligroso de ese poder de los gobiernos totalitarios ninguna democracia está a salvo; estamos volviendo a un renacimiento del fascismo”, aseguró.