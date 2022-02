Iván López Reynoso pone al centro la música mexicana en 2022

El director de orquesta Iván López Reynoso comienza este primer cuatrimestre del año poniendo al centro la música de compositores mexicanos, la cual busca seguir difundiendo a cada oportunidad. En esta ocasión, en los programas que presentará destacan José Pablo Moncayo, Blas Galindo y Gabriela Ortiz.

“El denominador de mi temporada es la música mexicana, trato siempre de incluir música de compositores nacionales en todos los programas o en los más que puedo, en esta ocasión lo he realizado de una manera muy especial, deseando que el público pueda venir a disfrutar”, afirmó a La Razón López Reynoso, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

En este inicio de año, el también pianista ve la necesidad de que la cultura y las artes “continúen recuperando el espacio que les pertenece”, tras el paro de actividades que implicó la pandemia de Covid-19, por lo que inicia con un programa “accesible y colorido” con la Filarmónica de la Ciudad de México, agrupación a la que vuelve como batuta invitada tras siete años de la última colaboración.

“Estoy contento de regresar con ellos y al Centro Ollin Yoliztli, que es mi alma mater, soy egresado de la Escuela de Música Vida y Movimiento, siempre es un gusto volver a casa, abriendo con música mexicana: Homenaje a Cervantes, de Moncayo, una pieza para cuerdas y dos oboes, que tiene una gran carga lírica, poética, expresiva; La tumba de Couperin, de Ravel, una de las obras más importantes para orquesta, con mucha luz; y la Sinfonía No. 8, de Beethoven, en la que vuelve al clacisismo, tiene un poco de nostalgia, de desesperación, estaba completamente sordo cuando la compuso”, detalló.

Los primeros conciertos serán este fin de semana, 19 y 20 de febrero, en la Sala José Revueltas del Centro Ollin Yoliztli; después, el 26 y 27 de este mes, participa en el inicio de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en la Sala Nezahualcóyotl, con Poema de Neruda, de Blas Galindo; Apollon musagéte, de Stravinski; y Sinfonía número 29 en la mayor, ka 201, de Mozart.

Para marzo (25 y 27) y abril (1 y 3) participará como director huésped al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes con dos programas distintos. En el primero, obras de Moncayo: Homenaje a Cervantes; Beethoven: Concierto para piano y orquesta no. 1; y Ravel: Suite Mamá la Oca, con Sergio Vargas como solista al piano. En el segundo, piezas de Sibelius: Vals triste; Ponce: Concierto del sur; y Poulenc: Sinfonietta, con Pablo Garibay como solista a la guitarra.

Estoy muy contento por iniciar este 2022 con música en México, creo que hace falta que la cultura siga recuperando el espacio que le pertenece

Iván López Reynoso, Director de orquesta

UN HOMENAJE A LAS MUJERES

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Iván López Reynoso regresa como director invitado a la Orquesta Sinfónica de Xalapa para rendir tributo al papel que han tenido cantantes y compositoras en el ámbito de la música.

“Estoy contento de volver a Xalapa. Me encontraba en ese lugar cuando inició la pandemia, estaba ensayando con la orquesta el programa que íbamos a presentar en 2020 y desafortunadamente tuvo que ser cancelado por el Covid, vuelvo con ellos dos años después para retomar esta colaboración con un programa muy significativo”, contó.

Será la primera vez que dirija una pieza de la reconocida compositora mexicana Gabriela Ortiz, Altar de fuego, el próximo 11de marzo. Participan como solistas Melanie Rivera y Elena Ananyeva.

El dato: Los conciertos en la Sala Nezahualcóyotl son los sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 12:00 horas. El aforo es de 30 por ciento y los boletos van de los 100 a los 240 pesos

“La música de Gabriela Ortiz me parece extraordinaria, es demasiado bien escrita, es una compositora con mucha energía, vida y pasión, como el nombre lo dice, con mucho fuego en la música. Es una obra que tiene una gran paleta de colores, de texturas, de sensaciones, atmósferas; es una partitura muy visual también, interesante, estoy ilusionado; trataré de ser fiel a la obra como siempre intento”, apuntó.

Destacó que Ortiz es una compositora “con un lenguaje que no deja indiferente al público, toca al que la escucha, al que está disfrutándola, no es una música que pase desapercibida, conecta con el intérprete y el espectador, eso parecería que es el propósito y el fin, pero no es necesariamente fácil de conseguir y ella lo logra magistralmente”.

También se ejecutarán la Obertura en Do mayor, de Fanny Mendelssohn; y Concierto para violín y piano, de Felix Mendel-ssohn. “Componían de una manera tan similar y al mismo tiempo tan distinta”, resaltó López Reynoso.