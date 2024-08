Jan Hendrix: estamos construyendo más de lo que hemos solucionado

El artista neerlandés radicado en México, Jan Hendrix, cuyo trabajo se ha vuelto un registro de la depredación humana lamenta que se esté “destruyendo más de lo que hemos solucionado” con respecto al deterioro del medioambiente. Aunque durante 50 años ha sido testigo de este deterioro, afirma que sigue “con cierto optimismo, aunque el pesimismo está cada vez más presente”.

“Hay un atraso tremendo sobre los niveles de protección a nuestro medioambiente que tenemos que alcanzar, apenas se inauguró una refinería, la más grande de México, que va a procesar petróleo y no energía renovable, no estamos para nada en una situación de estar cuidando el medioambiente, no nada más en México, en el mundo entero, sigue siendo desafortunadamente universal”, dijo a La Razón Jan Hendrix, quien esta semana fue galardonado con la Medalla Bellas Artes 2024.

Siempre ha tenido presente el paisaje en su quehacer artístico, mucho a raíz de su llegada a México, país que le impresionó por su imponente riqueza natural, por eso lamenta la devastación del medioambiente.

“El paisaje como tema que se fue desarrollando cuando empecé a trabajar con el paisaje en los años 70 al llegar México, impactado también por el paisaje mexicano, he estado estudiándolo, 50 años no es poco, en ese tiempo uno se da cuenta de muchas cosas. La esperanza no crece porque cada vez veo con mis ojos, con los datos, de que las cosas no mejoran para nada”, comentó Jan Hendrix, quien se caracteriza por explorar en formatos como la serigrafía, los tapices, la cerámica, la pintura y la escultura.

Hay un atraso tremendo sobre los niveles de protección a nuestro medioambiente (...) no estamos para nada en una situación de estar cuidando el medioambiente, no nada más en México, en el mundo entero, sigue siendo desafortunadamente universal

Jan Hendrix, Arista visual

Externó que lamentablemente la humanidad tomará conciencia de la pérdida de recursos naturales, “cuando ya no haya agua, cuando es casi demasiado tarde, porque lo vamos a sentir. Es un proceso como de muerte lenta, nosotros no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde o que está más complicado de solucionar, aún así no hay que dejar el poco optimismo que queda”, manifestó.

Jan Hendrix, quien en su obra ha capturado paisajes de China, Australia, Indonesia, Irán, Alemania, Holanda, Irlanda y México, ha destacado por atravesar su arte con diferentes disciplinas, desde la arquitectura, la botánica, la biología, la cartografía, hasta la vulcanología.

Por ese motivo agradece a todos de los que ha aprendido a través de diversos proyectos. Ha colaborado con escritores como Gabriel García Márquez y Bert Shierbeek; o arquitectos como Enrique Norten.

“Justamente lo que me importa es aprender de los demás, sus métodos. Las maneras del poeta, del científico, del arquitecto abrían mi visión y diferentes formas de trabajar, estoy muy agradecido con los no artistas visuales que me han ayudado… Lo que hacemos nosotros como artistas es un trabajo donde no tienes certeza de que va a existir o de que va a tener cierta utilidad, indagar en la arquitectura e indagar con arquitectos es colaborar con un encargo útil, que llena una necesidad de espacio, una serie de espacios con necesidad de uso, todo esto me hace preguntarme cuál es mi manera de tratar lo útil de las cosas, es una manera de trabajar que me reta, es complicado”, afirmó.

Sobre la Medalla Bellas Artes que recibió el pasado martes, señaló que es un reconocimiento “inesperado”.

“Lo que más me gustó es que hubo medallas para compañeros de la misma generación, entre ellos Magali Lara y Carlos Aguirre, Lourdes Almeida, en algunos momentos trabajamos juntos en varios proyectos… hubo complicidad, amistad, peleas, discusiones”, dijo Jan Hendrix.