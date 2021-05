Javier Camarena que no se hagan recortes a la cultura

El tenor mexicano Javier Camarena no ha parado la última semana: el lunes pasado fue galardonado como el Mejor Cantante Masculino por la International Opera Awards, el martes viajó a Barcelona para cantar al día siguiente en el Gran Teatro del Liceo, después se trasladó a París y el viernes volvió a casa, en Suiza, desde donde se conecta vía Zoom para hablar con La Razón acerca del reconocimiento que lo coloca en el Olimpo de la ópera.

Su mensaje es contundente: “Hay que replantearse la importancia de los artistas y apoyar iniciativas, ya con que no se hagan recortes tan drásticos al presupuesto de la cultura estaría muy bien y si se le respalda más estaría mucho mejor”, expresó Camarena, laureado en los premios considerados los Oscar de la ópera.

El intérprete originario de Xalapa, Veracruz, está convencido de que la pandemia de Covid-19 dejó ver la importancia de los artistas, quienes no pararon.

“En determinados momentos buscamos refugio en el arte, en todas sus manifestaciones, en estos meses de confinamiento. Todos los artistas no mermaron su deseo de compartir y de animar a la gente, se vio mucho en redes sociales, en España salían a los balcones para apaciguar un poquito y ofrecer un poco de belleza. Siempre ha habido esa inquietud, porque sabemos el consuelo que trae a nuestra alma el arte”, señaló.

El tenor insistió que por eso es importante dar el lugar que merecen los creadores. “Creo que es un buen momento para reflexionar y darle justo valor a todos los artistas que tenemos en nuestro país, porque ya desde que uno dice ‘quiero estudiar música’, el primer obstáculo que uno se encuentra es la familia que comenta, ‘¿de qué vas a vivir?, no, dedícate a otra cosa’”, agregó el tenor que ha pisado importantes recintos como la Metropolitan Opera House de Nueva York.

Señaló que es importante apoyar desde la infancia a los menores que muestran inquietud por las artes, entre ellas la música. “No estoy diciendo que se van a dedicar completamente a la música, pero es una herramienta importante, está científicamente comprobado que activa y hace conexiones neuronales en su cerebro, que de otra manera no las realizarías. El arte es fundamental en la salud y espíritu del ser humano”, resaltó.

Amo la música, pero tengo una familia que sostener

y voy a buscar las mejores condiciones de trabajo para mantenerla, al final de cuentas esto es una profesión, uno también está en continuo aprendizaje y estudio; entonces, hay que replantearse la importancia de los artistas y apoyar iniciativas Javier Camarena

Tenor

Javier Camarena recibió el premio a Mejor Cantante Masculino, superando al barítono español Carlos Álvarez, a los estadounidenses Stephen Gould y Ru-ssell Thomas, al alemán René Pape y al rumano George Petean. Fue reconocido por su labor y desempeño en 2019, año en que cosechó diversos triunfos entre ellos, convertirse en el primer mexicano en bisar en dos funciones consecutivas en el Metropolitan Opera House de NY, con La hija del Regimiento, de Donizetti.

“Aunque suene a cliché me daba por bien servido con ser nominado, ser considerado en esa lista de cantantes que admiro mucho. Ya estar mencionado era un gran logro. Estoy muy feliz, no lo voy a negar, de que se me haya hecho esta distinción a mi trabajo”, destacó.

A su vez reconoció que no va en busca de premios, porque dedicarse a la ópera es algo que disfruta y ama. “Me fascina y hago lo mejor posible; el hecho de ser reconocido es algo que me llena de muchísima satisfacción, pero voy a seguir cantando con el mismo cariño y amor, con la misma felicidad y emoción”, dijo.

Señaló que esta distinción internacional conlleva una responsabilidad de seguir dando testimonio de por qué se le otorgó y confesó que 2019 fue un año de mucho trabajo, el cual fue apabullante y de sacrificios, pero también de éxitos y satisfacciones.

“Fue un año complicado, muy pesado, cuando estuve en Bellas Artes (en la CDMX), el año pasado, ya estaba cansado de la voz y anímicamente, ya era mucho el estrés de la carrera, de estar de un lado para otro. Lo que cambia es este sentido de responsabilidad, porque para mí es lo que conlleva. “Con el reconocimiento que voy teniendo en mi carrera me presiono siempre por estar a la altura de las expectativas y ahora con mucho mayor razón, no es crear fama y echarse a dormir, es un continuo trabajo que va a seguir”, expresó.

Camarena, quien ha sido ovacionado por sus interpretaciones en un repertorio que incluye obras de Bellini, Bizet, Donizetti, Haydn, Mozart, Rossini y Verdi, señaló que este sentido de responsabilidad lo conjugará con pasar más tiempo con su familia.

“Después de todo este tiempo será buscar mucho más tiempo para estar con mi familia en casa. Esta carrera es muy bella, me llena de demasiadas satisfacciones, pero implica sacrificios, hubo años en que en esta casa podía estar dos meses repartidos en un año, el resto, mi familia me alcanzaba donde estuviera trabajando.

“Ahora es estar en mi casa, disfrutando de mi familia, de la vida, esto era algo que no había pasado desde hace prácticamente 15 años, esto vuelve a reordenar las cosas, creo que me hará bien, porque eso llena mucho mi corazón y espíritu y, por ende, me ayuda a ser mejor mi trabajo”, concluyó.