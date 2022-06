Lago de los cisnes regresa tras la pandemia

La pandemia de Covid-19 obligó a agrupaciones de ballet a “guardar a sus cisnes”, porque era necesario montar obras con elencos reducidos; pero ahora será posible ver nuevamente El lago de los cisnes con la Compañía Nacional de Danza (CND), que presenta el acto II de este clásico.

“Se había hecho un dueto, que es el del cisne blanco, pero no habíamos logrado presentar este segundo acto, de hecho, originalmente se planteaba que fuera completo; sin embargo, por lo de el número de personas permitidas en el escenario se complicó, pero estoy seguro que pronto podremos presentarlo completo”, compartió en entrevista telefónica con La Razón Argenis Montalvo, primer bailarín de la CND.

Contó que, si bien ha habido momentos de quiebre, los integrantes de la agrupación han salido adelante. “Este vaivén en el que una semana ensayamos otra no, un día ensayamos, otro no, todo esto ha sido tan inestable; sin embargo, creo que hemos trabajado duro para concretar las funciones y llegar al público. Sí ha habido momentos en que se ha visto la motivación muy por debajo, hemos sabido sobreponernos, hay que entender que esto todavía no se acaba”, expresó.

En el Acto Segundo de El lago de los cisnes, el príncipe Sigfrido ofrece una gran fiesta para elegir a su esposa, pero el hechicero Von Rothbart lanza un conjuro sobre las doncellas que las convierte en cisnes durante el día y regresan a su forma humana durante la noche. Todas sufren esa terrible maldición, hasta Odette, la más hermosa del reino.

Siempre antes de salir me concentro, el nervio está presente, pero esta vez que estuvimos fuera del escenario un año tres meses (...) lo tomo ahora con un sentido de no desperdiciar la oportunidad de hacer lo que mejor sé y aprovechar cada instante, porque no sabemos qué va a pasar al día siguiente

Argenis Montalvo, Primer bailarín

Argenis destacó que el hecho de traer de vuelta este clásico del ballet, viernes y sábado próximos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, es significativo ya que a más de dos años de la pandemia han pasado diversos altibajos, desde verse obligados a cancelar funciones por el incremento de contagios de coronavirus.

“Hemos tenido funciones que se concretan, otras que no porque se suspenden debido al alza de contagios, para nosotros ahora que se realicen estas funciones es muy importante, sobre todo para el público… Estamos muy emocionados para este fin de semana”, apuntó.

Este 1 y 2 de julio, la Compañía Nacional de Danza también presenta la versión completa de Carmen, donde Montalvo da vida a Don José, un papel en el que alterna con Alejandro Hidalgo y Yubal Morales.

El lago de los cisnes, en una de sus últimas funciones antes de la contingencia. Foto: Compañía Nacional de Danza

“Don José lleva un reto interpretativo debido a que inicia como militar, acatando órdenes; sin embargo, va teniendo varios cambios, cuando se enamora de Carmen, cuando la deja ir de prisión. Hay una escena en la que se hace un guiño cuando tira el sombrero y empieza él solo, esa parte de la obra significa que renuncia a lo militar, se deja ir a lo que siente y desea, entonces esa determinación es lo que me gusta del personaje”, resaltó.

Para Montalvo, Carmen, con coreografía de Alberto Alonso y música de Rodion Schedrin sobre la original de Georges Bizet, es una manera de acercarse a temas actuales como los feminicidios y la lucha de las mujeres por sus derechos y la violencia de género.

En las funciones en el Teatro de la Ciudad, los roles estelares serán interpretados, en el papel de Odette, por las bailarinas Ana Elisa Mena, Valeria Mariaud y Greta Elizondo y, como el príncipe Sigfrido, Erick Rodríguez, Moisés Carrada y Alejandro Hidalgo. Así como Mayuko Nihei, Blanca Ríos y Yoalli Sousa, en el rol de Carmen.