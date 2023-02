Leonardo Curzio analiza la relación entre México y EU

El académico, analista político y comunicador Leonardo Curzio publica Vecinos. México y Estados Unidos en el siglo XXI (Turner Noema, 2022): ensayo que ofrece un retrato concluyente de las relaciones entre dos naciones colindantes, las cuales han tomado diferentes cursos durante dos siglos de debates, acercamientos y contrariedades surgidas sobre todo en la administración de Donald Trump.

El investigador de la UNAM explora los retos de las proyecciones del futuro de unos años perentorios en el diálogo de dos naciones que comparten tres mil 185 kilómetros de frontera común animadas por vínculos económicos, culturales y migratorios. México, primer socio comercial de la nación más poderosa del planeta, en el reconocimiento de su pertenencia a América del Norte, en tanto mantiene su condición de país latinoamericano.

“Este libro tiene tres perspectivas de lecturas: el coyuntural en el proceso de integración actual de un ‘gobierno de izquierda’ asociado con una nación de economía de mercado; 30 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; y los 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos en los ámbitos político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. Ambos países mantienen un vínculo complejo y singular que ha transitado por diferentes facetas”, expresó en entrevista con La Razón, Leonardo Curzio, también conductor del programa televisivo Así Amanece.

Leonardo Curzio

Analista y comunicador

¿El libro aparece en el contexto de la cumbre de los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, que tuvo lugar en enero pasado en nuestro país? Así es. En ese sentido es oportuna su aparición. El libro, ya estaba en proceso editorial a los pocos meses del triunfo electoral de Biden, apuntamos algunas líneas generales de los posibles cambios que se pueden dar en su gobierno.

¿Revisión de los sexenios de Fox, Calderon y Peña Nieto y el primer trienio de Obrador? Me interesaba hacer esos cortes sexenales para reseñar el estado que guardaba la relación en cada uno de ellos y, asimismo, estos primeros años de Obrador. Abordo los ejes temáticos centrados en economía, seguridad, migración y la imagen de México insertada en la estrategia de Estados Unidos.

¿Ya no somos ‘vecinos distantes’ como apuntaba Alan Riding? No, hay una relación que se fortalece en casi todos los campos sujeta a una vertiginosa transformación, sobre todo, en lo económico y en lo demográfico de un sólido entrelazamiento entre los dos países. Los cruces fronterizos, los sistemas de ciudades binacionales y otras interacciones han estructurado una complementariedad territorial que no tiene nada de distante, al contrario.

¿Significado del Tratado de Libre Comercio en esta relación? Permitió a México, Estados unidos y Canadá desarrollar un espacio de convergencia y entendimiento de enorme profundidad.

¿Ensayo dilucidado en una prosa transparente y familiar dirigida a lectores comunes? No es un ensayo académico dirigido a especialistas, sino a cualquier interesado en la historia de estos 200 años de relación con la potencia del norte y las proyecciones futuras. Economía, comercio, migración, seguridad en una relación llena de singulares episodios quizás más inquietantes durante la administración de Trump.

Cercana y distante l Algunos momentos de los últimos años.

Barack Obama-Calderón . Es recordado el operativo “Rápido y Furioso” con el cual ingresaron armas a territorio mexicano para actuar contra delincuentes, pero las cuales quedaron en manos de integrantes del crimen organizado.



Obama-Peña Nieto. Estuvieron presentes temas como el incremento de las deportaciones de EU a México, el combate al crimen organizado en nuestro país y la situación de los dreamers.

Trump-Peña Nieto. La idea del entonces presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue un momento ríspido de la relación bilateral entre ambas naciones.

Trump-López Obrador. Su relación se mantuvo entre elogios y desencuentros. Hicieron acuerdos en torno a la migración y seguridad, lo que llevó a México a implementar operativos para contener a indocumentados en la frontera de nuestro país con Guatemala.

Biden-López Obrador. La relación empezó con el pie izquierdo ya que el mandatario mexicano no reconoció la victoria electoral de Biden, pero después han tenido reuniones en las que han abordado temas como la migración y detener el aumento de la venta de fentanilo.

