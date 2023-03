María Brezzo presenta danza sobre las mujeres en la migración.

Desde su propia condición de migrante, la coreógrafa María Brezzo profundiza en los sentires y lo que atraviesan las mujeres en el éxodo, desde los motivos que las orillan a cambiar de un territorio a otro, los estados de precariedad y hasta cuando migran de un cuerpo a otro o de género.

La artista explora dichos tópicos en la puesta en escena Cielos, que estrenó ayer en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

“Sin duda, mi experiencia como mujer migrante está totalmente atravesada en la investigación, aunque trato de que mi experiencia no sea lo que predomine, lo que planteo en la pieza no es autobiográfico. La migración es una experiencia que te lleva a una reflexión desde muchos lugares, no estoy hablando únicamente de las migraciones en las que hay estados de mucha precariedad, donde se pone en juego la vida”, compartió Brezzo, directora de la compañía Camerino 4, en entrevista con La Razón.

La coreógrafa explicó que no es una obra poética con una postura de activismo, pues se ha propuesto visibilizar las distintas migraciones.

“Abordo el concepto de migrar, un cambio de país, pero también migrar de un pueblo a otro, de un género a otro, de un cuerpo a otro, no sólo por intervenciones hormonales sino por cuestiones más simples como un cambio de hábito”, señaló Brezzo.

Cielos es parte de un proyecto en el cual la artista pretende llevar a la escena las investigaciones que ha hecho en torno a la migración, un tema que estará presente en sus próximas coreografías, aseguró.

La puesta en escena se presenta hasta el 2 de abril en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Ficha

Cielos

Cuándo: hasta el 2 de abril

Dónde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo

Horarios: viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 horas y domingo, 18:00 horas

