Mario Bellatin retoma la escritura artesanal

Poco antes de la pandemia de Covid-19 el escritor Mario Bellatin desempolvó su antigua máquina de escribir Underwood portátil modelo 1915 para concebir su más reciente obra El palacio (Sexto Piso, 2020), la cual describe como “un aullido de amor desesperado e imposible”.

Ese regreso a la escritura artesanal previa al uso de las computadoras fue una suerte de meditación y de ejercicio durante los días más aciagos de la crisis sanitaria. El resultado fue una obra en la cual lleva su creatividad al límite y rompe esquemas.

“Deseo que mi escritura esté en constante movimiento, que sea como un ente vivo. Justo antes de la pandemia volví a esa máquina. Recordé aquellos rituales que realizaba en ese tiempo en que el papel era muy caro; también fue reencontrarme con una cosa que tenía olvidada y que era muy importante para mí, el lado artesanal, escribir con el cuerpo, porque es estar luchando contra la máquina, la tinta, puesto que este artefacto no hace letras perfectas, no se puede corregir, es un trabajo con el tiempo”, señaló a La Razón Mario Bellatin.

La manera en que originalmente fue concebido El palacio se presenta al inicio del libro. Después, Bellatin toma elementos de la poesía y ofrece un texto en una prosa continua con el fin de que el lector lea de una manera más libre y distinta a la tradicional.

“Quise tomar prestado, no me atrevería nunca a escribir un poema, un elemento que tiene ésta en cuanto al verso, de alguna manera resalta ciertas palabras y frases, permite algo que la narrativa impide. Estamos acostumbrados a una forma de leer, que es leo, entiendo, paso la siguiente línea, como una especie de rigor; entonces, quería retomar ese verso cortado para que las personas entren y salgan del texto conforme lo crean conveniente; hay mayor libertad, era mi intención presentarlo como una prosa que no respetara el orden tradicional”, agregó el autor de Salón de belleza.

El palacio fue volver a esa máquina y escribir de una manera más intensa, cuando me enfrento a ese artefacto es como una caja de recuerdos. Lo ocupaba como un especie de meditación

Mario Bellatin, Escritor

En El Palacio, Bellatin entremezcla personajes y obsesiones recurrentes en su obra creativa como el fámulo, el perro Perezvón o el salón de belleza que ahora recoge personas enfermas de manera semejante a los hospitales Covid en donde la gente enfrenta el padecimiento sola o muere despojada de todo. Hay un diálogo entre los personajes en el que poco a poco se difumina quién es quién o sí ya sólo uno es el que está hablando.

En palabras del escritor: “Este libro está hecho con esos vacíos, ese espacio medio trans, no definido, para que el lector sea un poco autor”.

Para Bellatin el diálogo entre los personajes “es una suerte de conversación que termina siendo un soliloquio, no se entiende muy bien quién está hablando, por qué lo hacen, si son dos, si es uno mismo.

“Es jugar con los límites y eso facilita una suerte de reflexión sobre la realidad que vivimos en México y América Latina, no de una manera tradicional como suele tomarse, tú frente a tu realidad, sino que pretendí hacer un discurso fuera de orden que obedece a algo mayor”, destacó.

El palacio, explicó Mario Bellatin, forma parte de un proyecto ambicioso en el cual aparecerán elementos de toda su obra anterior.

“En El palacio aparece el salón de belleza, pero ahora es otro al que recoge personas enfermas, creo que representa lo que pasa en la pandemia, ese encierro, esos lugares donde se pueden refugiar grupos humanos para escapar de la peste, eso hace que el libro escrito hace 25 años siga teniendo vigencia. Mi intención, no sé si la logre, es que mi escritura continúe conversando con la realidad que nos rodea”, resaltó el escritor.