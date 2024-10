Martín Solares indaga en el concepto del amor para los surrealistas

Martín Solares (Tampico, México, 1970) publica Cómo vi a la Mujer Desnuda cuando entraba en el bosque (Random House, 2024): conclusión de la trilogía novelística protagonizada por el detective Pierre Le Noir iniciada con Catorce colmillos (2018) y Muerte en el jardín de la luna (2020). Ambientada en la Francia de 1927, en medio de las ‘extravagantes ingeniosidades’ de los surrealistas, la novela se interna en asombrosos episodios de aventuras donde el detective Pierre Le Noir se enfrasca en la búsqueda de una mujer en el trayecto hasta un fortín hechizado por extrañas apariciones.

Bitácora de hechos fantasiosos en que Solares revive las querellas y las algarabías recurrentes en torno a los artistas del movimiento surrealista. La policía parisina los vigilaba por sus irreverencias frente a las faenas proclamadas por Breton de que la pureza de un gesto surrealista se demostraba en “bajar a la calle, revólver en mano, y disparar al azar contra la multitud tantas veces como sea posible”. Artistas impulsivos, insurrectos y sublevados que muchas veces fueron encarcelados por vandalismo.

“No sé si he terminado mi propuesta con esta tercera entrega: una novela no te permite terminar cuando tú quieras sino cuando ella lo decida. Estoy satisfecho al comprender que por fin le encontré sentido al misterio que representaba la historia. Desde Catorce colmillos, supe que había dos aventuras más adelante, y que sería estupendo enviar al detective Pierre Le Noir a explorarlas: entrego la tercera parte que indaga en el concepto del amor para los surrealistas en apelación de lo fantástico y el realismo del relato policiaco. Confieso, esta saga nació de mi gran fascinación por el grupo surrealista, sus vidas, sus obras y los misterios que vivieron”, expresó a La Razón, Martín Solares.

¿Por qué un título tan extenso? Siempre he escrito novelas largas con títulos cortos, ahora me doy el lujo de escribir una novela breve con un rótulo largo. Lo tomé de una de las obras de René Magritte: cuadro de una mujer tan pálida que parece una aparición, rodeada por las fotos de todos los surrealistas con los ojos cerrados, como si la estuvieran soñando o invocando. Me interesaba investigar los secretos en esta pintura de Magritte; pero, también inquirir en qué hizo Breton durante noviembre de 1927, cuando se instaló en un castillo embrujado en el norte de Francia y se dedicó a escribir Nadja.

¿Pierre Le Noir, un detective con capacidades proféticas y sobrenaturales dedicado a investigar asuntos sin explicación racional? Y de origen mexicano. Aquí presento a su abuela, la famosa médium y vidente mexicana Madame Palacios, que dominaba el arte de hablar con fantasmas. Le Noir hereda esas habilidades junto a una enorme sed de justicia, las tres novelas cuentan cómo se convierte en un eficaz detective en el agitado París de los años veinte.

¿Señas de los legados del movimiento surrealista? Las propuestas y el estilo literario de los Manifiestos del surrealismo marcan un balance positivo para Breton, pero no para quienes vivimos en el siglo XXI: no hemos logrado mezclar las virtudes del sueño con las actividades de la vigilia. La novela busca rasguñar un poco a los lectores con las preguntas de Breton, de modo que no sean una herencia que hemos guardado sin leer y hemos leído sin vivirlas.

¿Estructura de novela policial con guiños al ‘método’ de Allan Poe? Sí, como bien escribió Poe, no debemos empezar a escribir hasta que, por lo menos vislumbremos en qué sitio debe caer la flecha hecha con palabras que estamos creando. Estoy convencido de que las novelas policiacas no pueden existir cuando sus coordenadas son vagas o infinitas. Un relato policial funciona si la trama ocurre en un lapso de tiempo muy breve, y de ser posible, en un solo lugar. Aprendizaje de Poe.

¿Qué tienen en común la Francia de 1924 y el México del siglo XXI? Hay muchos puntos en común: allá y aquí tenemos a generaciones enteras que están cansadas del fracaso de sus gobernantes, que desconfían de sus instituciones, a las que no se les puede engañar tan fácil y que están acostumbradas a leer entre líneas las declaraciones de los políticos. La influencia de los surrealistas es tan grande en nuestro país, que toda nuestra imaginación visual, nuestra educación personal, nuestro ideal de libertad o la manera de enamorarnos lo hacemos con los argumentos y el alto nivel de exigencia y pureza que este grupo de artistas señalaron a principios del siglo XX. Herencia tan vasta y apasionante que por eso le dediqué tres novelas y veinte años de trabajo.

Cómo vi a la Mujer Desnuda cuando entraba en el bosque