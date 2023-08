“Me interesa la historia de mujeres que reclaman el derecho a decidir su vida”

Ayer, se inauguró la V Feria internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni 2023) con la presencia de la renombrada autora canadiense Miriam Toews (Steinbach, Canadá, 1964), reconocida en los espacios literarios internacionales por una obra repleta de emotividad lírica, donde las voces femeninas tienen un rol significativo, además de exploración en lastimosas temáticas centradas en los abusos y violaciones de mujeres.

“Llego a México invitada a esta Feria para hablar de mis libros y participar en varios eventos feministas. Hablaré en una mesa del poder imaginativo de las mujeres y también compartiré detalles de cómo fue el trabajo de adaptación al cine de mi novela Ellas hablan, filme que ganó un Premio Oscar este año. Quiero tener contacto e información de las jóvenes escritoras mexicanas que ya repercuten internacionalmente”, dijo Miriam Toews.

Nacida y criada entre las rigurosas normas de una comunidad menonita, la también autora de la novela Pequeñas desgracias sin importancia, editada en México por Sexto Piso, platicó con La Razón.

¿Tonalidades distintas en sus dos libros que se han editados en México por Sexto Piso, Ellas hablan (2020) y Pequeñas desgracias sin importancia (2022)? En Ellas hablan hay una prosodia que recurre a la emoción a partir de las confesiones estremecedoras de esas ocho mujeres de una comunidad menonita de Bolivia, quienes sufrieron abusos y violaciones; sin embargo, en la otra apelo a la primera persona para, desde develaciones autobiográficas, internarme en lo trágico y la comedia.

En mis libros el feminismo surge de manera natural por la temática en que se sustenta. En Ellas hablan me interesaba explorar en la historia de esas mujeres que reclaman su derecho a decidir sus vidas desde la justicia y las prerrogativas del amor

Miriam Toews, Escritora canadiense

¿Proximidades con dos autoras emblemáticas de la literatura canadiense: Margaret Atwood y Alice Munro? Dos escritoras que admiro, me siento halagada por compartir con ellas los espacios de la narrativa canadiense contemporánea.

¿Qué puede decir del trabajo literario de Annie Ernaux, Premio Nobel 2022? He tenido varios encuentros con ella. Me fascina su manera de denunciar el sometimiento de las mujeres desde su experiencia personal y desde lo cotidiano. Precisamente, hace unos días terminé de leer una de sus novelas esenciales, La mujer helada.

¿Se inserta usted en los espacios de la literatura feminista? No hay una intención de pertenecer a determinado grupo literario. En mis libros el feminismo surge de manera natural por la temática en que se sustenta. En Ellas hablan me interesaba explorar en la historia de esas mujeres que reclaman su derecho a decidir sus vidas desde la justicia y las prerrogativas del amor.

Hablando de feminismo: ¿Debe renunciar el presidente de la Federación Española de Futbol denunciado por acoso sexual? Por supuesto, basta ya de actos machistas. Las mujeres españolas han levantado la voz, me solidarizo con ellas.

¿Qué significa para usted esta visita a México? Cobra mucha importancia para mi trabajo literario, me he encontrado aquí con lectores que tienen valiosas consideraciones hacia mi obra. Ya había venido otras veces; participar ahora, en esta feria del libro universitario me llena de orgullo.