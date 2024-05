Medio milenio de Ángeles en el arte llega al Munal

Después de siete años sin exhibirse y de ser restaurada, la obra Santa Cecilia, de Andrés de Concha y la más antigua del Museo Nacional de Arte (Munal), forma parte de la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, que hace un recorrido por más de 500 años en la historia de arte sobre las representaciones de estos seres alados.

“Esta pieza fue pintada sobre tabla, ¿qué sucedió con esta pieza?, de la Pinacoteca Virreinal de San Diego en el año 2000, lo que hoy es Laboratorio Arte Alameda, llega al Munal con estos pequeños detalles de craqueladuras, de pandeamiento.

La anunciación, de Cristóbal de Villalpando. Foto: Cortesía Munal

“La capa pictórica tenía un problema más complicado que por conservación ni por estética se podía exhibir, estuvo resguardada siete años porque su rehabilitación era muy costosa, pero después de diferentes gestiones finalmente se concretó en 2022, estuvo dos años en proceso de restauración y se suma después de todo este tiempo a esta exposición y después se quedará en las salas permanentes”, compartió a La Razón Héctor Palhares Meza, director del Museo Nacional de Arte.

La pieza es una de las protagonistas de la exhibición, donde también destacan La anunciación, de Cristóbal de Villalpando, proveniente del Museo Guadalupe de Zacatecas; Casa y taller de Nazaret, de José Mota, que por primera vez forma parte de una muestra, así como San Miguel Arcángel, de Miguel Cabrera, del Colegio de San Ignacio de Loyola. Además se encuentra la cabeza original de La Victoria Alada, la cual se cayó de la columna del Ángel de la Independencia durante el sismo de 1957.

Ángeles de la noche, de Cordelia Urueta. Foto: Cortesía Munal

“El punto fundamental de esta curaduría fue ponderar cómo los ángeles siguen formando parte de nuestra vida, no son un eco del pasado. Otros tantos siguen reconfigurando esa iconografía, porque no podemos prescindir de los seres alados”, apuntó Palhares Meza sobre la muestra que también incluye obras contemporáneas o creadas ex profeso para este proyecto. Hay piezas de Javier Marín, Carmen Parra, Mathias Goeritz y Mariana Yampolsky.

En el recorrido, el público puede conocer cómo a lo largo de los siglos la manera de representar a los ángeles ha cambiado y se ha separado de su origen religioso.

San Miguel Arcángel, (A partir de George Rouault), de Carmen Parra. Foto: Cortesía Munal

“En su origen tiene un sesgo religioso, son los emisarios, los mensajeros, los intermediarios, las figuras de combate, particularmente en las religiones monoteístas del judeocristianismo y el islam, son referencias que van poco a poco con el tiempo a seguir estilos, modalidades, momentos artísticos, pero siempre con ese cariz devocional, religioso, con toda la manera de crear el enlace entre lo terrenal y celestial”, comentó el director.

Posteriormente, complementó Héctor Palhares Meza, se quita toda esa carga religiosa para representarse como símbolo de justicia o victoria.

“El ángel se desprovee con el paso del tiempo con toda esa carga religiosa para hacerse un ángel pagano, alegórico, de justicia, de victoria, por eso vemos que no se abandona la iconografía angelical, se sigue aludiendo a las alas, a eso que llamaban los cristianos el axis mundi, un eje vertical que une al cielo con la tierra y en el que a través de las alas podemos transitar en dimensiones que no son asequibles para los seres humanos, siempre buscamos lo aspiracional, los ángeles forman parte de eso”, explicó el director del Munal sobre la exhibición que se inauguró ayer y estará abierta al público hasta el 8 de septiembre.

Exaltatio Interruptio (Desventajas del ego I), Madariaga. Foto: Cortesía Munal

La muestra cuenta con un área interactiva donde los visitantes podrán conocer cómo los ángeles forman parte de su cotidianidad.