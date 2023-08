Micelio, una coreografía sobre el enigmático universo de los hongos

El enigmático universo de los hongos, los misterios que hay ocultos bajo la tierra y la conexión del medio ambiente con los seres vivos es parte de lo que el público apreciará en la coreografía Micelio, que cuenta con música del Sr. González, exintegrante de Botellita de Jerez, quien junto con otros artistas tejió un ambiente sonoro que se escuchará en vivo durante el montaje.

La puesta en escena, bajo la dirección artística y coreografía de Myrna de la Garza Brena, se inspira en el asombroso entramado subterráneo creado por los hongos, para celebrar la vida y la interconexión que une a los seres vivos.

“Es una invitación a voltear a ver el suelo y la vida en los suelos, porque el ser humano voltea para abajo nada más para ver el celular y no ve más allá”, dijo a La Razón Myrna de la Garza Brena, fundadora de la compañía MdMar.

Agregó que no sólo es un espec-

táculo sino un llamado para recordar el lugar que tenemos en el mundo.

Para adentrarse al maravilloso mundo de los hongos, De la Garza Brena durante un año contó con la asesoría de María del Pilar Ortega Lacorrea, del Instituto de Geología de la UNAM, quien es su vecina y especialista en suelos. La experta le mostró cada detalle de este fabuloso universo.

“Trajo presentaciones y microscopios electrónicos, nos mostró el micelio: lo pudimos tocar, oler, articular, admirarlo por el microscopio, a mí se me salieron las lágrimas, no tienes idea lo hermoso que es. No nada más el contexto y la parte teórica, sino que el hecho de ver la fragilidad del micelio, sus formas, su olor. Claro que te modifica el movimiento de tu cuerpo, encontramos muchas más cosas. Se metió por todos nuestros sentidos, por lo que llevarlo al cuerpo fue mucho más certero”, compartió la artista.

Para complementar la coreografía contó con el talento musical de personalidades como Sr. González, para quien el micelio “es una forma interconectada, es un sistema. Myrna toma esa idea para hablar de cuál es esa conexión que tenemos todos los seres humanos con nuestro entorno. Es fascinante saber todo lo que implica el micelio. El hongo se interconecta por debajo de la superficie y abarca espacios grandes”.

Para el Sr. González este hongo tiene “mucho que ver con lo que hemos vivido recientemente, la pandemia, que en principio se planteaba como una reflexión sobre la relación con nuestro entorno , pero vimos que una vez que se acabó volvimos a lo de antes”.

En cuanto a los retos para componer y producir musicalmente esta obra dijo en entrevista: “Hago algo bastante ecléctico, por un lado hay mucho de música electrónica, pero también hay World Beat, hay ciertas ideas del rock progresivo. Al interactuar con el movimiento adquiere su sentido concreto, no es una música pensada para que esté sola. Hay eso en mi mente cuando estoy componiendo”.

Las funciones de Micelio se llevarán a cabo los días desde hoy hasta el 13 de agosto en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes.