Muere Enrique Metinides, referente de la fotografía de nota roja en México

El fotógrafo de nota roja Enrique El niño Metinides falleció este martes a la edad de 88 años, informaron colegas en Twitter.

Enrique Metinides fotografía a la muerte, pero durante ese tiempo una vez ayudó a salvar la vida de un niño que resultó herido en un accidente. Carlos Monsiváis adquirió esa imagen y se resguarda en el Museo del Estanquillo. Somos lo que hicimos. El fotoperiodismo está de luto. pic.twitter.com/S6BqkgG0Xc — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) May 10, 2022

“El fotoperiodista Enrique Metinides falleció la mañana de este martes 10 de mayo a las 9:22 horas. Descanse en paz”, escribió Noel Alvarado, editor de información del periódico LA PRENSA.

Metinides fue referente de la fotografía de nota roja y maestro de varias generaciones. Una de sus fotos más célebres fue la de un suicidio en el bosque de Chapultepec. Una señora se quitó la vida porque su marido no le dejó ver a su hija durante seis años.

“Cuando la niña iba cumplir 15 ella quiso ir a la fiesta la mamá y no la dejaron entrar, la señora compró una reata, caminó hasta Chapultepec, le preguntó a un policía cuál era el árbol más antiguo, él le dio las señas, y después la encontraron muerta. Queríamos hacer ese caso para la película, pero el árbol ya no estaba”, contó en una charla con esta periodista hace cinco años.

¿Quién fue Enrique Metinides?

Enrique Metinides era conocido como El niño, porque se inició en el oficio periodístico a los nueve años. Con una cámara que le regaló su papá salía a tomar fotografías, tanto de lugares de la Ciudad de México, como de accidentes.

“Tuve 19 accidentes, varios días me perdí en el Popocatépetl, en otra ocasión estuve a punto de perder un ojo. En mi época era difícil ser fotógrafo, pero creo ahora es más, la autoridad ya no los deja acercarse, ya no les da información. Antes éramos amigos de los paramédicos, de los policías. Ahora todos son enemigos, ya no los dejan ni entrar a la delegación”, compartió cuando promocionaba el documental dedicado a su labor, "El hombre que vio demasiado".

Enrique Metinides, si bien se dedicó a la nota roja, consideraba que era importante respetar a las personas que habían fallecido en hechos trágicos y a sus familias.

"Muchos reconocen mi trabajo porque no lo hacía macabro, siempre respeté a la familia y a la víctima, por ejemplo, hice una vez una primera plana con la foto de una bala con la que mataron a un tipo”, destacaba.

