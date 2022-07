El Museo del Futuro (MUFO) podrá ser visitado hasta el próximo 7 de agosto en el Hotel de Reforma, y se despide de su ciclo en la CDMX con una exposición de NFTs creados por la reconocida fotógrafa mexicana Krishna VR, pionera en posicionar sus obras como tokens no fungibles. Asimismo, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar por última vez las instalaciones lumínicas como The Day We Left Field, creada por el colectivo Tundra, la cual ocupa el primer espacio del recinto y ofrece al espectador una experiencia sonora y sensaciones similares a un campo futurista, mediante luces leds y audios disonantes. Por su parte, la pieza Percepciones, de Antoni Arola, hace que el público se convierta en el personaje principal de la instalación, la cual está conformada por espejos giratorios y luces rosas y azules, combinación perfecta para fotos y selfies. Otra de las obras imperdibles es Atlas Ocean Data, de el grupo Ouchhh, en la cual los asistentes se sumergen en una “pecera” que, mediante pantallas gigantes, simula los movimientos marítimos, de manera surrealista, de lugares como el Océano Atlántico Norte.

MUFO dice adiós con obras inmersivas y NFTs mexicanos Foto: Cortesía

