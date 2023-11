Museo Jumex celebra 10 años con el poder curativo de la luz

Las poéticas evocaciones de la luz y la ligereza, que responden a las amenazas que rodean a la humanidad; y la esperanza frente a sucesos como la pandemia que acabó con millones de vidas son aspectos presentes en la muestra Todo se vuelve más ligero, con la que el Museo Jumex celebra 10 años.

“Me puse a pensar mucho en lo que se ha atravesado en los últimos años, fue muy significativo el tiempo de la pandemia, el momento en que nos encontramos ahora, con muchas complejidades y cosas que no hemos procesado, la forma en que lo hemos hecho nos da esperanza hacia el futuro. Vimos que en la pandemia las personas se acercaban a los museos y valoraban esa experiencia comunitaria, lo cual nos ayudó a ratificar la importancia de los museos, pero también de la cultura, el Museo Jumex no solamente importante para la ciudad y el país, sino que es de clase mundial”, señaló ayer durante un recorrido por la exposición Lisa Phillips, curadora invitada y directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York.

Phillips, quien conoce la colección del recinto desde que estaba en la fábrica de Ecatepec, revisó las tres mil 200 piezas que conforman el acervo para elegir aquellas en las que estuviera presente la luz y la ligereza. Se inspiró en el poema “Everyone Gets Lighter”, que John Giorno leyó hace 20 años en la Fundación Jumex.

“Me puse a pensar en la pandemia, lo que sufrimos en ella y el poema de Giorno fue una fuente de inspiración”, dijo y explicó que en dichos versos el autor concibe la luz no como un fenómeno físico, “sino una experiencia donde todo se vuelve más ligero y brillante, su acercamiento a la vida fue siempre positivo, tenía una perspectiva brillante de ésta”.

Dynamo Secession, de Maurizio Cattelan. Fotos: Adriana Góchez

Fountain, de Sherrie Levine Fotos: Adriana Góchez

La exposición, que abarca los tres pisos del museo, incluye obras creadas, entre 1961 y 2023, de 66 artistas. Se buscó un balance entre artistas de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Entre las piezas destaca una instalación de James Turrell llamada Spenta Mainyu (Wedgework series), de 2019, que es una de sus obras más meditativas, crea una forma aparentemente sólida a partir de luz coloreada que requiere de entre 10 y 15 minutos para que los ojos se adapten y la aprecien plenamente. Para verla es necesario que los asistentes entren en grupos de seis a una sala oscura, que recorren guiados por una línea blanca.

También se encuentra Everyone Gets Lighter (Todos se vuelven más ligeros), 2015-2023, de John Giorno, una pieza con colores vibrantes con el título del poema que leyó en la Fundación Jumex y que es la fuente de inspiración de la muestra.

El público además verá Nail Solo, de 2012, de Urs Fischer, quien se caracteriza por sus pinturas, esculturas e instalaciones surreales a gran escala; Paracaídas en Islandia (Oeste), de 1996, del mexicano Gabriel Orozco; una escultura de alambre llamada El mundo de la heptarquía, 1985-2017, de Alan Saret, en la que explora el orden y el caos; y Site Cube #4, 2021, de Haegue Yang, un cubo de metal en el que dentro hay velas colocadas como si fuera un altar de muertos.

Asimismo, en una pequeña vitrina en la pared los visitantes se encontrarán con la obra Escombro, 2008, de Teresa Margolles, una astilla de madera en un soporte hecho de oro macizo, en la que la artista mexicana hace referencia al terremoto que azotó a Sichuan, China, en 2008.

Everyone Gets Lighter, de John Giorno Fotos: Adriana Góchez

Three Ball.., de Jeff Koons. Fotos: Adriana Góchez

Además verán una reinterpretación de la obra icónica de Duchamp (La fuente), Fountain, de Sherrie Levine, quien hace entre un homenaje, crítica y parodia con este urinario moderno en bronce.

En otra vitrina el público apreciará Three Ball Equilibrium Tank, de Jeff Koons, una instalación que se asemeja a los aparadores comerciales, dentro hay tres balones suspendidos en el aire. El artista reflexiona sobre el valor de los objetos de arte y la producción comercial.

Todo se vuelve más ligero inicia las celebraciones del Museo Jumex, se inaugura este sábado 18 de noviembre y estará abierta hasta el 11 de febrero.

