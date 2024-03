Nemian Danza Escénica celebra su 30 aniversario con estreno.

La compañía Nemian Danza Escénica, fundada por la coreógrafa y bailarina Isabel Beteta, continúa celebrando su 30 aniversario, ahora con el estreno de la pieza “El abrazo”, una reflexión sobre cómo después de la pandemia las personas vieron la necesidad de apoyarse.

“Siento que algo que apenas me va cayendo el 20 es cómo cambió el mundo a partir de la pandemia, la vida ha cambiado mucho y eso ha requerido que nos apoyemos más, en ese sentido, el abrazo es simbólico, de estos momentos de apoyo; por otro lado, desde un punto de vista más abstracto, el abrazo me da muchas posibilidades escénicas, es lo que intentamos explotar, no el abrazo que uno se imagina, sino un abrazo más dancístico, más como un elemento escénico que se podía explotar, que está cargado de toda esta simbología que tiene un abrazo”, compartió en entrevista con La razon coreógrafa y bailarina Isabel Beteta comenta a La Razón que es una obra sobre la solidaridad y el apoyo entre las personas; el programa se complementa con las piezas “Sin excusas” y “Corazón de madera”

la coreógrafa Isabel Beteta, quien forma parte del diverso elenco, bailarines de nuevas generaciones y ella.

La pieza, que se estrena hoy en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), tiene entre sus elementos la música de Philip Glass de la película Notes on a Scandal; además de un vestuario en el que se pone énfasis en los brazos de los siete bailarines que hay en escena.

El programa de aniversario se complementa con las obras de repertorio de Nemian Danza Escénica, “Corazón de madera”, de Isabel Beteta; y “Sin excusas”, de Rosario Verea.

La también bailarina señaló que un elemento que une a las coreografías que se presentarán es la intuición sobre el movimiento, que es algo que ha predominado en su quehacer artístico de los últimos años.

El programa de aniversario se presenta este viernes a las 19:00 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo; el sábado a las 19:horas y el domingo a las 18 horas.

Mirar hacia el futuro

Isabel Beteta, década de la danza en México, aseguró que la compañía Nemian Danza Escénica, si bien, ha construido un lenguaje y estilo propio, siempre está viendo hacia el futuro, el cual considera “una hoja en blanco que vamos escribiendo”.

“De alguna manera uno siempre va haciendo algo nuevo, en este momento hay varias cosas que se han renovado en la compañía, tenemos miembros jóvenes, muy buenos, en vez de ser una compañía que buscaba envejecer juntos y seguir vigentes con un lenguaje específico, se ha convertido en una compañía mixta en términos de edades y posibilidades, cosa que ha enriquecido mucho, y de ahí que el estilo de la agrupación se va adaptando a los cuerpos que se tiene, en este momento lo que vamos a presentar es algo que ya muestra esa plasticidad de los cuerpos, esa integración de cuerpos”, dijo.