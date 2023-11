Ofrece una guía para manifestar sin tanto rollo

En su libro Manifestación sin tanto rollo (Aguilar / Penguin Random House, 2023), Karla Barajas, la experta en terapias alternativas más famosa de TikTok, ofrece una guía práctica para adentrarse al arte de la manifestación y con ella lograr aplicarla en su vida.

“Quería encontrar una manera sencilla de que la gente pudiera aplicar la manifestación en su vida, por ello hice este libro: para ayudar a los lectores no nada más a entender cómo es que esto funciona, sino enseñarles cómo aplicarlo en cotidianeidad, sin importar lo que estén viviendo o su historia”, contó en entrevista con La Razón.

De acuerdo con Barajas, manifestar es “todo eso que pedimos y que se nos cumple, entendiendo que hoy todos estamos haciéndolo, pero que probablemente son cosas que no nos gustan del todo. Dominarlo requiere de un proceso de conocimiento: ver qué es lo que realmente deseas y te llena, y comenzar a ver cómo conseguirlo con un plan de acción”.

Por ello, Barajas afirmó que, el hecho de haber crecido en una casa donde lo espiritual y la sanación holística era de lo más común, le ayudó a entender que la manifestación era “mi lengua natal”, la cual tuvo que estudiar para comprenderla en su totalidad.

“Sabía que funcionaba, cómo hacer para que ocurriera, pero no entendía por qué era tan efectiva. Por ello para el libro me voy muy atrás para ver cómo se practicaba esto en la antigüedad, en las diversas culturas y ver cómo evolucionaba e iba cambiando de nombre. Esto para darle certeza a los lectores de que no es algo nuevo y de que se trata de un arte que es capaz de aprender con compromiso y facilidad”, explicó la autora.