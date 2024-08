Olivia Teroba explora la complejidad de escribir

La narradora, ensayista y editora Olivia Teroba (Tlaxcala, 1988) —Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos— pone a disposición de los lectores Dinero y escritura (Sexto Piso, 2024): conjunto de ensayos que toman como centro la pregunta: ¿hay posibilidad de solventar la vida con la escritura?, en complemento con las vicisitudes que asedian a quienes se dedican a la faena de escribir. Trece textos inmersos en los premios literarios, los apuros financieros, el estrés de la escritura, el cuerpo y la presencia de legados familiares.

“Este libro parte del más íntimo universo de la autora, del que nos hace partícipes para repensar el mundo contemporáneo y sus problemas. A través de sus palabras atestiguamos la manera en que la realidad ingresa en la literatura y regresa transformada como pregunta y declaración, y el costo que conlleva para el cuerpo que escribe”, apuntan los editores en la cuarta de forros. Teroba, desde una prosa cordial de sutiles confidencias, reimagina las circunstancias tanto materiales como espirituales apelando a una mirada que se proyecta en las franjas de la incertidumbre para, desde ese espacio, concurrir en acciones benéficas.

“Este volumen está conformado por algunos ensayos que se adentran en el asunto del dinero y creatividad. Tema que no es preocupación actual como parece, sino que se remonta a épocas pretéritas. Me pongo a pensar en Sor Juana que fungió como contable, por ejemplo. Los escritores estamos asediados por la economía personal, escribir conlleva a muchas acciones donde la necesidad de un sustento financiero produzca cierta tranquilidad. Por eso me pregunto: ¿Se puede vivir de escribir, o se vive para hacerlo? Los concursos literarios son un asidero circunstancial que puede producir cierto alivio a quien lo gana. He querido poner el tema en el centro de discusión para encontrar soluciones pertinentes”, dijo a La Razón Olivia Teroba.

¿Tomó usted como referencia el célebre cuaderno de Émile Zola, Literatura y dinero, publicado en 1891? Sí, durante la investigación di con ese libro de Zola, donde el contexto del siglo XIX es muy diferente al nuestro. El novelista francés ve como una novedad el cobro de regalías, por ejemplo. Pero, también me topé con El arte de pagar las deudas y satisfacer a los acreedores sin desempolvar un céntimo, de Balzac, donde él cuenta que le pagaban muy poco por sus textos.

¿La escritura es un negocio? No lo es, eso no es ninguna novedad. Hay muchos factores que inciden en la escritura: literatura y mercado editorial; éxito de venta y éxito literario, popularidad y prestigio; vida y manutención; medio literario y redes sociales; talento y oficio, entre otros elementos.

¿Qué valor tienen los concursos y los premios literarios? He ganado algunos premios literarios. Creo que esos certámenes contribuyen a pensar la escritura como una carrera de obstáculos donde hay que vencer a otros.

¿Relación entre el cuerpo y la escritura en el ensayo “En cuerpo y alma”? Mi forma de pensar en mi cuerpo no es lineal. Escribo y ese acto lo va transformando. A veces siento que mi cuerpo es el que escribe. Me canso: escribo desde el cansancio que es mi cuerpo. Pongo todo el cuerpo en la escritura.

¿Ecos de Luna Miguel, Vivian Gornick y Joan Didion? Lo asumo. Luna Miguel ha sido clave en mi escritura desde una complicidad manifiesta al compartir comunes preocupaciones. Didion y Gornick son dos autoras que visito con frecuencia.

Dinero y escritura