Ópera Giovanna d’Arco reflexiona sobre el machismo y los fanatismos

El machismo y los fanatismos llevaron a la hoguera a Juana de Arco, mujer adelantada a su época quien pasó de ser una joven campesina a convertirse en una heroína que llevaría al triunfo de Francia sobre Inglaterra, en la recta final de la Guerra de los Cien Años. Aunque el pueblo la apoyó tras la victoria, fue asesinada por acusaciones de herejía. Parte de estos sucesos se abordan en la ópera Giovanna d’Arco, de Giuseppe Verdi, una de las obras que pocas veces se monta en el mundo y que el 11 de febrero llegará al Palacio de Bellas Artes, después de su última presentación en México hace 167 años.

“El tema de Juana de Arco actualmente puede ser más entendible. No nada más nos habla de un machismo, sino también de un fanatismo, de una malversación de los valores. Considero que el caso de Juana de Arco fue un feminicidio, no podían aceptar que una mujer llegara a ser lo que fue. La acusaron de vestirse de hombre, en la ópera no la queman en la hoguera, muere en batalla, Verdi y Schiller tuvieron compasión por su figura d y la dejaron hacer su última batalla, ser gravemente herida y morir”, compartió en entrevista con La Razón el tenor Ramón Vargas, quien da vida a Carlos VII.

En la ópera de Verdi, el rey está por claudicar tras varios años de derrotas; sin embargo, cuando conoce a Giovanna de Arco y todo comienza a cambiar, esta mujer sin ninguna preparación en estrategia militar logra el triunfo de Francia.

“La parte que más me gusta es el principio, cuando le explica al pueblo que tiene que irse, que es mejor claudicar y no lo pueden aceptar; también el final de toda la ópera, cuando Juana ha sido asesinada en batalla y él canta un aria bella y dolorosa, donde expresa lo que ella ha significado; son los momentos más conmovedores”, detalló el tenor.

Sobre Giovanna de Arco, interpretada por Karen Gardeazabal, consideró que es un papel que implica muchos retos.

“La parte de Giovanna de Arco es muy difícil, Karen Gardeazabal lo ha estado haciendo muy bien, porque es una heroína, pero al mismo tiempo es una víctima, en la parte dramática se vuelve realmente dramática y la parte elegíaca, se pone muy difícil, aguda”, dijo.

Ramón Vargas señaló que es una de las obras que rara vez se interpretan en las casas del mundo, ya que de Verdi se programan La Traviata, Aida y Otello, entre otras. Consideró que el público puede conocer la etapa temprana del compositor, ya que fue su séptima ópera.

“La música de Verdi en esta época estaba cerca del movimiento que se llamaba bel canto, donde la melodía predominaba sobre el drama, aunque ya buscaba hacer que el drama fuera más importante que la música, estaba combinándolo, estas óperas son muy difíciles de hacer porque exigen una posibilidad técnica vocal para el bel canto y una técnica dramática para hacer Verdi, se vuelven óperas complicadas para encontrar a los intérpretes; tiene esas características de El trovador, por ejemplo, es igual muy difícil de interpretar, los artistas están sometidos a pruebas enormes vocales”, apuntó.

Indicó que el montaje está lleno de simbolismos, en el caso de la espada significa la fuerza de Juana de Arco y el padre de ésta representa a la Santa Inquisición. Él es quien la denuncia, al no concebir que su hija pudiera ser capaz de librar tan complejas batallas.

“Fue una mujer mal entendida en su época, que superaba la mentalidad varonil y no lo entendieron”, apuntó Vargas.

Giovanna d’Arco se presenta los días 11, 13 y 15 de febrero en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Inicia temporada la Compañía Nacional de Ópera y está a cargo de Juliana Vanscoit y Fabiano Pietrosanti; participan el coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del alemán Felix Krieger.