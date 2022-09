Orquesta de Cámara de Bellas Artes festeja a México

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra este mes patrio con un recital que rinde homenaje a la música mexicana. El programa sale de las convencionales composiciones y presenta temas como Sinfonía Breve, de Blas Galindo; Estrellita, de Manuel M. Ponce; y “Dios nunca muere”, por mencionar algunas.

“Quisimos hacer un concierto mexicano, aunque intentando presentar unas obras no tan esperadas en un recital de este tipo, por ejemplo están, el Huapango de Moncayo, Sones de Mariachi o el Danzón No. 2, que en nuestra instrumentación no podemos abordar, pero sí tenemos un repertorio muy variado que queremos presentar, como la Sinfonía Breve, de Blas Galindo, quien también incorpora en esta obra ciertos elementos de la música popular mexicana, van a escuchar ritmos, danzas de México”, detalló ayer en entrevista con La Razón Ludwig Carrasco, director de la agrupación.

Destacó que el programa presenta una diversidad de piezas que permitirán al público tener una visión más amplia de las composiciones mexicanas.

Quisimos hacer un concierto mexicano, intentando presentar unas obras no tan esperadas

Ludwig Carrasco, Director de la OCBA

“Vamos en retrospectiva, de lo más contemporáneo a lo más moderno, luego nos vamos moviendo hacia atrás, música más militar inspirada en la Independencia y después llegamos a la música de salón”, explicó.

El recital incluirá la Obertura para orquesta de cuerdas, de Carlos Jiménez Mabarak, de la cual resaltó, es “una obra bellísima, que debería estar en los atriles de las orquestas de todo el mundo, pero que por desgracia se conoce poco en México”.

También interpretarán orquestaciones de música alusiva al aniversario de la Independencia de México, como Noche de la Independencia, de Concepción Manrique y de Lara; y otras dedicadas a la

heroína Leona Vicario.

“Queremos incursionar en la música de Salón, por ejemplo con ‘Dios nunca muere’ o ‘Sobre las olas’, que son dos obras muy conocidas por el público, pero que probablemente no las han escuchado con este tipo de instrumentación”, apuntó el director.

Dijo que también el público disfrutará de una versión muy especial realizada por el organista de la orquesta, Abraham Alvarado, sobre Estrellita, de Manuel M. Ponce, con el fin de que el público “conozca más música mexicana, pero en un formato un poco distinto”, reiteró. El recital será el 18 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Conservatorio Nacional de Música.