Orquesta Sinfónica Nacional presenta recital bajo batuta de David Greilsammer La Orquesta Sinfónica Nacional alista recital virtual; el viernes 9 de abril, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar "Sinfonía No. 27", "Concierto para Piano No. 27" y "Sinfonía No. 39"



La Orquesta Sinfónica Nacional alista un concierto virtual. INBAL