Ortuño concibe a una antiheroína extravagante

El narrador jalisciense Antonio Ortuño (Zapopan, 1976), después de dar a conocer las novelas juveniles El rastro (2016), El ojo de vidrio (2018) y los cuadernos ilustrados infantiles Dientes (2015) y Los viajes de Laika (2021), decide asentar las espirales de su imaginario en Ciudad del Lago, una comarca desolada, donde vive la solitaria sicaria, Matarratas, quien se enfrenta por comisión a un asesino que devora mujeres en pleno mundo Medieval.

Fábulas con huellas de J.R.R. Tolkien, Robert Louis Stevenson y Rudyard Kipling, narra la historia de una aventurera inmersa en un mundo en que el señorío, la corrupción y la hechicería se entrecruzan con la búsqueda de la fe. Una joven acosada por traiciones y la incertidumbre de los actos de un homicida dedicado a devorar féminas.

“Matarratas es mi cuarto libro de narrativa juvenil: nació al calor de la pandemia. Había terminado una novela que saldrá a la luz en 2022 y, de pronto, topé con un tiempo disponible que no había previsto: se cancelaron festivales, giras y ferias del libro. Entonces apareció un espacio dentro de la obligatoriedad de estar aislado: tregua muy productiva donde pude pensar, leer y suscribir este mundo imaginario y fantástico plasmado en esta nueva propuesta literaria”, expresó a La Razón el también autor de la elogiada novela Olinka (2019).

¿Desdeña a la heroína clásica para erigir a una extravagante antiheroína? Así es. No me interesaba mostrar ademanes de una superheroína comercial imbuida por lugares comunes; quise explorar el espacio de una antiheroína, en este caso, una jovencita solitaria, quien ha tenido que afrontar situaciones adversas en una lucha contra todos, donde se ve involucrada en los problemas políticos de la destruida Ciudad del Lago.

¿En realidad, una sobreviviente? Ella no es partidaria de los señores monárquicos ni tampoco de los insurrectos —quienes han conformado un nuevo gobierno, pero ella se distancia de ellos—; su principal motivo es subsistir, no se involucra en nada que la desvíe de esa ruta. Ella viene de abajo, intenta tener una vida mejor.

¿Magia y heroicidad arropada en una atmósfera arcaica y extraña? Yo diría que es, quizás, una novela de malhechores, pero en un espacio vetusto, lleno de tabernas, callejones, espadas y caballos, que corresponden a otro paradigma, a otra animación.

¿Anda por ahí Tolkien? Lo retomo en el sentido de que si él fue capaz de crear esos universos cristianos ubicados en la Europa medieval, yo también podía hacerlo, pero con personajes agitadores, subversivos, recelosos y desconfiados del poder. Plasmo mi visión escéptica y también un poco, el nihilismo que me asedia.

¿Un asesino antropófago? La narrativa fantástica está poblada de aberraciones, de monstruosidades tomadas de mitologías arcaicas. En este caso trazo a un antropófago y abusador de mujeres, no sobrenatural, sino poderoso y siniestro a la vez.

¿Reflujo de sus lecturas juveniles? Por supuesto, historia que me remonta a mi adolescencia, cuando leía a esos autores (Tolkien, Kipling, Stevenson, Verne, Ursula Le Guin; y los cómics de Conan el Bárbaro...), quienes a través de la literatura fantástica marcaron mi visión creativa y me volvieron un adicto a la lectura. Escribí y me divertí un montón, lo disfruté mucho. Homenaje a mis lecturas juveniles.

¿Matarratas rompe con los esquemas tradicionales de la literatura fantástica juvenil? Quise alejarme de los estereotipos, mi antiheroína es diferente, una migrante que se abre camino entre la pobreza extrema. No hay personajes excelsos ni reyes y nobles quiméricos.

