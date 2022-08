Pacho Flores: Estirpe enaltece el catálogo de la música iberoamericana

Pacho Flores (Venezuela, 1981), instrumentista y compositor educado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de su país natal, acreditado actualmente como uno de los trompetistas más axiomáticos a nivel mundial en un aval suscrito por cotizadas intervenciones en conciertos, registros de discos, presentaciones como concertino y un sugerente catálogo de piezas musicales propias.

Llega a México por segunda vez para presentarse en la Temporada de Verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería, conducida por Carlos Miguel Prieto, los días 19, 20 y 21 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la ejecución de su pieza Cantos y Revueltas; y de la composición Historias de flores y tangos, de Daniel Freiberg.

Solista en representativos espacios musicales: Carnegie Hall de Nueva York, Sala Pleyel de París, Festspielhaus de Salzburgo, Musikverein de Viena, Palacio de Bellas Artes de México y Opera City de Tokio, amén de ser solicitado por destacadas orquestas (Filarmónica de Kiev, Camerata de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica de Minería, Ensamble Orquestal de París, Orquesta NHK de Japón, Sinfónica de Tokio, Arctic Philharmonic, Sinfónica de Düsseldorf, Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela...) bajo batuta de sobresalientes conductores: Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael Frübeck de Burgos, Eduardo Marturet, Gustavo Dudamel y Carlos Miguel Prieto, entre otros.

Fundador y director de la Academia Latinoamericana de Trompeta en Venezuela, promueve y patrocina la formación técnica de nuevas generaciones de prometedores jóvenes músicos; asimismo, es un voluntarioso difusor de la música contemporánea iberoamericana a través de significativas contribuciones en la glosa virtuosa de la trompeta y el apoyo a nuevos compositores.

Primer Premio en el exigente Concurso Internacional Maurice André —el encuentro competitivo de trompetistas más prestigioso del planeta—, así como en los certámenes internacionales Philip Jones y el Cittá di Porcia de Italia. Ejecutante de presencia virtuosa, tanto en la modalidad clásica como de concordias populares desde un discurso de fraseos suscritos en sugerentes colores melódico-armónicos.

Artista exclusivo de Grammophon, sello con el cual ha grabado Cantar (Konzerthaus Orchester Berlin & Christian Vásquez), Entropía (Medalla de Oro en los Global Music Awards 2017), Fractales (Arctic Philharmonic); el CD-DVD Cantos y Revueltas (Real Filharmonía de Galicia) y Estirpe (Orquesta Sinfónica de Minería), que será presentado en venta exclusiva y firma del instrumentista venezolano, los días de sus actuaciones en la Nezahualcóyotl.

Estirpe (Grammophon, 2022) está conformado por Concierto de Otoño: I. Son de luz. II. Balada de floripondios. III. Conga de Flores (Arturo Márquez); Crónicas Latinoamericanas: I. Panorámicas. II. Diálogos. III. Influencias (Daniel Freiberg); Concierto venezolano (Paquito D’Rivera); Mestizo (Efraín Scher); y Morocota (Pacho Flores). Participación especial de Paquito D’Rivera y Daniel Freiberg. Primera grabación de una agrupación mexicana (Orquesta Sinfónica de Minería) con Deutsche Grammophon, compañía disquera líder a nivel mundial.

“Este disco me llena de satisfacción, porque enaltece el catálogo de la música iberoamericana. Que yo sea el solista es un gran honor. Todo surge en complicidad con Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Sinfónica de Minería, que se entregó en cuerpo y alma en una grabación de resultado impecable inundado de emociones por la calidad y versatilidad de sus instrumentistas”, expresó en conversación telefónica desde España con La Razón el célebre trompetista Pacho Flores.

¿Cómo fue su formación dentro del Sistema de Educación Musical de Venezuela? Soy resultado de ese proyecto fundado por el maestro José Antonio Abreu. Rigurosa formación académica que ha dado grandes frutos. Programa que integra a niños y jóvenes en la educación de manera absoluta en un compromiso con la música. Bajo esa premisa me formé y crecí como instrumentista.

Usted es capaz de transitar por lo clásico y lo popular. ¿Cómo lo hace? Me inicio en la orquesta de mi padre trompetista tocando música bailable. Él me fue llevando a las rutas de lo clásico, empecé a los siete años. En mi casa se escuchaba mucha música cubana desde los intérpretes de son hasta el grupo Irakere.

¿Afinidades con el saxofonista cubano Paquito D’Rivera? Él también tenía un padre músico que lo condujo a lo clásico como sucedió conmigo. Me cuenta Paquito que su padre no improvisaba y que la improvisación jazzística le vino de su contacto y aprendizaje con otros músicos. Somos grandes amigos, me sorprende la facilidad que él tiene de ejecutar un danzón, un estándar de jazz o recrear una composición de Mozart.

¿Le impactó el Concierto venezolano escrito por D’Rivera? Esa obra ha sido determinante en mi carrera. Interesante el hecho de que la escribió un cubano y la ejecutó una orquesta mexicana. Composición híbrida, mestiza, de sugerentes armonías.

¿Cantos y revueltas, nace de concordias de la música popular venezolana? Pieza que parte de una de las variantes del joropo venezolano, género instrumental y bailable que tiene raíces con el fandanguillo español. Me inspiré en los ejecutantes de arpas que contrapuntean elementos tomados del barroco suscribiendo fugas de sorprendente virtuosismo: músicos sin preparación académica, herederos de la tradición oral: melismas que yo llevo al fraseo de la trompeta. Me acompañan un solista que toca el cuatro venezolano y el respaldo estupendo de la Sinfónica de Minería.

¿El cuatro de Venezuela se emparenta en sonoridad con el tres cubano y la vihuela? Instrumentos de cuerdas que logran un timbre muy atractivo en el son cubano, la música tradicional mexicana y el joropo venezolano. El cuatro lo ejecuta Leo Rondón, uno de los grandes virtuosos actuales del cuatro.

¿Influjo de los trompetistas de jazz? Al principio, cuando escuchaba a los trompetistas de jazz, sólo percibía ruidos; pero, después aportaron mucho a mi fraseo, sobre todo, Harry James, Chet Baker y Miles Davis. Soy admirador del cubano Arturo Sandoval y del mexicano Rafael Méndez. Componer es improvisar, quizá, he aprendido a escribir música estudiando las improvisaciones de los solos de estos grandes jazzistas.

¿Estirpe estará en venta durante las presentaciones? Así es, yo estaré firmando discos.



Nació: 1981, Venezuela

Trayectoria: se ha presentado como solista en el Carnegie Hall de Nueva York, la Sala Pleyel de París, el Festspielhaus de Salzburgo, el Musikverein de Viena y la Opera City de Tokio; ha actuado con destacadas orquestas como la Filarmónica de Kiev, la Camerata de San Petersburgo, el Ensamble Orquestal de París, la Orquesta NHK de Japón, la Sinfónica de Tokio y la Arctic Philharmonic, entre otras.

