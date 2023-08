Pancho Flores: En la trompeta hay un océano de posibilidades

Para Pacho Flores, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, el repertorio de música clásica para trompeta “es un océano infinito de posibilidades” aún por explorar, por eso se ha empeñado en comisionar piezas para este instrumento que le permitan seguir navegando y retándose, como lo hace ahora con Altar de bronce, obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

Al músico venezolano, quien ha comisionado y compuesto entre 18 y 20 obras para trompeta en los últimos cinco años, le gustan los desafíos y Altar de bronce no es la excepción, considera que es una pieza que “va a marcar un antes y un después en la música” creada para el instrumento que se ha convertido en la columna vertebral de su vida.

“Es una pieza maravillosa, que para mí representa un momento importante, Gabriela está teniendo una carrera fenomenal, hace poco su música pudo llegar a la Filarmónica de Berlín con Gustavo Dudamel, creo que es una responsabilidad darle vida a esta obra que es tan bonita y tan exigente”, comentó Pacho Flores en entrevista con La Razón.

Aseguró que es una obra que marcará un precedente, por la manera “en que está escrita, la exigencia que hay, todas las innovaciones que existen; creo que a nivel de la composición la maestra Gabriela se ha reinventado a sí misma, por eso es una obra de la que la gente va a hablar mucho”.

Trabajar con Gabriela ha sido un deleite maravilloso, todas mis inquietudes como artista las ha tomado en cuenta a la perfección, hay un elemento que me gusta mucho dentro de las obras sinfónicas, la improvisación

Pacho Flores, Trompetista

Para la creación de la pieza, que forma parte de la serie de Altares Musicales de Gabriela Ortiz, el músico externó todas sus inquietudes artísticas, intereses y aspectos que quería explorar, aspectos que la compositora mexicana logró materializar de manera fiel.

“Trabajar con Gabriela Ortiz ha sido un deleite maravilloso, todas mis inquietudes como artista las ha tomado en cuenta a la perfección, hay un elemento que me gusta mucho dentro de las obras sinfónicas, la improvisación, eso en una sala de conciertos se ve muy poco; entonces, tener ese elemento me da mucha alegría, porque me siento feliz, muy bien e interactúo con el público, lo cual he disfrutado siempre”, compartió.

Dijo que dentro de las piezas que le han compuesto ninguna incluía un mambo, por eso le maravilló que Gabriela Ortiz lo incorporara.

“Ella es bastante mambera y le encantó la idea, claro, es un mambo a su manera, inspirado en el génesis de Pérez Prado, pero lo hizo de forma sinfónica, con su lenguaje”, añadió el músico, quien ha sido solista de orquestas, como la Filarmónica de Buenos Aires, la Camareta de San Petersburgo y la Real Filarmónica de Liverpool, entre otras.

Retomar las raíces de la música latinoamericana para Pacho Flores siempre ha sido fundamental y aseguró que seguirá en ese camino.

El músico estrenará en México Altar de bronce los próximos 19 y 20 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM a las 20:00 y 12 horas, respectivamente. Estará con la Orquesta Sinfónica de Minería y se augura que el recital se convierta en toda una fiesta, como ocurrió el año pasado, que con la agrupación y el director Carlos Miguel Prieto, rompieron los protocolos y se dejaron llevar por los territorios de la improvisación sorprendiendo a un público que los ovacionó de pie.