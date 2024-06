Paríso, crítica mordaz contra la guerra

Partir de la tragedia griega Filoctetes, de Sófocles, la puesta Paraíso hace una dura crítica, “a una sociedad que está amando la guerra, entregándose a la destrucción y al genocidio”, señaló en entrevista con La Razón el reconocido director Enrique Singer, quien dirige esta obra escrita por Kae Tempest.

La historia sigue a Filoctetes, un guerrero que es poseedor de un arco mágico que le otorgó Hércules. Es llamado a la guerra, pero después es abandonado por sus compañeros en una desolada isla.

“A Kae Tempest no le da miedo el anacronismo, la obra está sucediendo al mismo tiempo en la antigua Grecia, en la época de Troya, que ahorita, eso la hace mucho más interesante. Es un texto fresco y pertinente”, resaltó sobre Paraíso, que se estrena hoy en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM a las 19:30 horas.

En esta versión de Kae Tempest, quien es una persona no binaria que hace rap y poesía, se plantean también cuestiones sobre los roles de género, los cuales para Enrique Singer sirven para provocar otras reflexiones. Filoctetes en lugar de ser protagonizado por un histrión es interpretado por la primera actriz Julieta Egurrola.

“En el original es un coro de soldados y en ésta es un coro de mujeres que habitan la isla. Decidí llamar a una actriz para hacer al personaje de Filoctetes, porque creo que hay un asunto de género, él fue un guerrero que fue muy poderoso, muy masculino, al ser abandonado en esta isla rodeada de mujeres, a la vuelta de estos años y de estar en soledad, porque no convive con ella, ha perdido testosterona y de alguna manera está transitando de una masculinidad a una feminidad”, señaló Enrique Singer, quien ha participado en más de 80 puestas en escena y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el teatro.

La tesis de la obra, abundó el director, es que “debemos recurrir a nuestra parte femenina para entender que la guerra no es una solución a nada, no hay ningún conflicto que se solucione peleando. El personaje, al final se niega a ir a la guerra, la masculinidad y feminidad se funden, y ya no es tan importante, no es trascendente que defendamos nuestra masculinidad y la guerra, sino por el contrario”, compartió.

Para Enrique Singer, contar con la participación de Julieta Egurrola en el montaje es toda una experiencia, considera que la actriz tiene una “fábrica creativa” que implica como director irla siguiendo, en lugar de guiarla.

“Es fascinante trabajar con ella, porque su fábrica creativa está dentro de ella, yo desde fuera veo como se va fraguando algo que no distingo en los ensayos, lo que obliga al director a seguirla, apoyar su trabajo creativo desde fuera, a diferencia de otros actores que requieren la ayuda del director para guiar ese proceso creativo. Es ir viendo cómo surge con muchísimo poder, es una gran actriz”, destacó sobre la también protagonista del filme Ruido.

Sobre el montaje detalló que el público será testigo de giros poéticos que hacen interesante la puesta. Además del movimiento escénico a cargo de la coreógrafa Erika Méndez con el coro, los textos sonoros de Pedro de Tavira y la escenografía de Martín Acosta, ésta última recrea la isla como un lugar al que el mar lleva la basura.

El elenco lo complementan Luis Miguel Lombana, Gabriela Núñez, Georgina Tábora, Lucio Giménez Cacho y Nikhol Dahuach, por mencionar algunos.