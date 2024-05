Paul Auster: 15 mejores frases; así fue su legado literario

El fallecimiento del escritor Paul Auster el pasado 30 de abril conmocionó al mundo literario y a sus lectores, por lo que en redes sociales se han compartido aquellas frases en las que el autor nos ha dejado miles de enseñanzas.

En estas frases, Paul Auster habla acerca de la vida y su sentido, la muerte, el significado de los libros y lo que brinda la lectura.

¿Cuáles son las mejores frases de Paul Auster?

1. “Las vidas no tienen sentido. No tengo intención de insistir en esto. Pero las circunstancias bajo las cuales las vidas cambian de rumbo son tan diversas que lo lógico sería no decir nada sobre un hombre hasta que muere”. (Trilogía de Nueva York)

2. “No nos queda otra cosa, la irreductible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso podemos achacarla al destino; pero cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente por es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos”. (La invención de la soledad)

3. “Sentí el sabor a mortalidad en la boca y en ese momento entendí que no iba a vivir para siempre. Se necesita mucho tiempo para aprenderlo; cuando lo haces, no vuelves a ser el mismo. Tenía 17. Estoy hablando de libertad, Fogg”. (El palacio de la Luna)

4. “Las mejores amistades, las más duraderas, se basan en la admiración. Ese es el sentimiento fundamental que relaciona a dos personas durante un prolongado periodo de tiempo. Se admira a alguien por lo que hace, por lo que es, por cómo se las arregla para andar por el mundo”. (Correspondencia con Coetzee)

5. Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quién jamás ocurrirán esas cosas, y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. (Diario de invierno)

Paul Auster falleció este 30 de abril. Fuente: X

6. “Yo creo que hay decisiones que nunca habría que verse forzado a tomar, elecciones que dejan una carga demasiado grande en la conciencia” (El país de las últimas cosas)

7. “Leer era mi válvula de escape, mi desahogo y mi consuelo, mi estimulante preferido: leer por puro placer, por la hermosa quietud que te envuelve cuando resuenan en la cabeza las palabras de un autor”. (Brooklyn Follies)

8. “Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me tomó en el aire. Ese algo es lo que defino como amor”, (El palacio de la luna)

9. “Una conversación es como tener un peloteo con alguien.- Un buen compañero te tira la pelota directamente al guante, de modo que es casi imposible que se le escape, cuando es él quien recibe, coge todo lo que le lanzas, incluso los tiros más erráticos e incompetentes” (El palacio de la luna)

10. “Nadie puede decir de dónde proviene un libro, y menos que nadie la persona que lo escribe. Los libros vienen de la ignorancia, y si continúan viviendo después de escritos es solo en la medida en que no pueden entenderse. (Leviatán)

11. “Uno solo puede contener el aliento durante un tiempo limitado. Tarde o temprano, llega un momento en que tiene que respirar de nuevo, aunque el aire esté contaminado, aunque sepa que acabará matándose”. (Leviatán)

12. “Cuando le pregunté al maestro por qué estudiaba ese libro una y otra vez, me dijo que era porque nunca llegabas al fondo. Cuanto más ahondas en él, me dijo, más encuentras y más tiempo te lleva leerlo”. (Mr. Vértigo)

13. “Escribir es como una enfermedad. Algo así como una infección o gripe del espíritu que puede atacar a cualquiera en el momento más insospechado”. (Brooklyn folies)

14. “No echas en falta los viejos tiempos. Siempre que te pones nostálgico y empiezas a añorar la pérdida de cosas que parecían hacer la vida mejor de lo que ahora es, te dijese que debes detenerte un momento a pensarlo bien, a examinar el Entonces con el mismo rigor que aplicas al Ahora, y no tardas en llegar a la conclusión de que el Ahora y el Entonces son, en esencia, la misma cosa”. (Diario de invierno)

15. “¿Cuándo llega el gran acontecimiento que desgarra el corazón de las cosas y cambia la vida a todo el mundo, el inolvidable momento en que algo acaba y empieza otra cosa diferente?” (4321)

