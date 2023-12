Selección de libros que más destacaron y dejaron huella en 2023

Año 2023: índices de una pospandemia con secuelas negativas en la industria editorial de México y del resto del mundo. Sin embargo, en este periodo los libros impresos en castellano tuvieron incidencia notable en los espacios literarios: la realización exitosa de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara evidencia un balance positivo y rentable del mercado librero hispano.

Los sellos españoles, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos o mexicanos siguen apostando por la buena literatura. Presentamos una recapitulación de las mejores publicaciones aparecidas en el país en el transcurso de los doce meses pasados. Revisamos El Convite/Las Claves —columnas publicadas en este diario— y establecimos un diálogo con escritores, libreros e impresores para conformar dictámenes técnicos con el arbitraje de lectores.

Nuestro punto de vista estableció precisiones. No pretendemos cifrar un sumario único. Revelamos un compendio de publicaciones que marcaron tendencias por los valores estéticos durante el transcurso de este 2023.

Todo repertorio antológico es fragmentario: toda clasificación es parcial. Aquí están los volúmenes que dejaron huellas por su calidad literaria, no por la cifra de ventas ni por la popularidad.

Pequeñas Memorias

Fina García Marruz • Memorias

Universidad Veracruzana/Editorial El Equilibrista

Cuaderno póstumo de la poeta Fina García Marruz (1923–2022), uno de los textos más entrañables de la literatura cubana de todos los tiempos. Entrar a sus páginas: experiencia rebosada por las confluencias de una mujer que se entregó con fervores inusitados a la palabra. La autora de Visitaciones está considerada por la crítica como una de las voces líricas más trascendentes de Hispanoamérica. La ‘última de los origenistas’, quien con su muerte cerró el ciclo de un cosmos de cubanía en “una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas sus manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la Isla” (Josefina de Diego). Pañuelo literario delicado, elegante, transparente y frágil de fragmentos de una vida dedicada a la poesía.

El amor el mar

Pascal Quignard

Novela • Sexto Piso

El libro más íntimo y afanoso de Pascal Quignard, ambientado en el convulso y complejo siglo XVII europeo donde la música, el amor y las letras entretejen una franja de salvación frente a la incertidumbre y la desolación. Folios protagonizados por algunos de los músicos y literatos más axiomáticos de la época. Festividad del albor y la irradiación de la ternura en un sumario de nuestro efímero transcurrir por el mundo. Prosa serena, hipnótica, oscura, vehemente y salvaje. Novelapoema ineludible.

Todo lo de cristal

Rafael Pérez Gay

Novela • Seix Barral

“Toda memoria viene de ese lugar donde la vida, para bien y para mal se ha cumplido. No hay encuentro con el pasado sin un toque de magia”, incipit de este cuaderno de prosa sugestiva humedecida por la franqueza: fibra emotiva que dilucida —desde la mirada de un infante— júbilos, pesadumbres, culpas y anhelos. “Me gusta escribir esto: lo que son las cosas. Lo digo y abandono la calle con el recuerdo de mi familia envuelta en las llamas de la esperanza”: muestrario de fatalidades cotidianas y de alegrías fragmentadas.

Antes de decir cualquiera de las grandes palabras Antología 1972–2022 de David Huerta.

Selección y prólogo de Hernán Bravo Valera

Ediciones Era

“Ésta no es una antología, sino una novela cuyos capítulos narran en verso, versículo y prosa los hechos y trabajos de David Huerta, autor protagónico del castellano, muerto en su enésima juventud creativa”, apunta Bravo Varela. Compendio de medio siglo de trabajo con la palabra que va de El jardín de la luz a El viento en el andén. Esplendores y armonías de uno de los poetas mayores de nuestra lengua.

El lado izquierdo del sol

Cristian Lagunas

Novela • Random House

Repertorio de gestualidades donde el deseo prefigura la ruta de un ser obsesionado con la belleza y la autodestrucción. Ejes de una apasionada confluencia con la angustia, la soledad y la clemencia. Lagunas conjetura a Yukio Mishima, al homosexual alucinado por su cuerpo. Deslumbra el tono casi fantasmal de una prosa que se sumerge en los rituales de un personaje impulsado por el ascenso y desmoronamiento: seductora fábula que indaga en los aguijones del desarraigo y la soledad.

La campana en el tiempo, 1970 - 2020

Adolfo Castañón

Poesía, fábula, prosa • Universidad Veracruzana

Poeta, ensayista, traductor, crítico, editor y bibliófilo: profuso autor de escritura meditabunda y especulativa, acreedor de los Premios Xavier Villaurrutia, Alfonso Reyes y Nacional de Artes y Literatura. Volumen que recoge las varias y múltiples invenciones de uno de los mayores estudiosos de nuestras letras y “gastrónomo autodidacta” como se define él mismo. Entrecruzamiento de géneros de un apasionado nigromante del lenguaje.

El Lejano Oriente en la poesía mexicana

Elsa Cross

Antología • Vaso Roto/UANL

Textos de 141 líricos mexicanos sobre el Lejano Oriente: sonetos, poemas visuales, plegarias, haikús, cánticos y palíndromos, entre otros formatos, que abordan la experiencia de viajes y las huellas del contacto con la pintura, la literatura, la música, la naturaleza, las religiones y el cine de un universo legendario, plasmados en las voces de José Juan Tablada, Octavio Paz, Margo Glantz, Coral Bracho, David Huerta, Adolfo Castañón, Jaime Labastida y Eduardo Lizalde, entre otros destacados poetas.

Tríptico del cangrejo

Álvaro Uribe

Novela • Alfaguara

Catálogo de los diarios donde Álvaro Uribe da cuenta de los sucesos, trances, eventualidades y peripecias de su enfrentamiento con la enfermedad: Cuaderno de la paciencia; El árbol; y Tres Cangrejo, que resumen las alternativas de un paciente acosado por el recelo, el desaliento y el desvelo. Un enfermo en diálogo con las circunstancias de lo cotidiano, los amigos, las lecturas, el consuelo de escribir y el amor compartido en los vuelcos de la vida durante 40 años con la poeta Tedi López Mills.

No te veré morir

Antonio Muñoz Molina

Novela • Seix Barral

Una historia de amor quebrada sin posibilidad de redención por los naufragios del paso del tiempo. El autor de la célebre novela El jinete polaco rememora la apasionada aventura sentimental de los protagonistas Gabriel Aristu y Adriana Zuber y, asimismo, se detiene en los corolarios de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco, contexto histórico de los episodios de la relación amorosa de estos dos personajes que se reencuentran cinco décadas después.

Un descuido cósmico

Liliana Blum

Cuento • Tusquets

Ocho relatos protagonizados por mujeres (solitarias, ancianas, migrantes, divorciadas, curanderas...) insertadas en un cosmos sórdido dibujado por índices mágicos y perturbadores. Tramas que rondan lo sobrenatural en la develación de códigos alegóricos de la lucha por los derechos femeninos en espacios dominados por los varones. Ensueños fragmentados y esperanzas extraviadas intercedidas por hombres acosadores y violentos: estas féminas se ven obligadas a recurrir a la venganza.

El arte de ser humanos

Rob Riemen

Ensayo • Taurus

El autor de Nobleza de espíritu ha publicado The Eternal Return of Fascism (2010), The University of Life (2013) y Para combatir esta era (Taurus, 2018). El arte de ser humanos. Cuatro estudios: “La guerra como aprendizaje: Carta a mis estudiantes mexicanos”; “De la estupidez y la mentira”; “Sobre la valentía y la compasión” y “El miedo y la musa”: reflexiones críticas sobre “la nueva era de la ansiedad”. Seductora fuerza poética. “Ser humanos radica en la nobleza de espíritu”, insiste Riemen.

Me llamo cuerpo que no está

Cristina Rivera Garza

Poesía • Lumen

Textos líricos que marcan una inmediación y también una continuidad adyacente con el resto de la obra de Rivera Garza: el cuerpo, el abandono, la violencia, los vínculos del lenguaje con la escritura, los lazos de la poesía con otras disciplinas, el feminismo, las graduaciones del yo, la muerte, la identidad, la naturaleza, los afectos, los deterioros, los acasos, las emociones... Discurso que apela a la intertextualidad para dialogar desde los márgenes y situarse en las orillas para huir de toda posible fugacidad.

Septología

Jon Fosse

Novela • Seix Barral

Edición que recopila los tres volúmenes que integran Septología, la mayor obra de Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura 2023: El otro nombre, Yo es otro y Un nuevo nombre. El narrador noruego explora en el significado de la existencia desde una prosa donde un relator refugiado en una acentuación imbuida en armonías singulares rebusca en las franjas nostálgicas de las recordaciones en el intento de encontrar los índices de las fragilidades y las decepciones.

Rosario Castellanos. Materia que arde Sara Uribe (texto)

Verónica Gerber Bicecci (ilustraciones)

Ensayo • Lumen

Minuciosa exploración en el universo de Rosario Castellanos a través de una relectura de sus cartas, artículos, obras de teatro, ensayos, cuentos, poemas y novelas. Develaciones de frisos de la vida de la escritora. Ensayo complementado con incitantes dibujos que son encajes de la escritura maya. Prosa ardorosa en la configuración de un espejo donde sobreviven pájaros extraviados.

Sangre nueva

Bibiana Camacho

Novela • Random House

Historia de Casandra, heredera del departamento donde pasó la infancia, a raíz del deceso de la madre. En compañía de su pareja se muda al lugar en que todavía afloran aversiones y está asediado por fantasmas del pasado. La protagonista se ve ahogada por turbadas emociones entretejidas por acechos: la potencial armonía del presente naufraga. Erigida en las espirales de una prosa intensa, directa, penetrante, tajante: las confesiones perfilan una angustia enclavada en lo íntimo y en diálogo con la calamidad existencial.

