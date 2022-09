¿Quién fue Javier Marías, el escritor que falleció este domingo?

El autor español Javier Marías falleció este domingo debido a problemas de salud. Es considerado uno de los mayores escritores en español y era uno de los candidatos al Premio Nobel de Literatura.

Es conocido por su libro "Tu rostro mañana", dividido en tres tomos ("Fiebre y lanza", 2002, "Baile y sueño", 2004, y "Veneno y sombra y adiós", 2007).

También es recordado por "Los enamoramientos", de género detectivesco pero con cuestiones filosóficas y éticas. Su éxito fue tal que fue traducida a más de 18 idiomas.

más información Muere el escritor Javier Marías a los 70 años

¿Cómo se inició Javier Marías en la literatura?

Publicó su primer cuento a los 15 años de edad, en El Noticiero Universal de Barcelona. Tras pasar un año en París, lanzó su primera novela, "Los dominios del lobo" (1971).

A esta obra siguieron otras como "Mañana en la batalla piensa en mí", "Corazón tan blanco", "Fiebre y lanza", "Baile y sueño" o "Así empieza lo malo", que se encuentran entre sus libros más destacados.

El día que rechazó un premio

El escritor Javier Marías fue un hombre de convicciones y crítico del gobierno de su natal país. Muestra de ello es que en 2012 rechazó el Premio Nacional de Narrativa por su novela "Los enamoramientos".

"Desde hace años no he aceptado ninguna invitación de las instituciones del Estado, al margen del partido en el poder. Me considero una persona independiente", dijo en aquel entonces.

Durante su carrera recibió varios reconocimientos, incluyendo el Premio Nelly Sachs; los Premios Grinzane Cavour y Alberto Moravia; y The America Award. En 2016 fue nombrado Literary Lion por la Biblioteca Pública de Nueva York.

Fue miembro de la Real Academia Española (RAE) y en 2021 fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature (RSL).

