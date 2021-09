Premios Ariel 2021: Fernando Cuautle: "Nuevo orden", un parteaguas en mi vida

Fernando Cuautle, nominado a Mejor Actor en los Premios Ariel por “Nuevo orden”, asegura que a partir de su participación en la cinta de Michel Franco puede rechazar personajes que estigmatizan a las personas de tez morena, por eso considera que el filme marca un antes y un después en su carrera.

"En ‘Nuevo orden’ soy alguien de un estatus bajo, es normal porque mi tez se puede prestar para eso, pero antes me escogían para personajes muy clichés en televisión, era asaltante por ser asaltante, es distinta una historia en la que conocemos a un ladrón pero vemos por qué está haciendo eso, sus motivaciones, en televisión no se toman el tiempo de hacer eso, es ahí donde empezamos a encasillar personajes y volverlos como unidimensionales como si fueran sólo eso y ya, los seres humanos somos complejos”, compartió Cuautle en entrevista con La Razón.

El actor, quien en “Nuevo orden” da vida a Cristian, señaló que recientemente rechazó un papel sobre una persona de tez morena, pues consideró que ese tipo de visiones ya no deben existir.

“Me llegó un papel en el que describían de la manera más horrible que te podías imaginar, que era maleducado, físicamente feo, descuidado, drogadicto, lo peor, decidí no hacer el casting porque no pueden seguir sucediendo ese tipo de cosas; si tienes oportunidad de no hacer ese tipo de papeles para que los del otro lado se den cuenta que está mal, creo que está bien contribuir con eso, decirles a los directores y productores, eso no está bien y yo al menos no voy a seguir haciendo eso”, comentó.

Cuautle recordó que antes de “Nuevo orden” había aceptado papeles de ese tipo porque tenía que solventar gastos en su casa.

“‘Nuevo orden’ fue como mi carta de presentación en el cine mexicano e internacional, lo aprecio mucho, lo tengo guardando mucho en mi corazón porque también hubo un crecimiento para las cosas que quiero contar. Antes, de repente había cosas que tenía que hacer aunque no quisiera porque tenía que pagar, porque hay esa presión de la vida, que influye en que no puedes decir no a algo.

"Después de ‘Nuevo orden’ han llegado cosas que ahora puedo decir esto ‘sí quiero hacer, esto no quiero hacer’, es un privilegio decidir porque es difícil; es un parteaguas personal y profesional la película”, destacó.

Busca ser el Mejor Actor en los Ariel

“Nuevo orden” también ha sido importante para Fernando Cuautle porque a sus 27 años está nominado en la categoría Mejor Actor en los Premios Ariel junto a grandes personalidades como Demián Bichir, Juan Pablo Medina, Alfonso Herrera, Armando Espitia y Lázaro Gabino Rodríguez.

“La nominación al Ariel me llega como una inyección de felicidad, es algo que me motiva mucho a seguir trabajando, creando personajes complejos. Estaba en un estacionamiento cuando me enteré de la noticia, fue muy emocionante saber que estaba nominado junto a estos compañeros que llevan un ratote trabajando, es un impulso para que se sigan abriendo más puertas”, dijo emocionando Cuautle.

Recordó que el casting para formar parte de la película de Michel Franco le llegó en un momento difícil de su vida ya que no tenía trabajo.

“El personaje que interesó mucho por los temas que toca, por hablar de estas minorías que existen y cómo la mayoría de las veces son los que terminan perdiendo más, los que trabajan y están ahí en todo momento, aún así son los que menos ganan y son los peor tratados muchas veces”, expresó.

¿Qué opina de la polémica que generó “Nuevo Orden”?

Si bien para Fernando Cuautle, “Nuevo orden” presenta a personajes complejos como el que él interpretó, Cristian, quien es ayudante en una casa, considera que la escena de la revuelta se pudo explicar mejor y entiende por qué generó controversia en México.

“He visto un par de veces más la película, he leído la opinión de distintas personas, entiendo por qué pudo tomarlo la gente así, por qué pudo tener comentarios negativos respecto a ella. Estoy muy orgulloso de la película, fue un placer trabajar ahí, pero creo que el punto que falló a lo mejor fue la parte de la revuelta, fue lo que siento que aquí en México es lo que molestó.

“De repente ponían a la gente morena como zombies, gente con rencor que sólo quiere atacar; pero yo entiendo que había una revolución, lo que a lo mejor faltó es que quedara claro qué motivaba a las personas para que la gente pudiera empatizar y que no pareciera como que Michel Franco estaba planteando que los morenos tienen resentimiento y atacan por atacar”, declaró.

AG