¿Cuándo se presenta Joe Farnsworth Cuarteto en el New York Jazz All Stars?

Llega el cuarto concierto del Ciclo New York Jazz All Stars 2024 con la presentación en El Cantoral --próximo sábado 29 de junio a las 20:30 horas-- de Joe Farnsworth Quartet (Joe Farnsworth, batería; Sara Hanahan, saxofón alto; Emmet Cohen, piano; Matt Dwonszyk, bajo). Baterista reconocido en numerosos festivales internacionales con un aval de más de cien discos grabados, a quien la prestigiosa revista Downbeat define como "el exponente de un compás de swing intenso y sólido, interpretado con un toque ligero, pero manteniendo un groove irresistible”.

Joe Farnsworth (South Hadley, Massachusetts, 1968), uno de los instrumentistas más relevantes en los espacios del jazz moderno, ha sido alabado por su velocidad vertiginosa, elegante ejecución y acompasada precisión. Descendiente de una familia de músicos, estudia con Alan Dawson y Arthur Taylor para después graduarse en 1994 con mención honorifica en el William Patterson College de Nueva Jersey. Inicia carrera profesional con el saxofonista Eric Alexander y el guitarrista Peter Bernstein.

“Esta vez se presenta un heredero del talante del gran baterista Max Roach, a quien conoció a los 11 años y fue determinante en su inclinación por las percusiones. Figura que a lo largo de los años ha forjado su propia carrera de éxito como baterista de jazz y líder de banda, quien llega con un ensamble donde destaca el pianista Emmet Cohen al lado de la saxofonista Sara Hanahan y el bajista Matt Dwonszyk. Sera una gala espléndida en el despliegue de compendios del hard bop desde arrojado groove y columpio rítmico abrazador”, dijo en entrevista con La Razón, Eugenio Elias Elías, curador musical del New York Jazz All Stars.

¿Instrumentista de consolidada trayectoria? Baterista muy solicitado como sideman (acompañante) y en los estudios de grabación. Ha colaborado con grandes exponentes del jazz como Junior Cook, Cecil Payne, John Ore, Big John Patton, Harold Mabern, Eddie Henderson, John Jenkins, Pharoah Sanders, Horace Silver, Harold Mabern, Diana Krall, Cedar Walton, Benny Golson, Lou Donaldson, Benny Green, George Coleman, Barry Harris y Curtis Fuller, entre otros. Fue el baterista preferido del legendario pianista McCoy Tyner; actualmente integra el Pharoah Sanders Quartet, el Harold Mabern Trio y es miembro fundador del acreditado One for All Quintet.

Llega el cuarto concierto del Ciclo New York Jazz All Stars 2024 con la presentación en El Cantoral. Foto: Especial.

¿Créditos de los integrantes del cuarteto? La joven saxofonista Sara Hanahan toca con su propia banda y se ha consolidado como instrumentista en varios lugares de New York. Emme Cohen, polifacético pianista y compositor, una de las figuras clave de su generación, brillante solista y constantemente solicitado como sideman. Matt Dwonszyk, destacado bajista, compositor, arreglista, quien ha colaborado y grabado con Steve Davis, Bennie Wallace, Harold Mabern, Larry Willis, George Cables y Joey Alexander, entre otros. La noche se engalana con un ensamble de sugestiva sonoridad.

¿Clase magistral gratuita? Como siempre, programada a las 17:00 horas del día del concierto en El Cantoral y está dirigida a estudiantes de música y público en general. Encuentro didáctico a cargo de Joe Farnsworth Quartet con la participación del cuarteto del baterista costarricense Alonso Umaña.



Concierto de Joe Farnsworth Quartet. New York Jazz All Stars 2024

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco, puerta A. Colonia Xoco. Ciudad de México.

Cuándo: sábado, 29 de junio, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: 700, 800, 900, 1 100 (depende de la ubicación de la banqueta) Ficha

