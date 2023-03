Presenta una mirada feminista de la menopausia

La destacada sexóloga española Paloma Andrés Domingo visitó México, invitada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para impartir varias charlas sobre salud sexual y ginecología: trajo bajo el brazo su libro Menopausia. Una mirada feminista desde el buentrato (Editorial Catarata, 2022), que aborda el estado de las mujeres en la segunda mitad de la vida, el tránsito a la vejez y el cese de las funciones reproductivas.

Volumen que expone cómo ha sido divisada la menopausia en la ciencia, la historia y en la sociedad y, asimismo, formula una discusión exhaustiva desde el autoconocimiento y la libertad de decisión del sector femenino. Negación de esta etapa en la evolución de la salud femenil como una enfermedad en contubernio con la industria farmacéutica para la promoción de venta de medicamentos que ‘atenúan y alivian’ síntomas y dolencias de la vejez.

“Siempre me pregunté qué podía aportar yo, una ginecóloga feminista, sobre el climaterio y la menopausia. Cuestionamiento que me hice cuando inicié la escritura de este libro. Poco nuevo hay, desde la ciencia, que arroje nuevas luces sobre los procesos fisiológicos y las sintomatologías que aparecen durante esos estados que se presentan en la segunda mitad de la vida en una mujer. Todo parte de mi experiencia como médica en consulta: me di cuenta que podía ayudar a entender esos procesos de salud desde un entorno psicosocial y sociocultural para romper con la visión androcéntrica y patriarcal en torno al tema”, explicó en entrevista con La Razón Paloma Andrés Domingo, quien ha trabajado durante más de 30 años en la atención de la salud sexual y ginecóloga en el Ayuntamiento de Madrid, España.

¿Qué pasa con las mujeres en esta etapa de su vida? Las personas son seres integrales en lo físico, lo mental, lo sexual, lo emocional y lo social. He visto en mis consultas a mujeres que no saben descifrar el lenguaje de su cuerpo. De ahí la dificultad para relacionar el estar bien con el gozo y el placer. La menopausia no es una enfermedad. Se producen cambios en los ciclos hormonales, los cuales se vuelven irregulares.

¿Necesario un enfoque feminista para abordar el asunto? Sí, la mirada feminista es clave para cuestionar ciertos prejuicios patriarcales arraigados sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y, asimismo, debatir la visión androcéntrica de la medicina occidental que menosprecia a las mujeres y a sus cuerpos cuando termina su etapa reproductiva.

¿La sociedad ha inculcado esa concepción? Prejuicios y estereotipos que las mujeres asumen como creencias propias, no les preocupan los síntomas de las alteraciones, sino el hecho de que ya no pueden concebir.

¿Pensó usted en lectores varones? No de manera específica; pero, creo que el capítulo 7 que aborda la sexualidad en la segunda mitad de la vida tiene utilidad también para los varones que arriban a la andropausia. No se puede deslindar la sexualidad en su relación con el concepto de género y de los factores culturales. De la misma manera que las mujeres pueden gozar de una sexualidad saludable durante y después de la menopausia, los varones la pueden disfrutar también en su andropausia.

¿Volumen que se lee con satisfacción por la transparencia de un discurso alejado de tecnicismos clínicos? He querido dialogar con las lectoras en la exposición de cómo enfrentar temores en las circunstancias en que se desarrolla sus vidas. De ahí la prioridad de la búsqueda de una exposición cordial y cercana.

