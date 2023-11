Van por protocolo para erradicar la violencia en la danza

A raíz de las protestas que encabezaron alumnas de la Academia de la Danza Mexicana en contra de la violencia sexual y física, el Consejo Nacional de Danza vio la necesidad de visibilizar las formas de agresión que se han normalizado tanto en las escuelas como en las compañías, además de contar con un protocolo que permita erradicar la violencia en este arte y crear espacios seguros para que las víctimas puedan denunciar.

Así lo consideró en entrevista con La Razón, Ana Luisa Plascencia, coordinadora de la Comisión Danza Libre de Violencia del consejo, quien compartió que el primer paso encaminado a realizar un protocolo para terminar con toda forma de agresión es la organización del coloquio Resiliencia ante las violencias, que tiene lugar hoy en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

“Sería una de las siguientes acciones, crear un protocolo que se pueda difundir en las instituciones ya sean públicas, gubernamentales o no gubernamentales, desde academias de danza hasta estudios privados o no formales, para que desde ahí los alumnos más pequeñitos y los profesionales de la danza empiecen a tener más información de qué deben hacer, qué cosas son permitidas y qué no en la enseñanza de la danza, en la ejecución de la misma y también a nivel profesional, sobre todo a dónde pueden acudir de manera segura a hacer una denuncia”, comentó.

El hecho de que las personas tengan acceso a un protocolo libre de violencia es que no nos confundamos, no queremos caer en el otro extremo, afectar injustamente de violencia cuando no es el caso

Ana Luisa Plascencia

Coordinadora de la Comisión Danza Libre de Violencia

Plascencia señaló que es necesario contar con dicho protocolo, pues en el ámbito profesional; por ejemplo, la situación de precariedad laboral impide que las personas denuncien o que se ejerzan acciones contra quienes realizaron algún tipo de agresión hacia un bailarín o bailarina.

“Hay tanta precariedad en cuanto a las prestaciones de alguien que hace danza —acceso a la vivienda, a un salario digno, a un contrato, a Seguro Social, seguro de desempleo y pensión—entonces el trabajo del bailarín a nivel profesional es como de freelance, la incertidumbre del desempleo es la que impide que denuncien, porque saben que podrían quedarse sin trabajo, si se corre la voz de esta denuncia entre una compañía y otra, el miedo a no tener trabajo en otra es grande. Muchas veces los agresores siguen en sus puestos, esto desanima al denunciante, en cuanto comiencen a visibilizarse las sanciones que hay para los agresores va a haber más personas que lo puedan denunciar”, afirmó.

Plascencia señaló que de acuerdo con la encuesta que realizó el Consejo Nacional de Danza, el mayor índice de violencia se da a nivel psicológico, lo cual a futuro tiene consecuencias que dañan la salud de quienes fueron víctimas.

“El mayor índice de violencia se encuentra a nivel psicológico, aunque no menos a nivel físico y sexual. Creo que una de las batallas más grandes que tenemos en la danza es la lucha por la aceptación de la corporalidad de la gente que baila, como al ser el cuerpo instrumento del bailarín se cree que se puede hablar de los cuerpos de las personas sin pensar que quien está ejerciendo la danza no solamente es un cuerpo, sino también una persona, donde sus emociones se ven afectadas.

“Cuando reciben comentarios sobre la forma en que se ven, es de las más grandes denuncias, además de los acosos o propuestas con carácter sexual; son algunas de las cosas que más alerta nos han generado, son varias de las cosas que quisiéramos erradicar”, comentó.

En las escuelas, abundó, es necesario que haya una educación respetuosa y digna para el alumnado. “Es un paradigma que se tiene que romper de forma voluntaria, las nuevas generaciones ya no lo van a permitir, ya no hay marcha atrás. Buscamos erradicar la violencia desde le profesionalización de los docentes con un sentido más digno para el alumno. Normalmente, muchos de los bailarines y bailarinas tienen diversos traumas, a nivel de trastornos de la conducta alimentaria por las exigencias físicas de mantener un cuerpo no saludable, sino cada vez más delgado; trastornos obsesivos compulsivos”, alertó.

Resiliencia ante las violencias