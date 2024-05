Raúl Navarro: “Desde 1978 lo único que he hecho es pintar”

La casa del pintor y escultor Raúl Navarro (1943) parece una galería, en cada una de sus paredes se encuentran lienzos y en la sala hay figuras de toros, caballos, monos, águilas y panteras. En los últimos años, se ha dedicado a explorar en la escultura, donde comenzó primero de una manera muy figurativa hasta llegar a un expresionismo abstracto.

“Me gusta expresarme a mi modo, ésa ha sido mi inquietud, y los animales sugieren. Es una exploración, no sabes qué vas a encontrar. Me llama mucho la atención la antropología, nunca saben qué van a encontrar, eso es una exploración, el desarrollo de la plástica debería ser más o menos así, claro, actualmente encuentras una bicicleta, con unos calzones colgados y te dicen en el museo que son las remembranzas de la novia, esas cosas son las que se salen del contexto de la plástica, no hay ritmo, composición, armonía, frescura, nitidez, simplemente porque entra al museo ya se volvió arte”, señaló en entrevista con La Razón Raúl Navarro, en cuya obra el color es infinito.

El pintor es un artista autodidacta. Fotos: Eduardo Cabrera|La Razón

Contó que comenzó a dedicarse a la escultura de manera autodidacta, pero tomando como punto de partida la técnica, tal como lo hizo con la pintura, pues considera que “si no conoces línea, cómo la vas a romper”.

“Empecé para tener un punto de partida la técnica, el volumen, las formas y no sólo de una manera figurativa. Siempre tenía atrás toda mi obra personal que era más expresionista, más abstracta, más de primera intención, más emocional”, comentó el artista, quien acostumbra levantarse a las cinco de la mañana para pintar en su estudio, donde alberga desde sus obras más tempranas, paisajes principalmente, hasta el más reciente lienzo en el que está trabajando.

Raúl Navarro aseguró que nunca ha optado por encasillarse en un estilo, porque eso sería limitar sus capacidades creativas, pues reconoce que al momento de crear lo que más lo motiva es lo que siente en ese momento.

“Antes me preocupaba por no tener un estilo definido, pinto una cosa, luego otra, porque llegó un momento en que pensé que el estilo para mí era una limitante. Hay quien desarrolla una forma de trabajar y otros somos estomacales, yo le llamo así, a veces digo, se me antoja esto, como si fuera una comida y empieza uno a cocinarla”, comentó Raúl Navarro, quien en la nueva obra que trabaja está más enfocada en lo abstracto, tal como otras piezas como Encuentro Azul, Mujer verde y Pájaro rojo.

Aunque también dedica tiempo a la escultura, reconoce que pintar es esencial en su arte, pues considera que esta disciplina siempre perdura y sigue siendo un referente en la historia del arte, por más que en algún momento se haya denostado.

“La pintura nunca va a perecer, desde chiquito uno raya las paredes, es parte del ser humano, desde el arte esencial o de las cavernas que ha desarrollado la humanidad, mucho es pintura, después básicamente es arquitectura y música, y escultura, son las cuatro”, añadió el creador.

Desde temprana hora, Navarro se levanta para comenzar a pintar en su estudio. Fotos: Eduardo Cabrera|La Razón

Raúl Navarro

Pintor y escultor mexicano

Navarro emplea decenas de tubos de óleo para completar una pieza. Fotos: Eduardo Cabrera|La Razón

Raúl Navarro recordó que incluso, para él, la pintura llegó sin ser muy consciente de ello, cuando en su niñez se enfermó, una de sus tías le regaló un cuaderno para iluminar y le fascinó ver un gallo coloreado por su tía.

“Desde muy chico tuve mucha tendencia al dibujo y al color. Siempre tuve la idea de ser pintor, pero en las familias ya sabes, los títulos profesionales sustituyeron a los títulos nobiliarios, si no eres conde, mínimo que seas abogado. Estudié arquitectura, me gustaba y me sigue gustando mucho, es la madre de las artes, pero un día le dije a mi papá, no puedo hacer las dos cosas, desde 1978 lo único que he hecho es pintar”, comentó Raúl Navarro, quien considera que “es muy a la antigüita”, porque prefiere no ser una fábrica de pintura o escultura.