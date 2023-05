La Razón gana 7 premios de excelencia al diseño

Por infografías, como la que explica el deterioro de la Torre Eiffel o las visitas virtuales en Notre Dame, además de coberturas especiales de la Champions League y el Mundial de Qatar, el diario La Razón de México fue galardonado ayer con siete premios en la edición 44 de la competencia creativa Best of News Design de la Society for News Design.

Con estos galardones el diario suma 76 distinciones de la institución con sede en Estados Unidos, que premia anualmente a nivel internacional al periodismo visual que “supera los límites del diseño y la tecnología”.

En esta edición destacaron los trabajos realizados por el área de infografía coordinada por Luisa Ortega, entre éstos, “Acitrón, rico ingrediente de los chiles en nogada que está acabando con la biznaga”, en el que se informa acerca de cómo las autoridades piden prescindir de su uso y han prohibido su consumo para proteger a la biznaga de la que se extrae.

Un reconocimiento al talento creativo. Foto: Especial

Otro fue “La Torre Eiffel sí se oxida… y le urge reparación”, en el cual se expone que el monumento se encuentra en mal estado y para los Juegos Olímpicos de París 2024 sólo se está repintando sin el cuidado necesario.

Por último, fue distinguida la infografía “Renace Notre Dame con sus recorridos de realidad virtual”, en la cual se documenta que a casi tres años del incendio que destruyó gran parte de esta edificación, se ofrece una experiencia inmersiva en la que los turistas pueden recorrer el templo parisino con gafas de realidad virtual, además de emprender un viaje por sus más de 800 años de historia.

Por su parte, el departamento de diseño, liderado por Carlos Mora, fue distinguido en la categoría “Compact” por el especial titulado “Red Bull vs. Mercedes”, realizado con la sección de Deportes, coordinada por Diego Hernández. Se trata de un trabajo previo al arranque de la Temporada 2022 de la Fórmula 1, donde las escuderías a seguir eran Red Bull y Mercedes, por la rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Un reconocimiento al talento creativo. Foto: Especial

Otro trabajo premiado fue “La Cima, sólo de uno”, una previa sobre el partido por el título de la Champions League que disputaban el Real Madrid y Liverpool.

Las publicaciones sobre el Mundial de Qatar también fueron distinguidas, la página “Messi vs. Mbappé: Gloria y consolación en un juego”, una previa de la final de la Copa del Mundo; y un suplemento especial de ocho páginas.

Durante la justa deportiva La Razón hizo una cobertura puntual publicando diariamente un suplemento de Qatar en el que se informaba sobre lo más destacado que ocurría.

En esta edición de los premios de la Society for News Design participaron en el jurado 47 periodistas visuales provenientes de siete países, entre éstos Dubái y Corea del Sur.

Notre Dame

La Torre Eiffel