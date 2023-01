Reconstruye los meses de exilio y soledad del poeta Pedro Garfias

María de Alva (Monterrey, Nuevo León, 1969) publica la novela Un corazón extraviado (HarperCollins, 2022) en la cual rescata del olvido al poeta Pedro Garfias (Salamanca, 1901 – Monterrey, 1967), quien residió los últimos meses de su vida en la ciudad de Monterrey. Amigo de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Buñuel y Salvador Dalí: Garfias, a pesar de integrar la nómina de la Generación del 27, murió en total abandono y sin el reconocimiento merecido en la capital regiomontana.

La autora de la aclamada fábula Lo que guarda el río (2016) devela cómo este gran escritor español termina acechado por la soledad y el abandono en una pequeña librería de Monterrey y, asimismo, reconstruye el retrato íntimo de un personaje con el corazón desconcertado, pero con el alma repleta de salmos y alegorías de coloridas imágenes emotivas imbuidas en cálido tono lírico.

“Quise dar informes de una figura literaria de la cual poco se sabe: un ‘poeta extraviado’, se hace referencia a la Generación del 27 y su nombre no se cita. Sus libros son difíciles de encontrar. Cuando leemos las memorias de Pablo Neruda, de Rafael Alberti o de Luis Buñuel aparece su figura. Sus aportaciones son muy valiosas dentro de la vanguardia y en la Generación del 27. Poeta errante, bohemio, que no tuvo asentamiento en las ciudades donde vivió hasta que llega a Monterrey, hace relaciones con personas importantes y a los cinco meses de establecerse muere”, precisó en entrevista con La Razón María de Alva, quien dirige el Programa de Pasión por la Lectura en Nuevo León.

¿Por qué su interés de novelar estos episodios de la vida del autor de Río de aguas amargas? Todo nace por la noticia de un poeta que vivió en Monterrey en el año 1967, quien perteneció a la Generación del 27. Se convierte en una leyenda urbana. Figura literaria que vivió entre nosotros y es poco recordado. Su soledad, su alcoholismo me produjeron curiosidad y zozobra. Decidí investigar y de ahí nace la novela.

¿Poeta que no aparece en las antologías de la Generación del 27? Él expresó muchas veces que el responsable de que su nombre no apareciera en los compendios poéticos del 27 es Gerardo Diego, quien no lo incluye.

¿Empalme de la vida de Garfias con la suya? Cuando estoy en plena investigación me detectan un problema de arritmia cardiaca, que tuve que atender con urgencia. Retomé, entonces algunos pasajes de mi vida y los entretejí con los quebrantos del poeta. La marginalidad es el refugio de aquellos que no cumplen con ‘cánones normales’: de ahí el ‘descarrío del corazón’.

¿Un poeta fantasma en el tercer piso de una librería? La protagonista visitaba la librería Cosmos que estaba siempre a media luz, a veces un ruido brusco la asustaba. “Es el fantasma de Pedro Garfias que habita el tercer piso”, le dice un empleado. Ahora, se ha convertido en Kentucky Fried Chicken. Todo es muy intrigante. La librería Cosmos es sustancial en la historia y el centro del enigma de los meses que vivió el poeta español en Monterrey.

¿Librería Cosmos, espacio y pretexto para ficcionar la figura del poeta? Supe de Pedro Garfias cuando escuché su nombre en la librería, fundada por exiliados españoles, quienes hablaban de él. En Monterrey, Garfias no existía: Cosmos, el único lugar donde concernía un interés por su persona y lo recordaban.

¿Arduo trabajo de investigación de un ‘escritor espectro’? No fue fácil. Estuve trabajando muchos años. En 2015, sólo tenía algunos textos. Rebusqué hasta lograr un buen compendio de datos. Durante la pandemia encontré el tono y la luz que borró la sombra que envolvía el proyecto de la novela.

Un corazón extraviado



· Autora: María de Alva

· Género: Novela

· Editorial: HarperCollins, 2022 Un corazón extraviado