Reflections, muestra en favor de la diversidad

La artista plástica mexicana Krytzia Dabdoub está de vuelta en la Ciudad de México, donde transformó los espacios internos y externos del World Trade Center (WTC) en un lienzo en favor de la inclusión y la diversidad a través de su exposición Reflections, en la que los asistentes podrán ver pinturas, piezas tejidas, esculturas y videos, compartiendo así su obra con el público en general de una manera accesible para todos.

Desde el primer paso hacia la fuente en la calle Montecito, los visitantes se sumergirán en una obra que transforma el agua en un vibrante lienzo volumétrico, llevándolos a través de una experiencia de reflejos y reflexiones, fusionando colores y formas en el líquido para transmitir un mensaje poderoso de inclusión y diversidad.

“En noviembre del año pasado tuve el honor de ser invitada al foro de la UNESCO contra el racismo y la discriminación, y ahora estoy muy orgullosa de poder proyectar estos mensajes en el World Trade Center de la Ciudad de México.

“Mi obra se integra al entorno de la fuente como si fuera un lienzo, dándole volumen, textura y color. Los reflejos hacen que las piezas se muevan y jueguen. Cada pieza tiene colores y formas diferentes que se integran en el agua para transmitir un mensaje de unión”, dijo la artista durante la apertura de la exhibición.

Al ingresar al WTC, los espectadores podrán descubrir piezas magistrales que desafían la percepción del espacio y que, al estar colocadas estratégicamente, van acompañando al público en una experiencia multisensorial en la que se puede apreciar la diversidad en técnicas y expresiones de la autora. Entre ellas se encuentran Reflections on inclusion, Reflections on harmony, Reflections on our essence, La Catedral del Agua y Efecto Mariposa.

Reflections Foto: Especial

Además, en la gran pantalla colocada en la parte superior exterior del WTC se puede ver cada media hora un video que captura la esencia del trabajo de la artista, combinado con sus obras y diversas escenas para complementar la experiencia artística y la realidad virtual.

“El proyectar el video en la pantalla externa del edificio es para mí una experiencia única, una manera de crear arte para todos, ya que de esta manera se tendrá acceso al video desde muchos puntos de la ciudad”, explicó Dabdoub.

La artista también ha estado pintando una obra en las instalaciones del WTC y durante ciertas horas algunos afortunados que han pasado por ahí han tenido acceso para verla trabajando en ese momento.

“Me siento muy honrada de poder intervenir activamente el espacio del World Trade Center, me parece una experiencia interesante y diferente salir del taller para compartir el espacio público y poder pintar aquí”, comentó.

Krytzia Dabdoub ha expuesto sus piezas en diferentes galerías y espacios alrededor del mundo, incluyendo el Instituto Cultural de México en París, la Embajada de México en Praga, el Museo Península de San Francisco y el Consulado de México en San Francisco, entre otros, además de tener su obra en el acervo cultural de la UNESCO en París y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia.