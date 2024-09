Reflejos y Mutaciones, nueva exposición del artista plástico Roney Fundora

cartlosolivaresbaro@hotmail.com

El artista plástico Roney Fundora (La Habana, 1972) presenta la exposición Reflejos y Mutaciones en la galería Noveé de la Ciudad de México, conformada por ocho nuevas piezas de gran formato, presentadas dentro de la concepción del expresionismo abstracto, complementadas con obras de series anteriores del concepto Polípticos multifuncionales: desborde de gradaciones plásticas audaces y una gran dinámica emotiva en el tratamiento de texturas, efectos y sensaciones.

Roney Fundora cursó estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas de La Habana y es licenciado de la Academia de Artes Plásticas de San Alejandro, en Cuba; radica en México desde los años 90 y ha trabajado de manera independiente como ilustrador en las revistas Playboy–México y El Abogado, amén de su desempeño como director de arte en diversos vídeos musicales y publicitarios.

Sus cuadros forman parte de colecciones privadas de galeristas de México, Turquía, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Chile, España y Cuba.

Roney Fundora presenta su exposición Reflejos y Mutaciones. Foto: Alejandro Ernesto Pérez Estrada

puedes leer Compañía Nacional de Danza cautiva con estreno de Ciudad Delirio

Reflejos y Mutaciones, presenta una propuesta sensorial

Artista visual abocado en la edificación de paisajes inquietantes, a través de grandes trazos con espátulas de diversos tamaños, los cuales crean estructuras de alegóricas transparencias: exaltado manto que incita los sentidos y provoca interpretaciones diversas. Roney Fundora nos presenta en esta ocasión una propuesta muy sensorial, expresiva, enérgica y contemporánea.

“Esta nueva exposición Reflejos y Mutaciones está compuesta por pinturas de diversos formatos: 8 obras nuevas de gran tamaño realizadas específicamente para esta muestra, entremezcladas con obras de series anteriores", detalló Roney Fundora a La Razón.

El artista detalló que la "instalación enmarcada en el expresionismo abstracto, que engloba el carácter y proyección de los cuadros, el objetivo central es representar imágenes ambiguas de sentido y contenido, que se expresan por sí mismas desde una subjetividad, metáforas visuales enfocadas en lo no concreto, lo no especifico, lo no establecido, en un trabajo pictórico acechado por la sorpresa y el contratiempo”.

¿Lo accidental como propuesta pictórica?

El accidente cómo herramienta motivadora de lo expresivo, no hay nada proyectado ni concebido con anticipación, las obras toman el control absoluto dentro de un proceso de búsqueda, dichos accidentes son provocados intencionalmente con el objetivo de conservar aquellos que se alineen con las ideas dentro de una estructura mental y estética.

¿Piezas que son resultado de un conjuro creativo?

Sí, estos cuadros se derivan de una especie de arqueología del subconsciente que se libera durante el proceso creativo, una manera de limpiar o exorcizar los universos más profundos de la conciencia, una revelación del espíritu, sin influencias externas que pudieran estar de moda o marcar tendencias del mercado.

¿Atmósferas pictóricas de resonancias diversas?

Me interesa mucho generar espacios y fragores abiertos a la diversidad de interpretaciones, por encima de imágenes representativas y especificas del mundo exterior. Mi objetivo es recrear, no representar. La serie desborda energía de color y resonancias recreativas para un espectador ávido de descubrir y desentrañar universos posibles , que se resiste a que le den todo masticado, o que lo atormenten y confundan con el entramado hiperconceptual muy de moda en estos tiempos.

¿Cómo define Roney Fundora esta nueva exposición?

En palabras del artista, "Reflejos y Mutaciones es una serie de obras muy emotivas y contrastantes, en su tratamiento de texturas, efectos y sensaciones en un trabajo directamente sobre los sentidos y emociones, gestando movimientos y paisajes imaginados recreados por el mismo espectador, el cual construye desde su singular percepción el concepto de la obra".

¿Cuándo y dónde ver Reflejos y Mutaciones de Roney Fundora?

Dónde: Galería Noveé. Arboleda 215, Lomas Virreyes, Palmas. CDMX

Inauguración: jueves 5 de septiembre de 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

cehr