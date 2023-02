Reflexiona sobre vínculos del embarazo con lo monstruoso

La gestora cultural y editora mexicana Tania Tagle pone a disposición de los lectores Germinal (Lumen, 2023): texto que rompe con los ‘géneros literarios’ desde un cobijo ensayístico de atisbos personales: novedosa y subjetiva propuesta centrada en fluctuaciones reflexivas que se internan en las improntas del embarazo, el parto y las acciones de los primeros pasos en la educación de los infantes.

Estructurado en tres acápites y un breve resumen: Monstrat futurum monet voluntatem deorum; Miracula et mirabilia; Thauma y “Un reverso a manera de epílogo”, la autora conversa con los lectores de manera espontánea y, asimismo, recurre a referencias de pensadores romanos como Tito Livio para indagar en la gestación y las mutaciones del cuerpo de una embarazada hasta el momento del parto (milagro): el acto de dar a luz dilucidado en convergencias con la mitología griega, San Agustín y el judaísmo.

La visión de la monstruosidad es un tema que me llamó la atención desde antes del embarazo.

Académicamente, había trabajado a profundidad en temas de identidad y alteridad; ‘el otro’ se percibe en muchas ocasiones como un ‘extraño’ deforme que se conforma en relación con aquello que nos confronta...

Tania Tagle

Autora

“Una prueba de embarazo positiva me llevó a redactar un diario, mientras trabajaba en un ensayo sobre el concepto de la monstruosidad, idea que me atosigaba: mientras tanto mi cuerpo cambiaba por los efectos de la preñez. En este libro abordo el tema de la maternidad y reflexiono en torno a la visión esquemática que se tiene sobre el asunto. Exploro en la experiencia individual del embarazo a través de la monstruosidad, vinculación que me parece natural. La impertinencia y la aprensión transitan por estas páginas”, comentó en entrevista con La Razón, Tania Tagle.

¿Qué es la monstruosidad? El concepto de monstruo es relativamente nuevo. El monstruo que nosotros conocemos tiene raíces en el monstruo victoriano; pero la monstruosidad, dos siglos atrás, era otra cosa. Me interesa la faceta transgresora del monstruo, que rompe las normas tanto estéticas como morales. Lo humano (nosotros) estamos involucrados en todo eso. Lo atroz nos coteja, nos reta.

¿Concordancia con Foucault, quien suscribe: “El monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido”? Sí. El monstruo poco a poco se convierte en extrañeza, en ‘otro’; prevalece en todo aquello que no pretendemos ser, en el sentido de una ‘alteridad opuesta’ a nuestra identidad.

¿Maternidad y monstruosidad? La visión de la monstruosidad es un tema que me llamó la atención desde antes del embarazo. Académicamente, había trabajado a profundidad en temas de identidad y alteridad; ‘el otro’ se percibe en muchas ocasiones como un ‘extraño’ deforme que se conforma en relación con aquello que nos confronta.

¿Y cómo lo vincula usted con el proceso del embarazo? Estaba obsesionada con el tema, de repente me empecé a dar cuenta de que estaba viviendo mi embarazo de esa manera: un ‘otro’ había llegado a confrontarme. No tenía cómo dilucidar las circunstancias que desequilibraban mi rutina, eso pasa siempre con el monstruo: todo parece ordenado y de repente llega y lo invade todo. Me di cuenta de que estaba experimentando lo mismo que exploraba teóricamente.

¿Necesario debatir sobre el ‘proceso’ del embarazo? El embarazo va más allá de la condición mamífera de la hembra. Debemos reflexionar sobre esta dinámica mutación de la mujer tanto a nivel físico como psicológico y, asimismo, la relación con el entorno social.

¿El parto, un milagro? Quise indagar en las contradicciones que se derivan de esa concepción: se dice que es un suceso natural y también sobrenatural. Sí, el parto es prodigioso, sustenta el milagro de la vida; pero, discuto en torno a la cuestión milagrosa desde sus raíces. Han dicho que el cuerpo de la preñada sabe lo que tiene que hacer por su ‘naturaleza de mujer’.

¿La maternidad, apuesta política y social? La madre, figura mitificada en el contexto latinoamericano como algo sagrado; sin embargo, la violencia y el silenciamiento empañan esa mitificación. Sí, la maternidad es una apuesta política en el más cabal sentido del término.

¿Qué es la crianza? La formación, el acto de criar, se da de manera individual, en muchos aspectos, pero insertada en el entorno social. El resultado de la formación de un individuo no se puede atribuir a una madre o a una familia: es determinante el influjo social.

¿Referencias de filósofos griegos, latinos y hebreos? En la exploración realizada abrevo en diversas lecturas griegas, latinas y hebreas, para luego utilizarlas como apoyo en el desarrollo del contenido del libro. Platón y Heidegger son dos de los filósofos abordados por su relación directa con la maternidad. Tito Livio, San Agustín o María Zambrano también tienen presencia.

¿Cómo definiría usted este libro? Ensayo que incursiona y especula en el desafío de traer a una persona al mundo, a través de un acercamiento a la zozobra y, asimismo, a la belleza entretejida en ese trance.

GERMINAL Especial

Germinal