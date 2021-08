Rememora incendio en concierto de rock

El 30 de diciembre de 2004, la popular agrupación rockera argentina Callejeros, presentaba su tercer disco en la sala de conciertos de Buenos Aires, República de Cromañón, ante unos cuatro mil 500 admiradores. El recital sólo llegó a la mitad de un tema: alguien del público lanzó un cohete pirotécnico y el fuego se aferró al techo. Una sobreventa de boletos, las puertas de emergencia aseguradas con cadenas, la falla de vigilancia y la inhabilidad de los músicos para contener a sus fans derivaron en la muerte esa noche de 194 personas y de más de mil 400 heridos.

El día que apagaron la luz (Editorial Almadía, 2021): crónica coral en que la narradora y dramaturga argentina Camila Fabbri (Buenos Aires, 1989) suscribe el regreso a su adolescencia en la rememoración de esa nefasta eventualidad. Apelación a la evocación introspectiva en el propósito de tejer el retrato de una época y asimismo, las exaltaciones de una generación de adolescentes amantes del rock.

“Yo estuve en el recital de Callejeros la noche anterior. Al otro día supe del incendio que arrasó con chicos intoxicados por el humo negro en el momento preciso de la excitación, del gozo cómplice. Detengo la mirada sobre la chica que yo era y decido entrevistar a amigos y padres testigos en la necesidad de explorar la forma que toma un desastre colectivo de tal magnitud en el tiempo desde las estelas del dolor íntimo”, expresó en entrevista con La Razón la también actriz Camila Fabbri.

Yo estuve en el recital de Callejeros la noche anterior.

Al otro día supe del incendio que arrasó con chicos intoxicados por el humo negro en el momento preciso de la excitación, del gozo cómplice Camila Fabbri

Escritora

Apela usted a la crónica y al testimonio en el logro de un texto coral, fragmentario y conmovedor. ¿Cómo lo logra? En la adolescencia se entrecruzan muchas emociones, es un momento muy confuso, de muchos entusiasmos. Quise convocar a muchas voces, las cuales dialogaran con mis evocaciones íntimas. La literatura tiene la capacidad de indagar cómo una generación en las orillas de las fogosidades vio el rostro de la muerte. Vinculo sueños y pesadillas de unos chicos conminados por el gozo del rock.

¿Investigación y búsqueda de testimonios dolorosos? Propósito de retomar la conversación con amigos con quienes me reunía para ir a escuchar música. Éste no es un libro periodístico, sino un collage de elementos que enmarcan la época del incidente: canciones, para volver de nuevo. Las voces de mis amigos me impactaron en la obsesión del retorno.

Pienso en el método de Truman Capote en A sangre fría y un poco en el periodismo gonzo. ¿Coincide conmigo? Totalmente, Capote es un autor de cabecera y me interesaban las circunstancias alrededor del hecho: axioma del periodismo gonzo.

¿Un antes y un después: la Tragedia de Cromañón? Este libro: testimonio de apremios, silencios de no poder nombrar los hechos. Tengo la imagen de una raíz que desentierro de un árbol que intentaba darme sombra. Escribo de una generación que arribó al Internet, las redes sociales, vocera de ansiedades que se instalaron para siempre. Cromañón nos cambió a todos: los chicos y chicas que asistieron a ese concierto perdieron esa vez la inocencia.