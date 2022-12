Reúnen crónicas y estampas de los Mundiales de futbol.

En el contexto del Mundial de Futbol Qatar 2022, circula en librerías De Futbol somos (Ediciones Cal y arena, 2022), una serie de crónicas y viñetas escritas por varios autores mexicanos bajo la coordinación editorial de Mauricio García García y Alonso Pérez Gay. Recopilación de textos de Rafael Pérez Gay, Carlos Monsiváis, Francisco Hinojosa, Marion Reimers, Sergio Zurita, Mónica Maristain, Ana Cristina Santos Pérez, Guillermo Fadanelli, Juan Villoro, Luis Muñoz Oliveira y Carlos Velázquez, entre otros.

Volumen en formato coffee table de atractivo diseño que incluye fotos de imágenes inéditas de las Copas del Mundo realizadas en México en diálogo con crónicas y ensayos personales de autores de ferviente afición futbolera con énfasis en episodios sobre México en los mundiales o los mundiales en México (1970 y 1986). Aparecen también dos crónicas sobre el Mundial Femenil de 1971 realizado en nuestro país.

Bitácora de miradas íntimas y aproximaciones analíticas al ‘deporte rey’: textos de carácter personal (anales de Francisco Hinojosa, Rafael Pérez Gay, J.M. Servín...) y acercamientos ‘reflexivos y filosóficos’ (Guillermo Fadanelli, Luis Muñoz Oliveira...). Cuaderno con ecos de Hombre de futbol, de Arthur Hop-craft, Dios es redondo, de Juan Villoro, o el imprescindible Futbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano.

El lector tiene en sus manos un catálogo estructurado en dos tiempos (“Tribuna de sol: Los mundiales en México” y “A pesar de la derrota: México en los mundiales”) imbuido en tonalidades literarias en torno a los futbolistas: todo lo que ocurre en la cancha y los alrededores. Historias de decepciones y triunfos protagonizadas por ídolos infundidos muchas veces, en lo trágico.

“Las sociedades necesitan sueños colectivos y uno de esos sueños colectivos es el futbol. Ese sueño colectivo hay que desconectarlo del populismo”, ha dicho Rafael Pérez Gay, quien entrega una crónica en que la ficción se cruza con los fervores de haber sido testigo de un gol de fantasía de Pelé en un estadio repleto. “Los estadios son mundos temporales dentro del mundo habitual, que sirven para ejecutar una acción que se consuma en si misma. El Estadio sin exagerar, es una suerte de templo”, suscribe Mauricio García García.

Veinticuatro frenesíes arropados por un sueño “donde todo ocurre en sentido contrario a como suceden las cosas” (Manuel Seyde): el futbol es también un grito acompasado en silencios de fervores íntimos. He leído con devota atención al poeta Luis Miguel Aguilar con ese entrañable retrato de Pelé. He desempolvado las desilusiones con Juan Villoro en “No somos los salvadores de la patria”. Guillermo Fadanelli en “México, el vigoroso fantasma” me hizo vislumbrar la pasión encumbrada en el linaje.

Leo este compendio y me doy cuenta que los goles invisten una afluencia de hechos que van más allá del azar. Sí, hay épica y arrojo como bien dice Luis Muñoz Oliveira. Hay nostalgia y efusión. Dolor calado y lágrima que nadie puede secar. De futbol somos, detallado retrato de esa luz en forma de balón que llega a la red en forma de esperanza (Alonso Pérez Gay). Viaje literario entrañable que recupera de los recodos de la memoria al México en los mundiales y a los mundiales en México.

De futbol somos