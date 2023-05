Revelan detalles íntimos, luminosos y trágicos de Elena Garro

La editora, guionista, fotógrafa y escritora mexicana Laura Ramos publica Elena Garro: los recuerdos sin porvenir (Aguilar, 2023). “Retrato de dolor, rabia y añoranza de los últimos años de una escritora inolvidable”, suscribe el subtítulo de una crónica biográfica novelada que causará discusiones en los espacios literarios del país. La autora devela referencias anímicas, esplendentes y aciagas de una mujer que plasmó en sus libros acuciantes incidentes avistados por el deseo y el dolor siempre asomada en los bordes del abismo.

Son muchas las especulaciones en torno a la autora de Andamos huyendo Lola, conocemos fragmentos de su azarosa vida: amores, desencuentros, reclamos, fracasos y breves momentos de gloria; pero, gracias al empeño de Ramos nos enteramos de cómo vivió los últimos años en total soledad y olvido junto a su hija Helena Paz en Cuernavaca. Sumario de las imprecaciones de dos mujeres delirantes, impresionables, iracundas, imaginativas y brillantes.

“Decidí escribir sobre Elena después de 25 años de estar en contacto con ella y con su hija. De varios episodios y peticiones que tenía pendiente de mi cercanía con Elena, nació este proyecto. Leí una de las últimas biografías de Octavio Paz donde aparece el nombre de Elena muchas veces, consideré entonces que era el momento adecuado para lanzarme a escribir la biografía que algunos amigos me habían reclamado. Me aboqué más que todo, a realizar un resumen de reconocimiento a su trabajo literario desde mi experiencia personal. Le di prioridad a la faceta humana, sin soslayar todos los visos hasta llegar a la oscuridad de su ser”, comentó en entrevista con La Razón Laura Ramos.

¿La emoción y el afecto como líneas que estructuran una crónica apasionante? Dejo en claro que quise conocerlas para asimismo reconocerlas, valorarlas en su genialidad y su luz hasta llegar a quererlas de manera incondicional y sin juzgarlas. En ese acercamiento fui cambiando mi percepción, mis sentimientos y las emociones que me causaban las diferentes situaciones. Disfrute y amé conocerlas, me considero afortunada.

¿Propósito inicial al asumir la escritura de este libro? Todo nace de mi urgencia, lo creí necesario, de develar a una Elena que fue un ser humano lleno de luminosidad con todos sus matices; tenía la intención de darle un giro radical a la historia imbuida en esa fábula sombría sobre su persona, además de las formalidades de discriminación, ninguneo y sexismo con que se difunde su vida; quise posar mi mirada en dos mujeres creativas —madre e hija— con sus errores y aciertos.

Laura Ramos, Escritora y editora

¿Parcialidad abrir el libro con la misiva de Elena a Paz pidiendo ayuda económica y no incluir la respuesta del Nobel mexicano? No tenía acceso a los documentos de Paz ni tampoco autorización. Las cartas a Paz develan el tono de la relación entre ambos; ella sólo rogaba una ayuda para su hija. Elena sabía que moriría, su preocupación era dejar salvaguardada a Helenita. No soy parcial a favor de Elena. Los ‘elenistas’ y los ‘octavistas’ no deben estar desunidos.

¿Paz consideraba que el estado emocional de su hija presentaba discordancias, incoherencia? Sí, cuando Helenita acude a la ceremonia del Premio Nobel de su papá, la relación entre padre e hija se convirtió en una calamidad: el poeta se da cuenta que existía una grieta en el estado físico y emocional de ella.

¿Elena Garro resiente el abandono que sufrió después de su regreso a México? Hasta cierto punto hay algunas imprecisiones: un amplio sector de escritores se preocupó por ella, la apoyó; pero, no teníamos autorización legal para llevarla a un hospital ni firmar un documento de responsabilidad. Se le ayudó hasta donde se podía.

¿Quedan materiales inéditos de Garro y Helena Paz? Sí, sus papeles los ‘archivaban’ en bolsas espaciadas, las cuales eran orinadas por los gatos, estaban manchadas de café, algunas en fragmentos, a veces rompían cosas y después, lo lamentaban. Sé que existe una novela sobre la Revolución rusa que nunca supe si Elena la terminó: ojalá que aparezca, sería interesante su publicación.

Introducción

¿Quién le perdonó la vida a Elena Garro? ¿Por qué a ella y a su hija no las desaparecieron o las mataron? ¿Era Elena amante de Fernando Gutiérrez Barrios? ¿Fueron Elena y su hija las que después del Mayo francés opinaron que sería una buena estrategia reclutar estudiantes y obreros para derrocar al gobierno y después se arrepintieron? ¿Por qué Octavio Paz no vino de la India para defender a su hija?.. ¿Pensó Elena en casarse con Madrazo y ser la primera dama de México? ¿Por qué Elena abortó y no tuvo un hijo con Adolfo Bioy Casares? ¿Por qué Helen no se casó con Roberto Fernández Retamar?...

Fragmento del libro.

