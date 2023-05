Roberto Poveda trae a México su bolero y funk

Roberto Poveda, uno de los mayores exponentes de la canción cubana contemporánea, heredero de la trova y el bolero de la Isla, abreva en el blues, son cubano, Nueva Trova, canción latinoamericana, pop, funk, jazz y aires del Word Music. Se presentó hace tres semanas en la Ciudad de México con un trío conformado por él (voz y guitarra), Layton Weedeman (batería y percusiones), NuLyra (bajo y coro).

Compositor y vocalista único, quien, desde sus comienzos en Cuba, en el año 1979, escribiendo y cantando sus propias canciones y presentándose en los barrios habaneros, siempre ha mostrado una manera franca y a la vez profunda de recrear su realidad. Ha hecho teatro musical y televisión con un aval de varios álbumes grabados en importantes sellos, los cuales han sido reconocidos por la crítica especializada.

“Venir a México con mi música era un anhelo desde hace muchos años. La canción cubana tiene muchos lazos con el cancionero mexicano, de ahí mi interés de estar en estos espacios para intercambiar ideas y por supuesto enriquecerme con el torrente musical mexicano. Soy un ferviente amante del bolero ranchero, del huapango y los sones veracruzanos. Me presenté aquí: he tenido un caluroso recibimiento del público y de colegas que han valorado con amor mi trabajo”, expresó en entrevista con La Razón, Roberto Poveda.

¿Llega usted con una reedición del disco Roberto Poveda & Brooklyn Nights? Así es, un fonograma que ha tenido un camino venturoso desde su lanzamiento en 2012. La traigo como carta de presentación para el público mexicano.

¿Respaldo de una trayectoria que inicia a finales de los 70 en Cuba? Debuto en 1979 escribiendo y cantando mis canciones de manera independiente por los barrios de La Habana hasta que me dieron la oportunidad de actuar en el Teatro Nacional. Así comenzó mi trabajo musical que ya va para los 45 años.

¿Canciones que recrean circunstancias y realidades de Cuba? He procurado siempre realizar un retrato sonoro de mi realidad en la combinación de imágenes poéticas, secuelas de mis vivencias tanto en Cuba, como en Colombia, donde viví 8 años, y por supuesto de mi estancia en Miami.

¿Cómo fueron recibidas sus canciones en Miami? Llegué a Miami en el 97, concebí un catálogo de más de cien canciones. Grabé Son Eléctrico (2004) y Putumayo World Records selecciona el tema “Sueño Mama” para la compilación Latin Lounge (2006). Con Alfredo Triff hice el álbum Boleros Perdidos (2006). Mi paso por esa ciudad fue muy fructífero.

¿Qué ha significado Nueva York para usted? He apuntalado mi oficio de compositor, guitarrista y cantante; cuando llegué establecí contacto con Kip Hanrahan con quien colaboré en popular disco Kip en At Home in Anger (2012). Siempre digo que esa ciudad ha bendecido mi música.

¿Brooklyn Nights, consolidación de su diligencia musical? Fima Ephron se interesó por mi trabajo y empezamos a trabajar en las canciones que contiene Brooklyn Nights (2012). Yo diría que es una suerte de documento testimonial donde se hace patente la madurez alcanzada después de muchos años.

Roberto Poveda & Brooklyn Nights