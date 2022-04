“En El Salvador la gente está saliendo por miedo”: Marcela Zamora

Desde que inició el mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la migración de salvadoreños ha aumentado debido a la persecución contra jóvenes y la constante violación de los derechos humanos, señaló a La Razón la periodista y documentalista de aquel país Marcela Zamora.

“Lo que había pasado por la guerra está ocurriendo ahora por estas leyes que está aplicando, que son anticonstitucionales la mayoría, como la que establece que a los adolescentes de entre 12 y 18 años se les puede juzgar como adultos, como los están agarrando a diestra y siniestra, los jóvenes lo que están haciendo es salir del país, las familias enteras también, se está dando ahora una migración de personas de clase media y alta que tienen miedo a ser capturados por opinar diferente al presidente”, lamentó Zamora.

La madrugada del pasado 27 de marzo el Congreso de El Salvador decretó un régimen de excepción en el país como parte de lo que el presidente Bukele llama "guerra" contra las pandillas. Sin embargo, esto abrió la puerta para una persecución contra jóvenes, principalmente.

“Se están llevando gente sólo por el hecho de estar tatuada, sacaron un número a donde vos podés denunciar y se están haciendo denuncias, si te cae mal el vecino puedes hablar a ese número para que se lo lleven y se lo llevan, se están dando cosas que no se daban desde que firmamos los acuerdos de paz”, señaló la realizadora de documentales como Los ofendidos y Comandos.

Marcela Zamora se encuentra de visita en México para formar parte de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, que este año regresó al formato presencial. Presenta mañana 23 de abril su documental El cuarto de los huesos, a las 12:00 horas en la Sala Carlos Monsiváis, un trabajo en el que sigue las historias de madres salvadoreñas que buscan a sus hijos desaparecidos a causa de la violencia que se vive en aquel país.

Ese mismo día participa en la mesa “En el camino. Pandemia y migración”, a las 17:00 horas en el Foro Elena Poniatowska, junto con Mónica González Islas. En el panel comparte la experiencia de El Salvador en los últimos años.

“Voy a hablar un poco cómo ha aumentado la migración en El Salvador desde que entró Bukele y empezó con los regímenes de control, de violación de derechos humanos, de violencia extrema con la fuerza armada, desde entonces se ha ido incrementando la migración sobre todo de jóvenes. En El Salvador, en la región, creo que estamos pasando por momentos diferentes, pero estamos yendo hacia Nicaragua, se está dando sobre todo en el triángulo norte”, aseguró.

Señaló que cada vez el régimen de Bukele atropella los derechos humanos y la libertad de expresión de manera generalizada.

“El ganó con una amplia mayoría, pero después de ganar el poder comenzó con esta política de violencia hacia quienes no pensaban como él, se cree el mesías, dice que hay un antes y después. El país se ha transformado en un país muy violento hacia la libertad de expresión, no sólo estoy hablando a nivel periodístico y de comunicación, sino a nivel general, hacer algo si no está avalado por el presidente no se puede hacer.

“Trabajo con poblaciones vulneradas y lugares que le llaman de alto riesgo, los jóvenes se sienten más arrinconados, lo que observo también es que al no ver que en el país no hay ninguna garantía lo que han optado es por irse”, indicó.

Zamora lamentó que nunca en su labor periodística se había sentido insegura, pero ahora bajo este gobierno reconoce que existe un miedo.

“Bukele ha abierto un grifo que en El Salvador todavía no se abría, a mí no me daba miedo poder decir, tuitear, publicar lo que pienso y muchas de las cosas que he hecho a través del cine documental, del periodismo son críticas fuertes hacia los gobiernos, pero nunca sentí miedo de una represalía, miedo en que te pueda pasar algo, ya te están llamando para decirte que te pueden desaparecer, mucha gente está saliendo por miedo, no por necesidad”, apuntó.



El cuarto de los huesos

Cuándo: sábado 23 de abril

Dónde: Sala Carlos Monsiváis de la Fiesta del Libro y la Rosa

Horario: 12:00 horas Utilitaria

El cuarto de los huesos. Foto: Especial.

JVR