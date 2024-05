Sergio del Molino indaga en el desarraigo y la culpa

El ensayista, narrador y periodista Sergio del Molino (Madrid, 1979) se encuentra en la Ciudad de México promocionando Los alemanes (Penguin Random House, 2024), Premio Alfaguara de Novela 2024. Trama desplegada en la actualidad, que se remonta a 1916, apogeo de la Primera Guerra Mundial: arribo a Cádiz de dos buques con más de 600 germanos procedentes de Camerún, quienes optan por la protección de España, nación imparcial en el conflicto. Se instalan, entre otros sitios, en Zaragoza e instituyen una sólida colectividad que no retornará a Alemania.

Fábula que explora en los gestos de herederos de un linaje respaldado en una filiación aristocrática conformada por apellidos alemanes, alejados de las costumbres ibéricas. Historia de la desintegración de una familia acompañada de ecos musicales del Romanticismo (Schubert, Brahms...). Presencia de una madre muerta; el padre, Juan Schuster, en estado vegetativo; y los tres hijos: Fede, profesor universitario residente en Alemania; Eva, prominente funcionaria política municipal; y Gabi, recientemente fallecido: ‘fantasma’ que transita por toda la novela.

Los Schuster, dinastía fundadora de un próspero negocio de alimentación: los descendientes se ven perseguidos por el pasado que desestabiliza sus vidas en un final donde los ‘secretos del linaje’ pueden ser revelados por la irrupción de dos oscuros personajes. Del Molino ha construido una turbadora parábola narrativa que indaga en las coordenadas de las incorrecciones, el poder y la descomposición que presagian los despeñaderos que muchas veces se columpian en la médula de las relaciones afectivas.

“En esta novela le he dado mucha importancia a los estruendos del pasado y a la carga de su presencia junto al desarraigo y el conflicto identitario de la patria inexistente de los personajes, quienes tienen desconocimiento de ellos mismos y de los otros. Me valgo de diferentes voces relatoras: Fede, Eva, Berta, Ziv y de otras criaturas en unos diálogos de múltiples referencias: arte, literatura, música, historia, filosofía. Me interesaba realizar indagaciones de nebulosos secretos familiares cercados por pretéritos sucesos que desestabilizan el presente”, dijo a La Razón Sergio del Molino, ganador del Premio Espasa 2018 por Lugares fuera de sitio.

Sergio del Molino, Escritor

¿La culpa, foco temático de Los alemanes? Sumario de los índices de culpar, ser culpado y sentirse culpable. Asimismo, la culpa íntima, la social o colectiva y la importancia de esos actos dentro de la familia. La culpa está presente en mis libros, es una de las voluntades que mueven mi escritura.

¿Estructura sustentada como una partitura musical? Mis libros están concebidos como composiciones musicales. En esta novela, la música lo permea todo: madre melómana, amante del Romanticismo, pianista frustrada; uno de los personajes: músico fantasmal en la novela. Familia de melómanos cuyos miembros se relacionan a través de concordias melodiosas.

¿Personajes que nunca expresan sus ‘sentimientos’? Mediante la música sabemos las cosas que no se dicen entre ellos. Nunca exponen lo que aprecian ni lo que anhelan: se aman y se odian a la vez. La música llena mucho de esos sigilos que la verbalidad no concreta en sus relaciones. Por eso decidí añadir un QR en el libro donde los lectores pueden escuchar toda la música que suena en la novela.

¿Primera persona narrativa desde la perspectiva de los relatores? Los capítulos develan el punto de vista de cada personaje. Me propuse entretejer monólogos interiores con descripciones, diálogos y faenas de los interlocutores que tuvieran fluidez y naturalidad.

¿Personajes en presencia: Fede y Eva; y en ausencia: Gabi y Juan Schuster? Los cuatro hablan, invocan, meditan, describen, detallan vicisitudes propias o extrañas. Una interrelación de ‘personajes presentes’ (Eva, Fede) con otros ‘ausentes’ (madre, Gabi, el padre...).

¿Dibujo de los protagonistas desde signos nostálgicos y procelosos? Fue un reto en la escritura. ¿Cómo representar de una manera consonante a los personajes para que fueran una alegoría de toda la comunidad alemana afincada en Zaragoza? Apelo a episodios de angustias y a la vez borrascosos.

¿Brumosa realidad en que la fábula enhebra los hechos con la imaginación? Mucho se ha dicho sobre los vínculos entre ‘realidad y ficción’. Esta narración es un viaje al mundo interior de personajes asediados por sus frustraciones, reproches y contradicciones. Perfiles imaginados sustentados en hechos históricos: no son reales ni están inspirados en alguien en particular; pero, son ciertos los acontecimientos de su desembarco a España y sus bifurcaciones.



Autor: Sergio del Molino

Género: Novela

Editorial: Penguin Random House

Año: 2024 Los alemanes