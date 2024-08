¿Cuáles son los mejores eventos de la CDMX del 16 al 18 de agosto?

Verano lluvioso. Varias entidades del país azotadas por aguaceros que han causado inundaciones con daños en vialidades y cuantiosas pérdidas materiales en asentamientos habitacionales. En la franja norte del país, la sequía prosigue con derivaciones de cultivos menoscabados y la producción pecuaria mermada. Internacionalmente, preocupa la situación postelectoral en Venezuela. / Sugerimos aquí varios eventos culturales y artísticos para disfrutar en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

¿Cuál es el soundtrack de tu vida? Foto: Especial

1. ¿Cuál es el soundtrack de tu vida?

La Fonoteca Nacional presenta la sesión de escucha ¿Cuál es el soundtrack de tu vida?, en la que se presentará la más reciente edición del libro de José Agustín La nueva música clásica. En esta sesión escucharemos el testimonio de sus hijos, el editor Andrés Ramírez Bermúdez; el médico especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría Jesús Ramírez Bermúdez y, el escritor, periodista, pintor e ilustrador Agustín Ramírez Bermúdez, comentando sobre la forma en la que la música transformó la escritura de José Agustín y la atmósfera creativa de la segunda mitad del siglo XX en México. Se reproducirán algunas piezas musicales que dieron sentido a la vida del narrador, ensayista, cineasta y dramaturgo perteneciente a la llamada literatura de la onda.

Nacido en agosto de 1944 y fallecido en enero de 2024, José Agustín recibió entre otros reconocimientos, el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima en 1983, el Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz Alarcón en 1993, el Premio Dos Océanos otorgado por el Festival Internacional Biarritz en 1995, el Premio Nacional de Ciencias y artes en la modalidad Lingüística y Literatura en 2011 y la Medalla Bellas Artes en 2011.

Dónde: Auditorio Murray Schafer de la Fonoteca Nacional. Francisco Sosa 383. Barrio de Santa Catarina. Coyoacán, Ciudad de México.

Cuándo: viernes 16 de agosto de 2024.

Horario: 19.00 horas

Entrada Libre

2. Ya no quiero ser valiente. Presentación editorial

Presentación editorial "Ya no quiero ser valiente". Foto: Especial

La joven Mariana Morfín debuta como escritora con Ya no quiero ser valiente (Tusquets, 2024): reseñas de los feminicidios de Fátima, Mariana, Renata, Mäìchä Pamela, Jalix y Ana. “Para todas las voces que han silenciado, sepan que aún se escucha su eco”, indica la autora. Imagen punzante de la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Libro pulsativo y turbador en que vemos como una niña ha sido violada y estrangulada en el lugar donde más segura se sentía. “Y quién me va a escuchar / y quién me va a creer cuando yo grite que Dios me está violando”, escribe el poeta Raúl Ortega Alfonso.

“En 2023, entre diez y once mujeres fueron asesinadas diariamente en México”, confirman las cifras de la violencia de género en el país. “Sabía que me iba a perder a mí misma. Sabía que escribir un libro así me iba a consumir, me iba a fragmentar, y que después, por más que tratara, no podía pegar las partes de nuevo. Sabía que, al ser más consciente, inevitablemente me volvería más triste, y había cosas que era mejor no saberlas. Pero la quise saber y las tuve que escribir […]. Me doy cuenta de que este libro echó raíces aquel día que descubrí una palabra sucia y oscura en el periódico: feminicidio”, suscribe Morfín en el pórtico de estas espeluznantes historias.

Dónde: Librería La Increíble. Juan de la Barrera 112. Condesa. CDMX

Cuándo: Viernes 16 de agosto, 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

3. Concertistas de Bellas Artes

Concertistas de Bellas Artes. Foto: Especial

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentan la Segunda Gala de Concertistas de Bellas Artes 2024 el domingo 18 de agosto a las 17:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Este evento, que celebra la rica tradición de la música clásica y contemporánea, contará con un variado programa que destaca tanto obras maestras internacionales como composiciones de talentos mexicanos.

Programa con piezas de Joseph Haydn, Giovanni Piacentini, Egberto Gismonti, Sergio Assad (homenaje a Tom Jobim), Mozart, Silvestre Revueltas, Nikolai Medner y Darius Milhaud. Los Concertistas de Bellas Artes son músicos solistas de alto nivel que constituyen un esquema único a nivel mundial, ya que, sin ser parte de un coro, orquesta o ensamble, forman parte de los elencos estables de una institución cultural oficial, en este caso, el INBAL.

Dónde: Sala Principal Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Domingo, 18 de agosto, 2024

Horario: 17:00 horas

Boleto: 160, 120,80 y 60 pesos

4. Jazz Night

No te pierdas el Jazz Night. Foto: Especial

Velada de jazz con Ricardo Arenas Trío: Fernando Tello, contrabajo; Osvaldo Vargas, batería; Ricardo Arenas, guitarra, dirección y composiciones. Despliegue de temas estándares del jazz internacional (Estados Unidos, Brasil…) y piezas de Ricardo Arenas. Sonoridad de blues, bossa nova, samba, funk, bebop y hardbop entre otras modalidades jazzísticas bajo el protagonismo de la guitarra blusera de Arenas.

Dónde: Destino Condesa. Tamaulipas 136. Condesa. CDMX

Cuándo: Viernes, 16 de agosto, 2024

Horario: a partir de las 21:00 horas

Entrada Libre

5. Peeping Tom. Danza

Peeping Tom. Foto: Especial

Gracias a la colaboración de Ts’ook Danza Plataforma Escénica y Flanders States of the Arts del Gobierno Flamenco, la renombrada compañía de danza teatro Peeping Tom llega por primera vez a Latinoamérica para presentar su fascinante espectáculo Diptych: The missing door and The lost room (Díptico: La puerta que falta y La habitación perdida) en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Viaje escénico inolvidable: dos piezas breves en las que los personajes parecen perdidos en un laberinto de puertas y habitaciones ocultas, constantemente buscándose y alejándose unos de otros. Espectáculo, que ha cautivado a los públicos de los principales teatros europeos y asiáticos. Experiencia visual y emocional sin comparación.

Peeping Tom, fundada en el año 2000 por Gabriela Carrizo y Franck Chartier, combina danza contemporánea con una narrativa visual impresionante que desafía la imaginación. Sus producciones han recibido elogios de la crítica y han sido galardonadas con prestigiosos premios en ciudades como Londres, Edimburgo, Melbourne, Barcelona, Valladolid y Belgrado.

Con más de dos décadas de trayectoria, Peeping Tom ha creado un lenguaje escénico único, caracterizado por cuerpos altamente entrenados que realizan movimientos extremos, atmósferas perturbadoras llenas de suspenso y un humor ácido cercano al absurdo. Su estilo, influenciado por el cine y la pintura, se refleja en una escenografía e iluminación impactantes. Melancólica nostalgia futurista que evocan las dos piezas de este díptico, mientras los personajes intentan encontrar su camino a través de sus pensamientos y recuerdos, revelando un mundo lleno de angustia, locura y terror, pero también de esperanza.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36, Centro Histórico, CDMX

Cuándo: viernes 16 y sábado 17 de agosto, 2024

Horario: viernes, 20:00 horas; sábado, 19:00 horas

Boleto: de 300 a 900 pesos

6. Botas Rusas. Presentación editorial

Botas Rusas. Foto: Especial

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) donde Quintana Roo es el estado invitado, se presenta la novela Botas Rusas, IX Premio de Novela Corta Fundación Monte León 2022, del escritor cubano Agustín Labrada, quien reside en Quintana Roo. Narración que transcurre en Holguín, ciudad del Oriente de Cuba, en que sucesos íntimos de un grupo de adolescentes dan cuenta de trances de su formación sentimental: descubrimiento del sexo, el rock, ensueños, fantasías, el amor, proyectos, frustraciones, marginación, violencia, complicidades juveniles y secuencias de concluyentes tramas familiares.

Prosa teñida de un lirismo nostálgico que arropa referentes testimoniales evocados en las improntas de recordaciones que suscriben unos años de confrontaciones ideológicas e imposiciones políticas de un régimen sometido a los dictados del imperio soviético. Fidedigno retrato de la Cuba de finales de los 70: Labrada desde las coordenadas de la ficción, esboza la travesía apremiante de unos personajes que ven sus anhelos incluidos en las listas de actos ilícitos signados por los oscuros mecanismos del poder.

Participación: Carlos Olivares Baró y el autor.

Donde: Carpa Cháak del Museo de Antropología. Reforma y Gandhi. Chapultepec. CDMX

Cuándo: Viernes, 16 de agosto, 2024

Horario: 14:00 horas

Entrada libre

7. El Hombre de Negro y otros cartones políticos. Exposición

Exposición "El Hombre de Negro y otros cartones políticos". Foto: Especial

La Sala Miguel de la Madrid, en el Complejo Cultural Los Pinos, se convierte en la residencia de El Hombre de Negro y otros cartones políticos, exposición que reúne más de 130 obras del artista y caricaturista político Helio Flores. En la inauguración, que se llevó a cabo el 13 de agosto de 2024, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, destacó la trayectoria del artista y el compromiso social que reflejó durante décadas en sus creaciones.

“Honramos con esta exposición a alguien que, en una época, cuando no era tan sencillo ejercer la libertad de expresión, lo hizo sin cortapisas y con enorme valor, como un gran artista. El arte puede lograr imposibles y en esta exposición vemos una pequeña muestra de una extraordinaria mano de artista y de su congruencia al defender a los desposeídos y señalar los abusos con el sentido del humor que solo se logra teniendo una gran inteligencia y así, mostrar las enormes tragedias que nos azotaron tanto tiempo”.

La exposición El Hombre de Negro y otros cartones políticos está abierta al público de manera gratuita, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en la Sala Miguel de la Madrid, del Complejo Cultural Los Pinos.

8. Memoria del Norte. Exposición

Memoria del Nort. Foto: Especial

La exposición Memoria del Norte abrió sus puertas en la sala María Sabina del Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) el pasado 14 de agosto y estará disponible al público hasta el 17 de octubre del 2024. Se trata de un proyecto expositivo multidisciplinario que reúne las obras y visiones de ocho mujeres artistas del país, explorando la interconexión entre la territorialidad, los universos personales y los procesos cerámicos de diversas comunidades del noroeste de México.

Este proyecto busca crear un diálogo entre los discursos artísticos contemporáneos y las tradiciones alfareras de la región, para ello, las artesanas Daria Mariscal, Rosa Ramírez, Carmela Ramírez, Cristina Molina y Mina Barnett, provenientes de Baja California, Chihuahua y Sonora, abrieron la puerta de sus hogares, talleres y vida cotidiana a las artistas Isadora Cuellar, Juz Escalante y Martha Uc; cada una a través de sus lenguajes personales fueron construyendo este dialogo creativo. Memoria del Norte no solo celebra la riqueza cultural y artística del noroeste mexicano, también explora la performatividad del barro a través de la imagen y la tradición oral.

Dónde: Museo Nacional de Culturas Populares. Hidalgo 289, Del Carmen Coyoacán, Ciudad de México.

Cuándo: del 14 de agosto al 17 de octubre de 2024

Horario: de martes a jueves: 11:00 a 18:00 horas; y de viernes a domingo: 11:00 a 19:00 horas

Entrada libre

9. Música UNAM

Música UNAM. Foto: Especial

Música de cámara | Cuarteto de guitarras Orishas

Este concierto ofrece una fusión de estilos que abarca desde arreglos para cuarteto de guitarras de Johann Sebastian Bach y Gioachino Rossini hasta piezas vanguardistas de Ricardo Zohn-Muldoon y Carlos Matus, que incorporan elementos de música tradicional como el tango y los sones.

Sala Carlos Chávez: sábado 17 de agosto. 18:00 horas

OJUEM | Concierto infantil

Transmisión en vivo del concierto de verano que ofrecerá la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, celebrando el 90 aniversario de Cri-Cri, el grillito cantor

Domingo 18 de agosto. 18:00 horas. Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario

10. Todo tiene cuerpo y lugar. Lectura de poesía

Todo tiene cuerpo y lugar. Foto: Especial

Cristina Rivera Garza ha dejado huella en múltiples géneros literarios, siendo su poesía notable por su enfoque transgresor del lenguaje y su énfasis en cuestiones sociales y políticas. La poesía de Rivera Garza, caracterizada por su naturaleza experimental y su conexión con experiencias corporales, desafía las normas literarias tradicionales, al incorporar elementos de investigación de archivos, teorías y un compromiso con los desposeídos.

El proceso de traducir su poesía es meticuloso, requiere colaboración y una lectura profunda para capturar los significados multifacéticos de sus textos, resultando en nuevos poemas en inglés que mantienen la esencia del original y se destacan por sí mismos. Las académicas Cheyla Samuelson e Ilana Luna combinan su profundo conocimiento literario y su destreza en la traducción para abordar la complejidad de la obra de Rivera Garza.

Dónde: El Colegio Nacional. Donceles 104. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Viernes, 16 de agosto, 2024

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

11. Jazz y Gastronomía Gourmet

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur, estrena la serie televisiva: ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz?, la cual inició el jueves 11 de julio en el canal Capital 21 y está conformada por 10 emisiones.

Viernes 16 de agosto, 20:00 horas. LOUANNA CUARTETO con Silvestre Villareal, Ángel Rodríguez y Rodolfo Ocampo. C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 17 de agosto 15:00 horas. RICARDO ARENAS con Christian Balderas y Hans Ávila. No cover.

Sábado 17 de agosto 20:00 horas. ROBERTO ARBALLO Betuco con Roberto Blanco, Alonso Sánchez y Armando Cruz C.R. por persona: 100 pesos.

Dónde: El convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX.

12. Concierto de Ola Onabulé con la Big Band Jazz de México

Concierto de Ola Onabulé con la Big Band Jazz de México. Foto: Especial

La sala Cantoral recibe el próximo 17 de agosto al aclamado vocalista británico-nigeriano Ola Onabulé y a la Big Band Jazz de México en una gala monumental de fusiones jazzísticas y repertorios de World Music: espectáculo que proyecta nuevas vertientes de las modalidades sincopadas en una mixtura de cimbreantes raíces africanas desde la voz de un destacado barítono, quien durante más de 20 años ha cautivado a diversos públicos en escenarios internacionales con su fraseo emotivo y seductora presencia escénica.

“Celebramos los 25 años de la Big Band Jazz de México por todo lo alto en un concierto de gran expectativa junto al aclamado vocalista de origen nigeriano Ola Onabulé, quien es capaz de romper murallas musicales por su potente fraseo inmerso en el jazz, blues, soul, R&B, afro-beat, pop y World Music. Será una gala inolvidable en el sentido de un despliegue de nuevos y atractivos acentos de fusiones jazzísticas”, expresó en entrevista con La Razón, el saxofonista Ernesto Ramos, director de la Big Band Jazz de México.

Dónde: El Cantoral. Puente de Xoco, esquina con Mayorazgo Higuera, Colonia San Sebastián Xoco, Benito Juárez. CDMX

Cuándo: sábado, 17 de agosto, 2024

Horario: 20:00 horas

Boleto: de 500 a 1 500 pesos

