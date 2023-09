¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 22 al 24 de septiembre?

Ya casi el otoño: ya los árboles se deshojan y enverdecen las veredas. “En llamas, en otoños incendiados, /arde a veces mi corazón, / puro y solo. El viento lo despierta, / toca su centro y lo suspende /en luz que sonríe para nadie: / ¡cuánta belleza suelta!”: Octavio Paz. Fin de semana con anuncio de lluvia y un programa de eventos culturales en la Ciudad de México de sugerentes propuestas (música, artes plásticas, bailables, teatro, danza...). Aquí sugerimos algunos, incluso de entrada gratuita, para disfrutar con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Tendido de Libros del FCE en el Palacio Postal

El Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) de nuevo unen esfuerzos en favor de la lectura, con la organización del tendido de libros El Palacio Postal a Fondo, que se llevará a cabo hasta el próximo domingo 24 de septiembre en las instalaciones del Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con los siguientes horarios: viernes de 10:00 a 17:00 horas; sábado y domingo de 10:00 a 16:00 horas. El FCE pondrá a su disposición 12 mil ejemplares del propio FCE, El Colegio de México, Siglo XXI, Akal y Planeta, entre otros sellos editoriales.

Asimismo, se orecerán mil 400 títulos de temas que incluyen Historia Prehispánica, Colonia, Juarismo, Revolución Mexicana, Cardenismo e Independencia, con énfasis especial. En el caso del FCE, dichos títulos se enmarcan en las colecciones principales: Historia, Antropología, Breviarios, Colección Popular, Vientos del Pueblo. Letras Mexicanas y A la Orilla del Viento.

Además, como parte de las actividades que se llevarán a cabo en el marco del tendido, el viernes 22 de septiembre, Paco Ignacio Taibo II, director general del FCE, conducirá la charla Historia y Política, a las 16:00 horas, mientras que el sábado 23, a las 13:00 horas, Armando Bartra charlará con la audiencia, y a la misma hora, pero del domingo 24, Pedro Salmerón hará lo propio. Ambos son conocidos y reconocidos por su amplio conocimiento de la historia de México y, en especial, por sus anécdotas y narración de pasajes específicos de la misma.

En este espacio, los lectores encontrarán los más diversos géneros literarios, como novela, ensayo, y novela histórica, entre otros, y recibirán 20 por ciento de descuento en los títulos, con excepción de las novedades editoriales; además, podrán participar en dinámicas para obtener regalos de sorpresa.

Dónde: Palacio Postal. Centro Histórico de CDMX

Cuándo: hasta el domingo 24 de septiembre, 2023

Horario: viernes: de 10:00 a 17:00 horas; sábado y domingo: de 10:00 a 16:00 horas

Entrada libre

2. Matineé Cubana. Un pedacito de La Habana en CDMX

Regresa El Niño y La Verdad a Mama Rumba con la presentación de Emilio Frías &Adonis Panter para celebrar el Día de Obatalá en una Matineé Cubana bailable de cierre dominical. Orqueta El Niño y La Verdad en un despliegue de la mejor cubana bailable contemporánea: son, guaracha, chachachá, bolero, guaguancó, mambo y timba habanera. El tradicional mojito y picaditos/botanas de la cocina tradicional caribeña.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: Domingo, 24 de septiembre, 2023

Horario: A partir de las 17: 00 horas

Boleto: 495 pesos

3. Natanam. Danza

Natanam, espectáculo de danza contemporánea en el que dos intérpretes, dos amigos, dos cómplices que se encuentran en una sala de juegos, descubren que hay agua, fuego, viento y tierra ordenados y a su entera disposición. Un cuarto de juegos puede ser una playa, puede ser un desierto, puede ser el mar. Y también… cuando estamos solos, pueden ser muchos mundos. Programa de Teatro para niñas, niños y jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro y la compañía española Da.Te. Dirección y coreografía; Omar Meza; interpretaciones de María José Casado y Raúl Durán.

Natanam es un dibujo tradicional del sur de India que se hace en el suelo de las entradas de las casas al amanecer, parecido a los mandalas del hinduismo y el budismo. Es una ilustración en el aire construido por metáforas y movimientos que brotan de un Kolam.

Dónde: Teatro Isabela Corona. Eje Central Lázaro Cárdenas No. 445 en Tlatelolco. CDMX

Cuándo: viernes, 22 de septiembre, 2023

Horario. 11:00 horas

Entrada Libre

4. Astronauta en el Pinacate. Teatro-danza para niños

Enfocada principalmente en el público infantil, esta obra coreográfica comparte el viaje de Miel, un infante de la comunidad Tohono O’odham (pápagos) que participa en su primera Peregrinación de la Sal, y Mati, una astronauta de la AEM (Agencia Espacial Mexicana), quien ha tenido un accidente y se ha perdido en la reserva de la biósfera El Pinacate, en el desierto de Sonora. Luego de encontrarse, ambos personajes emprenden un viaje lleno de danza, paisajes maravillosos, criaturas fantásticas y un obstáculo siniestro. A partir de una investigación y trabajo territorial con una comunidad Tohono O'odham, Astronauta en el Pinacate propone un dispositivo coreográfico activado por contenidos de la cosmovisión de dicho pueblo. La obra está inspirada en leyendas y mitos de esa cultura originaria y, al mismo tiempo, plantea la responsabilidad que tiene la sociedad de respetar a la naturaleza y a la otredad.

Puesta en escena a cargo de la compañía Tora Colorada Escénica y dirigida por la coreógrafa Mónica López Aceves, quien impartirá un taller de danza dirigido a estudiantes de 4º, 5º y 6º grados de la Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez el viernes 22 de septiembre. Mientras que el sábado 23, a las 13:00 horas, la misma coreógrafa dirigirá a su agrupación Tora Colorada Escénica en una función abierta al público del montaje Astronauta en el Pinacate. Ambas actividades se desarrollan en colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

Dónde: Foro La Caja. San Fernando No. 14. Colonia Guerrero (ex La Esmeralda). CDMX

Entrada Libre

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite anuncia el programa de conciertos para este fin de semana. Oferta de platillos dentro de la creatividad culinaria gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los Chiles en Nogada en su etapa última de presentación. Programación musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes de Cena y #jazzgourmet en El Convite® Todd Clouser + Alfredo Larraguível + Jorge Servín Viernes, 22 de septiembre, 2023. Concierto comienza a las 20:00 horas. (Cuota de recuperación: 100 pesos).

Sábado de Comida #jazzgourmet en El Convite® Pablo Loaiza Jazz Trío Con Nicolas Santella y Pablo Flores. Sábado, 23 de septiembre. Concierto comienza a las 15:00 horas.

Sábado de Cena y #bluesen El Convite® Hans Ávila Cuarteto. Con Toto Nava, Héctor Rodríguez y Roberto Blanco. Sábado, 23 de septiembre. Concierto comienza a las 20:00 horas

(Cuota de recuperación: 100 pesos)

Donde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

6. Musica UNAM

Música vocal medieval

El ensamble vocal EGERIA ofrecerá un recital de música medieval española con repertorio extraído de los códices Las Huelgas, Calixtino y las Cantigas de Santa María.

Sala Carlos Chávez: sábado 23 de septiembre, 18:00 horas. Boleto. 100 pesos

Presentación de libro

Irvine Arditti presenta su más reciente libro Collaborations: Reflections on 50 Years of Working with Composers, en el que reflexiona sobre sus más de 50 años de trabajo con los compositores Iannis Xenakis, György Ligeti, John Cage y Pierre Boulez, entre otros

Vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl: sábado 23 de septiembre. 18:30 horas

7. Exposición del mural Inclusión

Exposición del mural Inclusión del artista guatemalteco Christian Esccobar, Chrispapita en el Museo de la Cancillería en Ciudad del México. La muestra que estará abierta al público hasta el 10 de noviembre, con ingreso gratuito, se lleva a cabo en el marco del centenario del muralismo mexicano y forma parte de la celebración de los 175 años de relaciones diplomáticas entre México y Guatemala.

Inclusión es un imponente mural de 7 metros de ancho por 2.8 metros de alto, que representó a Guatemala en el Pabellón Nacional de La Bienal de Venecia 2022 y que, más recientemente, se exhibió en el Castillo de Santa Severa de Roma (mayo-junio 2023), para luego viajar a México. Es una pintura realizada en acrílico sobre lienzo a través de la técnica del hiperrealismo, en donde el artista también conocido como Chrispapita desea mostrar “el engranaje humano e inclusivo como motor del cambio y el progreso de las naciones”, como México y Guatemala.

Dónde: Museo de la Cancillería en Ciudad del México. República de El Salvador 47. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: hasta el 10 de noviembre

Horario: Horarios: Lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Entrada libre.