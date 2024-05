¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 31 de mayo al 2 de junio?

Fin de semana donde mayo le entrega a estafeta a junio. Días de reflexiones para sospesar propuestas de los tres bloques políticos contendientes (Sigamos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México, Movimiento Ciudadano) y decidir nuestro voto. El domingo 2 de junio, haremos una pausa para ir a votar. Evento cívico trascendental en que se pone en juego el destino del país en los próximos 6 años. / Presentamos aquí algunos eventos artísticos y culturales para disfrutar con la familia y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

Las Hermanas García en concierto

Las Hermanas García presentan una gala musical en el Ex Salón México, a favor de los niños con el objetivo de apoyar la educación artística de los infantes de la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Programa que incluye boleros y chilenas de Álvaro Carrillo. Las acompañan un diablo de Cuajinicuilapa complementado con un bailongo en grande en el mismo espacio donde el cineasta Emilio El Indio Fernández aprendió a mover las grupas entre tequilas, mambo, chachachá y rumba cubana.

Dónde: Ex Salón México. San Juan de Dios 25. Colonia Guerrero. CDMX

Cuándo: viernes 31 de mayo, 2024

Horario: 20:00 horas

Boleto: recuperación solidaria de 50 pesos o más

Las Hermanas García en concierto. Foto: Especial.

La Peña de Pau y Odette

Actividad organizada por las poetas Paulina Rojas y Odette Alonso en colaboración con Bulevar Arcoíris y la Librería El Último Encuentro. Lectura de poesía a cargo de Enzia Verduchi, Lucía Rivadeneyra, Minerva Salado y Kira Galván. Encuentro de amigos amantes del verso, la literatura, la música y el arte en general. La Librería El Último Encuentro cuenta con un catálogo de singulares volúmenes de viejo y novedades, los cuales se pueden adquirir a un precio asequible.

Dónde: Librería El Último Encuentro. La Castañeda 17, timbre B. Conia Mixcoac. CDMX

Cuándo: Sábado, 1 de junio, 2024

Horario: 17:30 horas

Entrada Libre

Música UNAM

La Peña de Pau y Odette. Foto: Especial.

Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM

La banda ofrecerá una selección de obras que nos acercan a la música sinfónica y operística de los siglos XIX y XX, interpretarán Cuadros de una exposición de Mussorgski y obras de Wagner, Holsinger y Puccini.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 31 de mayo, 20:00 horas

Staccato Coro de Cámara | Foco Austria

Se escuchará repertorio de música vocal de los siglos XIX y XX con énfasis especial en obras de Bruckner.

Sala Carlos Chávez: sábado 1 de junio, 18:00 horas

OFUNAM | Segunda temporada 2024 | Foco Austria

La Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta dos obras centrales de la música vienesa del siglo XIX: Obertura de Rosamunde de Schubert y Sinfonía 4 Romántica de Bruckner, con Ludwig Carrasco como director huésped.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 1 de junio, 19:00 horas

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 1 de junio, 20:00 horas; domingo 2 de junio 12:00 horas

OFUNAM | Segunda temporada 2024 | Foco Austria. Foto: Especial.

Filmoteca UNAM. Festival Internacional de Cine de Horror

En colaboración con Macabro. Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México la Filmoteca UNAM presenta en salas universitarias Terror en la ópera de Dario Argento. La legendaria cinta de Dario Argento tendrá sus últimos días de exhibición del 29 de mayo al 2 de junio en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

Terror en la ópera se centra en la historia de Betty, una joven cantante de ópera, a quien le ofrecen la oportunidad de debutar como protagonista del Macbeth, de Verdi, tras el desafortunado accidente de la cantante principal. A pesar de que la obra tiene fama de maldita, Betty acepta el papel sin imaginar que se convertirá en el blanco de un misterioso psicópata que la obliga a presenciar brutales asesinatos. Es el momento para revisitar esta cinta clave de Dario Argento, la cual tendrá sus últimos días de exhibición hasta el 2 de junio en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

Filmoteca UNAM. Festival Internacional de Cine de Horror. Foto: Especial.

Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes de Cena y #jazzgourmet H A N S A V I L A

Jazz Cuarteto Con Marcos Milagres, Roberto Blanco y Graciela Rocha.

Viernes, 31 de mayo, 20:00 horas. Cuota de recuperación: 100 pesos.

Sábado de Comida y #jazzgourmet E.E.E.Quartet con Enrique Camacho, Emmanuel de la Rosa, Hugo Díaz y Diego Martínez.

Sábado, 1 de junio, 15:00 HORAS

Sábado de Cena y #jazzgourmet Luz Varela. Cuarteto. Con Leo Cortés, Pablo Loaiza y Enrique Hulz.

Sabado, 1 de junio. 20:00 Horas. Cuota de recuperación: 100 pesos

DÓNDE: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. Foto: Especial.

La gran puerta de KIEV

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presenta su programa La gran puerta de Kiev, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez y la participación especial del contrabajista mexicano Luis Angüis.

Presentación el domingo 2 de junio a las 12:00 horas en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música.

En este concierto se presentarán los estrenos en nuestro país de las versiones para orquesta de cuerdas de obras que son parte de la riqueza musical rusa de los siglos XIX y XX. Vocalise, de Rajmáninov, fue compuesta en 1915 como una pieza a capella para soprano. El público podrá disfrutar de la versión para orquesta de cuerdas de esta obra, conocida por su belleza.

La gran puerta de KIEV. Foto: Especial.

Asimismo, se ofrecerá la versión para orquesta de cuerdas del Concierto para contrabajo, compuesto en 1902 por el director, compositor y uno de los más grandes contrabajistas de todos los tiempos, Sergéi Koussevitzky. Cuadros de una exposición surge como un homenaje de Modest Mussorgsky a su amigo, el arquitecto, escultor y pintor ruso Viktor Hartmann. Es una serie de representaciones musicales de 10 lienzos del artista.

Como solista invitado estará Luis Angüis, quien inició estudios de música en la Escuela Superior de Música con el maestro Javier Cruz (Principal en la Orquesta Filarmónica de la CDMX y asistente en la Ópera de Bellas Artes), continuó su formación con un interinato al lado de Damián Rubido en Londres (Birmingham Symphony Orchestra) y en Francia con el profesor Thierry Barbe (soloist of the Paris Opera). Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Dónde: Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música.

Cuando: domingo, 2 de junio, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Barracuda. Teatro

Con un texto inédito llega al Teatro Santa Catarina la obra Barracuda, de Sergio López Vigueras, dirigida por Ricardo Rodríguez y producida por Teatro UNAM, en la cual, Diana Sedano, Fernando Rebeil y Raúl Villegas interpretan a tres jóvenes que en una cancha de basquetbol se disputan la amistad, la búsqueda de la identidad y la nostalgia de los años 90, cuando se escuchaba música en los walkmans y se anhelaba usar unos tenis Jordan.

La trama se desarrolla en el verano de 1998, un año emblemático para el básquetbol con el sexto campeonato ganado por los Chicago Bulls en la liga de la NBA, que tenía como figuras principales a Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. En este contexto, la historia se centra en los personajes principales, Omar y Luisa, cuya amistad se ve desafiada cuando Omar conoce a Fabricio en la calle, un “chico malo” mayor que él.

Barracuda es una obra sobre crecer, sobre descubrir que el mundo es mucho más grande, complejo y cruel de lo que estábamos preparados para ver. Trata del momento en el que entra en crisis nuestra primera personalidad: esa que nuestros padres nos heredaron en casa. De repente, el mundo resulta más grande que nuestra familia y nuestra escuela, y todo lo que creíamos saber se pone en juego.

Barracuda. Teatro. Foto: Especial.

Esta obra es oportuna porque cuestiona los mitos sobre los que se ha construido la sociedad, y que hoy están también en crisis: el mundo como seguridad y estabilidad; la necesidad de control; la amistad como un club de validación; el hombre como prototipo perfecto, sin fisuras, exitoso, capaz de lograr sus caprichos; la idea de lo masculino como modelo del mundo.

Barracuda cuestiona el preciso momento en el que estas ideas se instalan en nuestra mente: la adolescencia. En la obra, la adolescencia no es un mero tránsito entre la inocencia de la infancia y la madurez como asimilación a la sociedad. Por el contrario, la adolescencia es una oportunidad de cuestionamiento, de crisis y crecimiento profundo. En un mundo que está cambiando, Barracuda es una obra sobre el momento exacto en el que cambia uno mismo.

Dónde: Teatro Santa Catarina. Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán.CDMX

Cuándo: hasta el 30 de junio, 2024

Horario: Jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 19:00 horas; y domingos, 18:00 horas

Boleto: 150 pesos

Flor del desierto. Exposición

Flor del Desierto, muestra fotográfica de la artista boliviana-mexicana Jeannette Arévalo Angus, en la galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica (FCE). La instalación tiene como protagonista principal la esencia materna, pues la fotógrafa creció viendo a su madre afrontar y superar diversos obstáculos en su vida, enseñanza y ejemplo que la hicieron una mujer fuerte ante los desafíos de la vida. En ese sentido, Flor del desierto representa esa señal de vida y esperanza ante los días adversos del día a día. "Visualmente crecí viendo esa imagen dulce y sensual de mi madre, su esencia y su sonrisa tan expresiva, que están reflejadas en estas fotografías, comentó la artista. Arévalo Angus define la fotografía como el acto de "captar un momento que perdurará por la eternidad". En ese sentido abundó que sus imágenes "representan el lugar donde me encuentro y como me siento (se trata de) capturar ese instante que me conmueve y que me llena". En cuanto a su origen bicultural, la artista indicó que se crió con una gran riqueza de imágenes que la marcaron profundamente y, a partir de ellas, encontró un medio de expresar lo que sienten sus ojos y su corazón. En esta muestra, externó: "No planeo explicar qué significa o representa cada fotografía, simplemente quiero dejar que quien vea cada imagen interprete sus propias historias".

Jeannette Arévalo Angus (boliviana y mexicana) nació en la Ciudad de México, pero gran parte de su vida transcurrió en Bolivia, donde estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación, en la Universidad Boliviana San Pablo, en la ciudad de La Paz, con especialización en artes visuales (fotografía y el dibujo). Su trabajo se ha desarrollado en los campos de las artes visuales, las producciones fotográficas y la asesoría de imagen donde ha realizado proyectos para revistas, diseñadores de moda, marcas de diferentes productos y televisión.

Donde: Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época del FCE (librería Rosario Castellanos). Tamaulipas 202. Colonia Condesa. Ciudad de México Cuándo: Inauguración, sábado, 1 de junio, 2024

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Flor del desierto. Exposición. Foto: Especial.

Tango y Canciones. Recordando a Alberto Cortez

Las canciones del cantante y compositor argentino Alberto Cortez, aludían a un universo doméstico donde la relación entre padres e hijos, las amistades, el amor, la nostalgia, el desarraigo y la ausencia, eran gestas del día a día que ocupaban un lugar épico y tan necesitado de poesía como el imaginario revolucionario de su época. Formado en la escuela de cantautores de los 60, Cortez construyó una carrera alejada de las modas y comprometida con su corazón.

Este 1 de junio, en Lo de Inés recordaremos a Alberto Cortez, cuya obra muestra una influencia del tango, del folklore argentino y del cancionero popular de Hispanoamérica, con un repertorio especial con los éxitos de ese gran compositor e intérprete, en el espectáculo Tangos y Canciones: Recordando a Alberto Cortez. Los protagonistas de la noche serán dos grandes artistas argentinos: Martín de León, cantante y el pianista Bocha Mazza. Juntos, fusionarán su talento, interpretando esas canciones que se volvieron imperdibles de las bohemias y que siguen siendo vigentes a pesar del paso de los años.

Tangos y Canciones: Recordando a Alberto Cortez: espectáculo que se presentará el sábado,1 de junio a las 21 horas en Lo de Inés–Café Concert. Primer piso del Restaurante Quebracho, Hamburgo 313 Colonia Juárez. Ciudad de México. Boleto: 500 pesos

Tango y Canciones. Recordando a Alberto Cortez. Foto: Especial.

Canciones, poemas y video

El escritor, pianista y compositor Jorge Luján presenta el recital Camila Baila conformado por doce nuevas canciones (con poemas y videos) sobre la naturaleza, las ciudades, los niños de la calle, las minorías, los sueños y el amor. Espectáculo que es un diálogo directo y cercanos con el público asistente, sobre todo, los infantes que rodean a Lujan, quien toca el piano y canta y se establece una interacción donde los temas interpretados se conjugan en la búsqueda de la solidaridad humana.

Dónde: Casa del Libro Universitario. Orizaba 24. Roma Norte. CDMX

Cuando: viernes, 31 de mayo, 2024

Horario: 19:30 horas

Entrada Libre

Canciones, poemas y video. Foto: Especial.

JVR