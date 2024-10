¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 4 al 6 de octubre?

Ya tenemos Presidenta: octubre inicia con la doctora Claudia Sheinbaum como jefa del poder ejecutivo de la Federación; se vislumbran nuevas señales dentro de la continuidad del proceso de transformación propuesto por Morena-4T. / La Costa Chica vuelve a sufrir los embates de otro fenomeno meteorológico: John daña operadores turísticos de la zona. Acapulco y Coyuca en estado de emergencia. No cesa la violencia en Sinaloa con un saldo, tras 25 jornadas de enfrentamientos entre bandas criminales, de 148 decesos. / Sugerimos aquí algunos eventos culturales para disfrutar este fin de semana con la familia y amigos en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México.

1. Álvaro, Indalecio y Un poco más.

La Fonoteca Nacional presenta a Las Hermanas García con el concierto Álvaro, Indalecio y Un poco más, en el que interpretarán boleros y chilenas de los compositores mexicanos Álvaro Carrillo e Indalecio Ramírez. Primera gala dedicada por Las Hermanas García a estos dos compositores, pilares de la música mexicana, y será una oportunidad única de apreciar los boleros costeños de Guerrero y Oaxaca, tanto de la época de oro como composiciones más recientes. Además, las hermanas compartirán anécdotas y experiencias a raíz de su amistad y relación musical con los compositores Carrillo y Ramírez.

Participan Las Hermanas García (Celia García Santiago, primera voz y guitarra; y Laura García Santiago, segunda voz y guitarra prima); José María Chema Ángeles, requinto; y Mario Cortés, contrabajo.

Dónde: Auditorio Murray Schafer de la Fonoteca Nacional. Francisco Sosa 383. Coyoacán, CDMX.

Cuándo: Viernes 4 de octubre de 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

Evento en CDMX. Foto: Especial.

2. Música UNAM

Música antigua | Viola da gamba y clavecín

Rafael Sánchez Guevara y Norma García ofrecen una muestra de la música francesa que se interpretaba en las cortes y salones del siglo XVIII. Sala Carlos Chávez: sábado 5 de octubre, 5:00 pm

OFUNAM | Tercera Temporada 2024 | Programa extraordinario

La Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta Sueño de una noche de verano de Shakespeare con música incidental de Felix Mendelssohn bajo la dirección de Sylvain Gasançon, titular de la OFUNAM. La adaptación y puesta en escena están a cargo de Juliana Faesler.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 5 de octubre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 5 de octubre, 8:00 pm; y domingo 6 de octubre, 12:00 horas

Música tradicional | Sexteto norteño

Jair Alcalá, ganador del Grammy Latino en tres ocasiones y su sexteto, presentan un concierto con música norteña.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 6 de octubre, 1:00 pm

Evento en CDMX. Foto: Especial.

3. Diálogos de vanguardia. La Colección Pearlman en el Munal.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), con el apoyo de su patronato, inauguraron la exposición Diálogos de vanguardia. La Colección Pearlman en el Munal, que estará disponible para el público hasta el 12 de enero de 2025.

Muestra que permite apreciar obras de artistas referenciales en la historia del arte, como Van Gogh, Cézanne, Modigliani, Toulouse, Manet, Renoir, entre otros, junto a nuestros grandes baluartes artísticos nacionales, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano, Germán Gedovius, Félix Parra y Gerardo Murillo.

Instalación en el Museo Nacional de Arte. Tacuba 8, Centro Histórico. CDMX. alcaldía Horario de visita: martes a domingo, 10:00 a 18:00 horas. Costo general 90 pesos. Entrada libre: Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre. Abierta hasta el 12 de enero, 2025.

Evento en CDMX. Foto: Especial.

4. Puerto deseo. Teatro UNAM

En el marco del Festival CulturaUNAM, Teatro UNAM estrena su producción Puerto deseo con dramaturgia de Mariana Giménez y Gabriela Guraieb, inspirada en el clásico Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams bajo la dirección de Mariana Giménez; la obra vincula las artes escénicas con música y artes visuales y reinterpreta las complejidades de las relaciones humanas y los sistemas de poder que permean la vida cotidiana.

La obra de Tennessee Williams, que explora temas de deseo, fragilidad y poder, se actualiza en Puerto deseo con una narrativa inclusiva y contemporánea. Se sitúa en México en los años 80, una época marcada por el inminente estallido de la crisis del VIH junto con la discriminación, el terror y el estigma. Blanche es un hombre homosexual, maestro de literatura que trae una revolución del mar del sureste; mientras que su cuñado es un español con un aire anarquista.

Elenco: Pablo Marín en el papel de Mariano (equivalente a Blanche DuBois en el original); Vero Bravo como Isabel (Stella); y Cristian Magaloni en el rol de Pau (inspirado en Stanley Kowalski). El personaje de Ramiro (Mitchell) es interpretado por Cristian Magaloni; además se incorporaron personajes que no aparecen en la obra de Williams, pero aportan otras perspectivas, a cargo de Sunem Cedillo, Natanael Ríos y Santiago Alfaro.

La obra se presenta hasta el 24 de noviembre de 2024 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 19:00 horas; y domingos a las 18:00 horas. Boleto: 150 pesos, con 50% de descuento para alumnos, maestros, exalumnos de la UNAM e INAPAM.

Evento en CDMX. Foto: Especial.

5. MEXICRÁNEOS 2024

Develación de las Obras Maestras de MEXICRÁNEOS 2024, que se realizará el sábado 5 de octubre del 2024 a las 11:30 horas en el Parque Bicentenario: Avenida 5 de mayo #290, San Lorenzo Tlaltenango. CDMX. Evento que estará a cargo de los tres ganadores de la convocatoria Raíces. En el Corazón de la Ciudad y la Cultura.

Bea Benedetti, diseñadora multimedia que nos llevará a un viaje a través de la naturaleza con su proyecto Entre las hojas. Cada trazo y cada color están pensados para transportarte a un mundo donde las hojas cuentan historias y la naturaleza es la protagonista.

Josheline Molina, artista autodidacta, ingeniero de profesión, pero artista por vocación, la cual nos lleva a explorar diferentes mundos a través de su arte. Mundos es una invitación a soñar y a imaginar realidades alternas llenas de posibilidades infinitas.

Nuri y pescador, la dupla que presenta un proyecto que mezcla tradición y modernidad. Códex Bicentenarium es una obra que celebra la historia mientras mira hacia el futuro, creando un puente entre el pasado y el presente.

Evento en CDMX. Foto: Especial.

6. Sexto Coloquio de Poesía Iberoamericana Elsa Cross

El viernes 4 de octubre de 2024 continúa la celebración en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Casa del Poeta Ramón López Velarde del VI Coloquio de Poesía Iberoamericana Elsa Cross. Evento que congrega a poetas, académicos y artistas de diferentes partes del mundo para discutir y explorar los lenguajes/códigos originarios, el balbuceo y lo inefable, en un esfuerzo interdisciplinar por desentrañar lo previo a la primera palabra, conectando poéticas asémicas y semánticas.

Cuatro mesas de discusión con temas desde los códigos binarios y algoritmos hasta las intersecciones entre lo personal y lo político en la poesía. Asimismo, se realizarán tres galas de poesía y la inauguración de la muestra sonora Icaaaitom cazim – A voz, con 20 piezas sonoras que celebran la diversidad de las lenguas y hablas ameroibéricas. Este proyecto ha sido curado por el poeta español Bruno Galindo y la poeta mexicana Rocío Cerón, en colaboración con el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes.

Dónde: Universidad del Claustro de Sor Juana y Casa del Poeta.

Cuándo: 4 de octubre de 2024

Entrada Libre

Evento en CDMX. Foto: Especial.

7. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite, espacio de 28 años de trayectoria anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

* Viernes 4 de octubre 19:00 horas. POPOLVLUS con Alain Derbez, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Daniel Reséndiz y Luis M. Costero / C.R. por persona: 100 pesos

* Sábado 5 de octubre 15:00 horas. JARAMAR con CAÍDA LIBRE, Daniel López y Eliud Ernandes / No cover.

* Sábado 5 de octubre 20:00 horas. Homenaje a FRANCO ETTI con Emmanuel de la Rosa, Daniele Morelli, Hugo Díaz, Cris Villa, David Pang y Alonso Sánchez / C.R. por persona: 100.pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Evento en CDMX. Foto: Especial.

8. Cineteca Nacional. Estrenos de películas mexicanas

Este mes, la cartelera de Cineteca Nacional lleva a los espectadores por un viaje emocional y reflexivo, con películas que abordan temas como la inocencia perdida, las tensiones sociales, el duelo y la memoria colectiva. Desde las nuevas miradas de jóvenes cineastas mexicanos hasta la restauración de icónicas películas internacionales, los estrenos de octubre ofrecen una rica variedad de géneros y estilos.

A continuación, algunas de las películas que estarán en cartelera este mes:

El reino de Dios. México, 2022. Directora: Claudia Sainte-Luce

Sinopsis: Neimar, un niño de ocho años en un pequeño pueblo, espera ansioso su primera comunión, creyendo que ese día conocerá a Dios. Sin embargo, su vida tranquila se transforma abruptamente, llevándolo a enfrentar decepciones profundas que desafían su inocencia. A cielo abierto. México-España, 2023. Directores: Mariana Arriaga y Santiago Arriaga Sinopsis: Tras la trágica muerte de su padre, Fernando y Salvador, dos hermanos, planean un viaje a la frontera en busca del conductor implicado en el accidente. Junto a su hermanastra Paula, emprenden un viaje que les ayudará a procesar su dolor.

Antes que lleguen los zopilotes. México, 2023. Director: Jonás N. Díaz

Sinopsis: Una historia de amor y redención que, ambientada en un México de los años 50, sigue a La Tuza, quien debe lidiar con la culpa tras un evento fatal que cambia su vida y la de la viuda Luvina.

Dónde: Cineteca Nacional.

Evento en CDMX. Foto: Especial.

9. Monopolítico suspendido. Exposición

A partir del 5 de octubre y hasta el 8 de diciembre de 2024, el Museo Experimental el Eco presentará la exposición Monopolítico suspendido. Nuestras nuevas ruinas del artista Abraham González Pacheco, y la exposición de dispositivos pedagógicos y el programa público Foro Eco de Diseño. El Foro Eco de Diseño busca provocar conversaciones sobre la relación entre diseño y educación, y con ello especular también sobre la función del museo como tipología pedagógica. La sala principal del museo integra un ágora para diversas actividades a partir del emplazamiento de Loto, un dispositivo diseñado por el estudio de diseño industrial Tuux. Loto fue concebido para facilitar el aprendizaje centrado en el diálogo entre personas con perfiles y experiencias diferentes, y para llevar a cabo actividades de mediación colectiva. Alrededor de este mobiliario se exhiben evidencias de otros casos de estudio que enuncian la relación entre la educación y sus soportes gráficos y materiales, y narran un capítulo fundamental de la historia del diseño en México.

Dónde: Museo Experimental ECO. Calle James Sullivan 43. Colonia San Rafael. CDMX

Cuándo: del sábado 5 de octubre al 8 de diciembre del 2024

Horario: de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. Foto: Especial.

10. Ciclo Protagonistas de la Literatura: Ana Clavel

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), rendirá homenaje a la narradora y ensayista Ana Clavel, dentro del ciclo Protagonistas de la Literatura, el cual se llevará a cabo el domingo 6 de octubre a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Además de la autora homenajeada, participan la poeta y narradora Claudina Domingo; el poeta y ensayista José María Espinasa; y la escritora Ana García Bergua. Durante el evento se realizará una lectura dramatizada.

La narrativa de Ana Clavel se centra en la temática de las sombras del deseo como metáfora de la condición humana, por lo que ha llegado a considerar su propia obra como transgresora. Al respecto explica: “Lo de la transgresión no ha sido deliberado, pero siempre me ha llamado la atención la literatura que se sale de las reglas para hablar de lo humano, de aquello que habita en nuestros sueños y de nuestros actos más inconscientes; de nuestras sombras y el deseo que desencadenan. Yo hago mías las palabras del poeta Paul Valéry: ‘Es lo desconocido en mí lo que me hace ser yo’.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Domingo, 6 de octubre, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. Foto: Especial.

