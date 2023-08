Susana Corcuera explora el libre albedrío y la familia en novela

La escritora y académica Susana Corcuera presenta su novela Luciérnagas (Suma, 2023), la cual, a través de la historia del linaje de una familia, explora temas como el libre albedrío, el amor como una atadura y la violencia y esclavismo que han existido en el país.

La historia es protagonizada por Isabel, una mujer que emprende un viaje hacia el turbio pasado de sus antepasados hacendados para intentar comprender los motivos que llevaron a su hijo a renunciar a todos los lujos de su familia para convertirse en un vagabundo.

En entrevista con La Razón, Susana Corcuera relató que su novela nació tras ver una escena que la llevó a desarrollar la premisa de su historia: presenció cómo una madre, una mujer elegante y de clase acomodada, visitaba a su hijo indigente, quien disfrutaba de su vida en las calles.

“Quise escribir la historia de esta relación, sobre todo por qué un muchacho de 20 años, con la vida aparentemente resuelta, decide irse a vivir a la calle... esa es la historia que plasmé en Luciérnagas”, contó la escritora a La Razón.

¿Cómo concebiste Luciérnagas?

Hace cinco años viví en Toulouse, en Francia, porque tuvieron que operar a un hijo mío de una pierna, cirugía que era muy complicada y dolorosa. Yo lo dejaba en el hospital y tomaba un tranvía para ir al departamento donde me estaba hospedando. Todos los días pasaba por un río y había un vagabundo muy joven, que me recordaba a mis hijos, y me decía siempre con una sonrisa de lo más bonita y viéndome a los ojos: ‘Hola, señora’. Eso me conmovía muchísimo.

Un día vi llegar a una señora muy elegante con él, pone una canasta, saca un desayuno y se sienta a comer con él, de pronto le toca la cara y él le agarra la mano y le da un beso. Esa escena me conmovió mucho, por lo que esperé a que subiera la señora para ver cómo era y vi que era idéntica al vagabundo… porque era su mamá.

¿Por qué decidiste hacer la novela a dos voces?

Yo quería que el protagonista fuera el vagabundo, pero terminó siendo Isabel, la mamá, porque ella es la que se pregunta y busca en sus propios antecedentes familiares; ella nace en una hacienda en Yucatán, que se llama Luciérnagas, busca en en el pasado de su familia… una familia violenta, esclavista, que cimentó toda su fortuna en el dolor ajeno… ella trataba de resarcir todo el dolor que habían causado sus antepasados. Pero busca en toda esa historia si hay una razón por la que su hijo toma tal decisión de ser vagabundo.

El narrador omnisciente cuenta el presente en Toulouse y el entrelazamiento entre ambas historias nos permite entender la decisión del muchacho.

Tuve la tentación de hablar con el vagabundo y cuando me animé a hablar con él ya no lo encontré… pero me digo que qué bueno, porque al final tuve una libertad absoluta

Susana Corcuera

Escritora

¿Te animaste a hablar con el vagabundo?

Tuve muchas veces la tentación de hablar con el vagabundo sobre su historia, y cuando me animé a hablar con él ya no lo encontré… pero me digo: que qué bueno que no ocurrió porque luego la realidad cuenta historias que no necesariamente son las que tú quieres contar o escuchar, por ello al final tuve una libertad absoluta con la novela.

Me gustan mucho las novelas que están bien ambientadas, conocí una hacienda en Yucatán que me recordó mucho a la de Luciérnagas y la ambientación era ideal para lo que quería contar, pues ahí hubo esclavitud hasta bien entrado el siglo XX, vas a ellas y se sienten todavía esos fantasmas. Quise establecer esa dualidad entre la violencia y las ganas de resarcirla, porque se nos olvida que en México siempre ha habido violencia y eso lo quise plasmar.

¿Para crear los personajes te basaste en gente que conoces?

Para la creación del vagabundo, además del real, me basé un poco en mis hijos, y para la mamá me basé en mis propaias emociones, pues te das cuenta de que la vida es personal y que tienes mucha menos inferencia de la que tú crees en las vidas ajenas, mucho más en las de tus hijos cuando toman sus decisiones con las que no estás de acuerdo, y la dificultad que tenemos como padres de aceptar que son sus vidas y no nuestras y que tienen que vivirlas a su manera.

¿Reflexionaste tu propia historia familiar?

Sí, en el sentido de reflexionar en temas que nunca antes me había cuestionado, como el papel que juega el destino en nuestras vidas y qué tanto somos capaces de tener libertad y libre albedrío; también me hizo hacer cuestionamientos sobre las ataduras, porque me puse a pensar si el amor... es algo que te ata; también en la muerte, porque en el libro hay escenas con ella y la protagonista le toca vivir muy de cerca muertes frente a ella… yo vi morir a mi papá, lo estaba viendo a los ojos y de verdad que yo sí vi que cómo se le salía la vida por los ojos.

¿Por qué los lectores deberían acercarse a Luciérnagas?

Luciérnagas es una novela que hará reflexionar a los lectores sobre temas que están medio adormecidos, y las mujeres de cierta edad con hijos adolescentes o adultos se van a identificar con la mamá. Es una lectura profunda, pero que se lee con facilidad y es divertida. Además, creo que tenemos que enfrentar tanto la violencia en nuestro país como la que está dentro de nosotros.

Luciérnagas