Teresa Velázquez reúne en libro más de 40 años de trabajo

La creadora plástica Teresa Velázquez (Ciudad de México, 1962) ha “conformado una consistente trayectoria artística que se ha caracterizado por la constante necesidad de confrontar la teoría con la praxis; su campo de especulación ha sido, precisamente, el del oficio pictórico pero visto a la luz de la filosofía”, suscribe Luis-Martín Lozano, en la nota de presentación del libro-álbum Teresa Velázquez, que recoge ensayos analíticos sobre su trabajo de más de 40 años y un amplio catálogo de imágenes de obras concebidas entre 1984 y 2017.

Volumen estructurado en ocho secciones: “Presentación” (Luis-Martin Lozano, editor), “Teresa Velázquez. El entendimiento de la pintura como concepto” (ensayo de Luis-Martin Lozano), “Instrumental de la mirada” (ensayo de Marina Azahua), “Teresa Velázquez. Ver en detalle” (ensayo de Carlos E. Palacios), “Addenda” (Teresa Velázquez), Curricula, Bibliohemerografía y Catálogo de obra. Índice de una cartografía pictórica significativa en el contexto de las artes plásticas del México contemporáneo.

Obras presentadas en cuatro apartados: Proemio (1984–1987), I (1990–2002), II (2004–2006), III (2007–2016). La mirada se detiene en los bocetos de los años 80 para desplazarse después por las ‘abstracciones transparentes’ de los 90 hasta desembocar en la madurez expresiva sufragada en el periodo de 2004 a 2016. Luz sostenida en los fulgores del rojo, el amarillo y el azul en diálogo con el verde en un imaginario cromático que le rinde tributo a Goethe (etapa I).

“Siempre me ha interesado explorar en los misterios del color, desde que inicié mis estudios de dibujo con el maestro Gilberto Aceves y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Este libro presenta en detalle mi trayectoria artística de cuarenta años. Estoy satisfecha con la cuidadosa edición de Luis- Martín Lozano además de los textos de Marina Azahua y Carlos Palacios que indagan en mi obra con generosidad”, expresó en entrevista con La Razón la artista plástica, Teresa Velázquez.

¿Oficio pictórico que nace desde una preocupación temprana por las disciplinas humanísticas? Siempre estuve interesada en las humanidades y las bellas artes. Debo decir que no tenía claro el interés de expresarme como pintora. Mi padre fue una figura determinante en mi profesión. Empecé incursionando en actividades creativas no pictóricas, pero sí cercana a estudios estéticos. Con una cámara fotografiaba mi entorno y las cosas que me atraían. Ese aparato un día se dañó y ante el temor de haber perdido mis imágenes me vi obligada a dibujarlas: ahí nació todo esto.

Una de las obras de la artista incluida en el libro. Foto Cortesía: Teresa Velázquez

¿El dibujo como una apropiación de su entorno? El dibujo me ayudó a ‘ajustar’ el mundo que me rodeaba: plantas, animales, ciudades. La imaginación complementaba esos trazos iniciales. El dibujo al servicio de satisfacer mi curiosidad intelectual.

¿Dibujos que son la ruta del futuro abstraccionismo de su obra? En esos esbozos están las primeras distensiones y variaciones desfiguradas, distorsionadas de los espacios que iba concibiendo.

¿La luz, protagonista de esos primeros amagos? Dibujos y acuarelas rebosados de luz en diálogo con un verde: esbozo de follajes ilusorios, imaginativos. Hay una desolada dilucidación en el intento de cuestionar el espacio real a través de ese derrame de luz, lo cual puede ser apreciado en el libro como la imagen la que titulé Tizapan de 1980; o paisaje abstracto, también de 1980.

¿Rojos desafiantes y azules subrepticios en el periodo 1990– 2002? El propósito se centra en una interpolación entre luz y oscuridad. Me interesaba dimensionar las gestualidades del color. Me aboco a una exploración de una “dinámica por la acción del color” como bien apunta Luis-Martín Lozano en el ensayo introductorio del libro.

El dato: El 19 de septiembre de 2017 el edificio que resguardaba varias de sus pinturas colapsó, por lo que ahora esas piezas sólo existen de manera virtual.

¿Determinante en su trayectoria la exposición individual Acerca de Goethe de 1999? Me parece que sí. Es una exposición clave en mi carrera. Ahí se consolidó mi concepción pictórica. Los críticos han hablado de una “oscuridad iluminada”, yo agrego que son las capas superpuestas que extienden e intensifican las coloraciones la revelación de la madurez alcanzada en esos años.

¿De la primera exposición individual Tratado de la pasión (1992) a la colectiva Life full of dream (2019): qué ha ‘sucedido’ en Teresa Velázquez? Muchas cosas, innumerables. He explorado diferentes escenarios discursivos que van de la figuración a la abstracción. Me motiva una obsesiva búsqueda de renovación a través de ‘reflexiones visuales’ donde pretendo develar la imagen convulsa de nuestros días.

Teresa Velázquez



Artista

Trayectoria: Su obra se ha expuesto en países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Haití y Perú Teresa Velázquez